MechInfantry

Sblocca il tuo potenziale di trading con il nostro consulente esperto esclusivo!

Ti presentiamo il nostro innovativo Expert Advisor MetaTrader 4, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak Forex Trading Company, questo potente EA è ricco di funzionalità per migliorare le tue prestazioni e massimizzare i profitti. Ecco perché dovresti considerarlo una parte essenziale del tuo arsenale di trading:

Questo EA è completamente personalizzabile, offrendoti più opzioni per testare ciascuna delle tue strategie in diversi modi.

Questo EA può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente operativo. Con diverse opzioni di notifica (inclusa l'email), la scelta è tua!

1. Logica di trading redditizia:
Il nostro EA è dotato di un sofisticato algoritmo che sfrutta indicatori tecnici avanzati. Identifica in modo intelligente i punti di ingresso e di uscita ottimali per le posizioni lunghe e corte.

2. Gestione del rischio a portata di mano:
Prendi il controllo del tuo rischio con parametri esterni personalizzabili. Imposta la dimensione del lotto preferita, definisci il rischio massimo per operazione e adatta il comportamento dell'EA in base alla tua tolleranza al rischio. Il nostro EA ti mette al posto di comando.

3. Trailing Stop intelligente:
Proteggi i tuoi profitti con il nostro meccanismo intelligente di trailing stop. Osserva come l'EA si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato, garantendo guadagni e lasciando spazio a una potenziale crescita.

4. Calcolo del lotto fisso o della dimensione ottimale del lotto:
Elimina ogni incertezza nella definizione del lotto. Il nostro EA calcola la dimensione ottimale del lotto in base alle tue preferenze di rischio, garantendoti una strategia di trading personalizzata ed efficiente.

5. Facile da usare e personalizzare:
Che tu sia un trader esperto o un principiante, il nostro EA è pronto all'uso, intuitivo e completamente personalizzabile. Puoi usarlo per testare i tuoi strumenti, perché è incredibilmente personalizzabile, oppure puoi personalizzarlo in base al tuo stile di trading e alle tue preferenze.

Ecco un elenco di opzioni personalizzabili a portata di mano:
1. Parametri principali
1.1 Imposta un numero magico univoco.
1.2 Utilizzalo come EA completamente automatizzato o come indicatore per mostrarti dove effettuare le negoziazioni
1.3 Invia notifiche e-mail, sia quando opera come EA sia quando viene utilizzato come indicatore
1.4 Riproduci un suono personalizzato quando vengono eseguiti ordini/esecuzioni
1.5 Definire i colori per identificare gli ordini di acquisto/vendita/modifiche
1.6 Attiva/disattiva gli avvisi nella finestra di messaggio pop-up (tutte le note verranno comunque stampate nella scheda Diario)
1.7 Attiva/disattiva le notifiche e-mail
1.8 Set: Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop Loss
1.9 Chiusura parziale on/off
1.10 Può essere utilizzato per la copertura
2. Gestione del denaro
2.1 Attiva/disattiva la gestione del rischio
2.2 Imposta il rapporto di rischio
2.3 Configurare lo Stop Loss.
2.4 Configurare Take profit.
2.5 Definire il fattore di riduzione
2.6 Configurare lo slittamento
2.7 Utilizzare BreakEven
2.8 Martingala
3. Limiti di tempo
3.1 Profondità di ampiezza personalizzabile
3.2 Ora di inizio e scadenza dell'EA in ore
3.3 Limitare il tempo di negoziazione
3.4 Specificare l'ora di inizio delle negoziazioni
3.5 Specificare l'ora di fine delle negoziazioni
3.6 Definisci quante barre/tick contare

      
Questo EA offre all'utente diverse opzioni per garantire operazioni redditizie utilizzando il trailing stop, il break even e il martingala. Se un'operazione aperta guadagna in pip il valore personalizzato, lo stop loss viene spostato al prezzo di ingresso per un'operazione senza rischi. Successivamente, se l'operazione guadagna altri pip, entra in gioco la funzione trailing stop.
Il Trailing Stop mantiene una distanza tra il prezzo di mercato e lo stop loss impostato. A un certo punto, il prezzo raggiungerà lo stop loss impostato o realizzerà il profitto impostato.
In entrambi i casi lo scambio si conclude con un esito positivo.

Nota:
Il trading sul forex è di natura speculativa e non è adatto a tutti gli investitori.
Gli investitori dovrebbero ricorrere alla gestione del rischio perché esiste sempre il rischio di perdite sostanziali.
I risultati passati e i backtest non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri.
Chiunque sia interessato a conoscerne il vero potenziale dovrebbe prendere in considerazione l'implementazione di questo EA su un account demo ed eseguire test paralleli con varie impostazioni per determinare i risultati migliori.
Ecco perché questo EA è incredibilmente personalizzabile!
Inoltre, controlla il limite massimo di spread per evitare di effettuare operazioni durante sessioni con spread elevati.
Quanto più lungo è il periodo di tempo del grafico, tanto più affidabile è l'inversione.

