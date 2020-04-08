WPR Higher Time Frame Oscillator mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Potente indicatore Crypto_Forex, oscillatore HTF WPR per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF WPR per MT4. HTF significa "Higher Time Frame".
- WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con movimenti di prezzo da aree di ipervenduto/acquistato.
- L'indicatore HTF WPR ti consente di collegare WPR da time frame più alti al tuo grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.