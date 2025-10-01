Overdrive FX

Overdrive FX: Trading turboalimentato a velocità supersonica

Overdrive FX ti catapulta in sessioni di scalping ad alto ottano con motori di momentum proprietari ed esecuzione ordini in millisecondi. Quando i mercati esplodono, Overdrive FX blocca micro-profitti più velocemente di un battito di ciglia, trasformando ogni picco di volatilità nel tuo motore di guadagno.

Cosa alimenta Overdrive FX

  • Esecuzione ultra-reattiva Ordini eseguiti in millisecondi per catturare picchi di prezzo fugaci prima che svaniscano.

  • Amplificatore di momentum Filtri avanzati rilevano spinte esplosive all’inizio, garantendoti di cavalcare le onde più potenti.

  • Dimensionamento adattivo delle posizioni Regola dinamicamente la dimensione del lotto in base alla volatilità in tempo reale e al capitale, massimizzando i guadagni e contenendo il rischio.

  • Protocolli di rischio automatizzati Stop-loss, take-profit, trailing-stop e trigger di uscita basati sulla volatilità proteggono il capitale come uno scudo rinforzato.

  • Scalping multi-coppie Scansione e trading simultaneo su coppie principali e minori, diversificando le opportunità.

  • Installazione Plug-and-Play Setup in pochi secondi tramite interfaccia intuitiva — nessuna programmazione richiesta.

Il tuo vantaggio supersonico

  • Micro-guadagni costanti Progettato per profitti stabili e incrementali in ogni sessione.

  • Basso profilo di drawdown Costruito per preservare il capitale anche nelle oscillazioni di mercato più caotiche.

  • Performance testata in condizioni operative Backtest rigorosi in trend, range e alta volatilità per risultati turbo-riproducibili.

Attiva Overdrive FX oggi Premi il pulsante turbo nel tuo trading. Vivi l’esecuzione supersonica e i profitti guidati dal momentum — avvia Overdrive FX ora e lascia gli ordini in ritardo nella polvere.


Prodotti consigliati
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders wh
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicatori
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
HFT Prop Firm Consistency Rule
Leila Yukawa Moradi
Indicatori
Calculate your account's consistency rule in one click! Works for all HFT Prop Firms: - Nova Funding - Infinity Forex Funds - KortanaFx - Next Step Funded - Quantec And many more! --------------------------------------------------- Settings: profitConsistencyPercentage = Max profit limit per order (%) according to your prop firm.  lowerRangePercentage - Lowest range for lot size (%) according to your prop firm. upperRangePercentage - Upper range for lot size (%) according to your prop firm. ---
Perspective Trend
Ivan Simonika
Indicatori
The Perspective Trend indicator tracks the market trend with very high reliability. All intersection points will be ideal points at which the direction of the trend changes. Sharp price fluctuations, as well as noise around averaged prices, are ignored. Signal points, places where color changes, can be used as points of potential market reversal. The indiuctor algorithm implements a kind of technical analysis based on the idea that the market is cyclical in nature. This development can be used b
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Gold Bricks FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $300
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicatori
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicatori
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Trend PRO Expert Advisor
Nguyen Tran Ha
1 (2)
Experts
Trend PRO Expert Advisor  is developed base on the PipFinite Trend PRO Indicator, the best indicators on the market so far. PipFinite  Trend Pro's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels.  This EA open order when the indicator has buy/sell signals and set SL/TP follow the indicator rules. You can read more information about PipFinite Trend PRO indicator  here . Important Information   This EA will only work if you purchased  PipFinte
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Indicatori
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trade
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Altri dall’autore
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Experts
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Experts
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Experts
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Experts
              Adatto a qualsiasi lasso di tempo               Adatto a qualsiasi coppia di valute               Configurazione non richiesta               Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato               Questo EA è un indicatore MACD ed è completamente personalizzabile.               Questo EA si basa sull'utilizzo della linea dell'istogramma.     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore MACD. Completamente personalizzabile. 1. Parametri principali
BB Swing
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza Pitchfork di Andrews.  Può fornire ai trader di momentum segnali a lungo o medio termine, dove è più utile per prevedere oscillazioni di mercato più prolungate. Questo EA trova divergenza regolare per pullback nel mercato e trova anche divergenza nascosta per mostrare la tendenza continua. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Si prega di utilizzare un numero magico diverso su ogni coppia per evitare problemi di ordine. Sulla base
Idudator
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza due medie mobili crossover come base. Sulla base dei valori di lotto configurabili, l'EA effettua gli ordini per tendenza. La strategia si basa sull'utilizzo dei cambiamenti di direzione delle tendenze e sull'ottimizzazione delle dimensioni dell'ordine di tua scelta. Ogni volta che si verifica un cambiamento di direzione di tendenza, l'EA bilancerebbe i profitti positivi degli ordini di tendenza corrente con gli ordini di perdita negativa e chiuderebbe tutti gli ordini con il
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza Pitchfork di Andrews.  Può fornire ai trader di momentum segnali a lungo o medio termine, dove è più utile per prevedere oscillazioni di mercato più prolungate. Questo EA trova divergenza regolare per pullback nel mercato e trova anche divergenza nascosta per mostrare la tendenza continua. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Si prega di utilizzare un numero magico diverso su ogni coppia per evitare problemi di ordine. Sulla base
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza medie mobili, MACD, BollingerBands e   Momentum per calcolare con precisione quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Questo EA trova divergenza regolare per pullback nel mercato e trova anche divergenza nascosta per mostrare la tendenza continua. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Sulla base dei valori di lotto configurabili, l'EA effettua gli ordini per tendenza e dati dell'Average True Range del simbolo. La strategia si ba
The Dreamer
Jason Edward Todt
Experts
Questo EA utilizza BollingerBands con un filtro MACD per determinare quando effettuare operazioni. Questo EA ha una perdita di vendita dinamica e il controllo del profitto integrato. Sulla base dei valori di lotto configurabili, l'EA effettua gli ordini per tendenza e dati dell'Average True Range del simbolo. La strategia si basa sull'utilizzo dei cambiamenti di direzione delle tendenze e sull'ottimizzazione delle dimensioni dell'ordine di tua scelta. Ogni volta che si verifica un cambiamento di
Tangelo
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato Questo EA utilizza 13 medie mobilispan   IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono c
Lions Mane
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato Questo EA un indicatore MACD, ed è completamente personalizzabile. Questo EA si basa sull'utilizzo della linea dell'istogramma.   IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore MACD. Completamente personalizzabile. 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/cort
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore ADX. 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personali
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
MACDaddy
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
Shadow Work
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Short Circut
Jason Edward Todt
Experts
Adatto a qualsiasi lasso di tempo Adatto a qualsiasi coppia di valute Configurazione non richiesta Può essere utilizzato come indicatore o come EA completamente automatizzato     IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Defi
Three wise men
Jason Edward Todt
Experts
IMPOSTAZIONI PERSONALIZZABILI Indicatore MACD - Completamente personalizzabile Tre medie mobili - completamente personalizzabili Momentum - Completamente personalizzabile 1. Parametri principali 1.1 Due commenti d'ordine per ordini Long/Short 1.2 Due numeri magici unici. Per lungo/corto 1.3 Diffusione massima consentita 1.4 Slittamento massimo consentito 1.5 Tutti gli indicatori utilizzati all'interno di questo EA sono completamente personalizzabili 1.6 Verificare/definire le cifre del broker 1.
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor! L'Expert Advisor utilizza tre medie mobili su tre diversi intervalli di tempo per determinare quando aprire e chiudere una posizione. Incontra i nostri consulenti esperti all'avanguardia, progettati per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità per migliorare il tuo gioco di trading e massimizzare i
IntelliBot
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Experts
Libera il tuo potenziale di trading con i nostri esclusivi Expert Advisor!   Ti presentiamo lo stato dell'arte MetaTrader 4 Expert Advisor, progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Sviluppato dagli esperti di Live Oak, una società di trading forex, questo potente Expert Advisor è ricco di funzionalità che ti permetteranno di potenziare il tuo gioco di trading e massimizzare i tuoi profitti. Ecco perché dovresti considerarlo parte integrante del tuo arsenale di trading: Questo E
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione