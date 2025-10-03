Rampage Signal
- Experts
- Jason Edward Todt
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Rampage Signal non è un semplice EA, è una forza della natura per i trader in cerca di movimenti massicci e duraturi. Progettato per incanalare le tendenze dominanti e cavalcarle senza sosta, Rampage Signal trasforma ogni picco di mercato in una centrale di profitti. Quando il momentum accelera, questo EA blocca i guadagni più velocemente di un battito di ciglia, trasformando il prossimo breakout nella tua personale “rampage”.
Perché Rampage Signal domina le tendenze
-
Potenziatore di trend Algoritmi proprietari rilevano i movimenti ad alta energia all’inizio. Niente più inseguimenti in ritardo — Rampage Signal ti mette in testa a ogni onda.
-
Rilevazione dell’esplosione di momentum Analisi in tempo reale dell’accelerazione del prezzo e della forza del mercato, per entrare solo quando il vento soffia a tuo favore.
-
Logica adattiva di ingresso e uscita Ridimensionamento dinamico delle posizioni e aggiustamenti precisi di stop-loss/take-profit per bloccare i profitti con la maturazione del trend e contenere i rischi in caso di inversione.
-
Armatura di volatilità Filtri intelligenti eliminano rumori e picchi erratici, emettendo segnali solo in condizioni di trend pulite e sostenibili.
-
Ricognizione multi-asset Monitoraggio e trading simultaneo di coppie principali, minori ed esotiche per catturare le tendenze più forti ovunque si presentino.
-
Deploy Plug-and-Play Pronto in minuti con settaggi predefiniti testati sul campo. Personalizza rischio, orari di sessione e dimensione lotto in pochi clic — senza programmare.
Performance testata sul campo
-
ROI costante: progettato per rendimenti composti durante giorni o settimane di trend.
-
Drawdown ridotto: protocolli di rischio integrati proteggono il capitale durante inversioni improvvise.
-
Esecuzione 24/5: non perdere alcuna corsa, dall’apertura di Tokyo alla chiusura di New York.
-
Testato in tutti i cicli: backtest in trend, range e alta volatilità per garantire successo ripetibile.
Trasforma la volatilità in vittoria
Sia che tu sia un veterano del trend following o un principiante in cerca di grandi guadagni, Rampage Signal ti offre:
-
Disciplina automatizzata senza esitazioni emotive
-
Decisioni in tempo reale in millisecondi
-
Un partner strategico che prospera quando il mercato ruggisce
Non accontentarti di briciole. Dai gas a Rampage Signal oggi stesso e cavalca la prossima grande onda come un treno merci. Vivi l’adrenalina del trend riding — attiva ora questa forza inarrestabile!