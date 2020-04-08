WPR Higher Time Frame Oscillator mg

Potente indicatore Crypto_Forex, oscillatore HTF WPR per MT4.

- Migliora i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF WPR per MT4. HTF significa "Higher Time Frame".
- WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con movimenti di prezzo da aree di ipervenduto/acquistato.
- L'indicatore HTF WPR ti consente di collegare WPR da time frame più alti al tuo grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Prodotti consigliati
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Experts
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Probability distribution PRO
Aleksey Ivanov
Indicatori
Indicator is used for: defining price probability distributions. This allows for a detailed representation of the channel and its borders and forecast the probability of a price appearing at each segment of its fluctuations; defining the channel change moment.   Operation principles and features Indicator analyzes a quote history on lower timeframes and calculates a price probability distribution on higher ones. Forecast algorithms allow the indicator to calculate probability distributions and m
The 4 headed dragon MT4
Marta Gonzalez
Indicatori
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.   Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Experts
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Experts
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
SPV Volatility
Yvan Musatov
Indicatori
The SPV Volatility indicator is one of the most effective filters. Volatility filter. Shows three volatility options. The so-called limit, real, and the last most effective filter for the filter is the percentage filter. Percentage display of folatility shows the ratio of limit to real volatility. And thus, if we trade in the middle of the channel, then it is necessary to set a condition that the percentage is less than a certain indicator value. If we trade on the channel breakout - following t
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Introducing a powerful, precision-engineered indicator that seamlessly combines Pivot Points, Moving Averages, and Multi-Timeframe Analysis to deliver high-probability Buy and Sell signals in real-time. This tool is your strategic edge, designed to identify trend reversals, market momentum, and optimal trade entries, no matter your preferred trading style. Our algorithm goes beyond standard indicators—by analyzing multiple timeframes simultaneously, it spots true market turning points while fi
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Pipsindicator pro
Pervez Khan
Indicatori
hi traders I am a Forex and binary expert trader from 2012 . I have many robust & highly profitable trading strategies. I've created these trading system with a long time effort and experience of vast knowledge. All my trading indicator will give 95 to 99% accurate performance. If you follow the signal it will give almost 100% success. They are extremely powerful, accurate & easy to trade. New Trader friendly no past experience needed. clear and friendly interface  Alert notification 100% non re
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indicatori
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
The Trend Professor
Elias Mtwenge
Indicatori
The Trend Professor is a moving average based indicator designed for the purpose of helping the community of traders to analyse the price trend. The indicator will be displayed in the main chart as it is indicated on the screenshot section. How it works The indicator has lines of moving averages and colored histograms to depict the direction of the trend. There will be a fast signal line colored blue/yellow/red at some points. The red/yellow colored lines stands for bearish trend/signal while th
Zig Zag Plus Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Zig Zag Plus Arrows è uno strumento per il trading e l'analisi tecnica sui mercati mondiali. Consiste anche in una serie di indicatori che forniscono l'analisi delle condizioni di mercato per prendere decisioni commerciali. Include un identificatore di tendenza che fornisce il trading nella direzione della tendenza. Sulla base delle frecce di tendenza, le sezioni direzionali e i punti di svolta vengono costruiti utilizzando l'algoritmo Zig Zag, mostrando intuitivamente la tendenza futura e i pic
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Beluga
SERGEI CHERNOV
Experts
Beluga is a fully automated expert Advisor that opens orders in the direction of a local trend. Each position is accompanied by a stop and take profit level. There is a trailing stop mechanism. A money management system is provided - with an increase in the Deposit, the volume of the opened position increases, which is calculated automatically. Input parameters: Magic-position ID Lot-fixed lot-used when the money management mechanism is disabled UseFixStoploss - use a fixed stop loss Num
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Sequential R
Antony Augustine
3 (2)
Indicatori
Sequential R  is a powerful indicator from the set of professional trader. In today’s market, an objective counter trend technique might be a trader’s most valuable asset. Most of the traders in the stock market must be familiar with the name "TD Sequential" and "Range Exhaustion". The Sequential R is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. TD Sequential is designed to identify trend exhaustion points and keep you one step ahead of the trend-following crowd. The "Sequential
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media mob
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
5 (2)
Indicatori
[ MT5 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analys
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (3)
Experts
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Experts
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Fixed Range Volume Profile V1
Hoummad Elkraima
Indicatori
With Fixed Range Volume Profile,The traces left by the big players will not go unnoticed by you. Professional   Volume Profile   Indicator reveals Institutional order flow. This advanced market indicator will teach you to spot the buying and selling. Dont want to say more because its well known by most professionals  trader. This Indicator : -  Quickly Identify the Strongest Institutional S/R Zones. - W orks with all Trading Instruments (Forex, Futures, Indexes, Commodities, Stocks, Cryptocur
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Indicatori
HighLow Swing — Indicatore di rilevamento di trend e swing Descrizione: HighLow Swing è un potente indicatore di rilevamento di trend e swing, progettato per aiutare i trader a identificare facilmente i principali punti di svolta del mercato e le direzioni di tendenza su qualsiasi timeframe del grafico. Evidenzia massimi e minimi significativi, disegna cerchi di tendenza basati sulla struttura dello swing e aiuta a rimanere al passo con il momentum del mercato con chiari segnali visivi. Caratte
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicatori
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Altri dall’autore
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Usa Set_files  "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive. - Volatilità regolabile-Stop Loss adattivo. - Visualizzazione SWAP per Long/Short. - Opzione Fix
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicatore Crypto_Forex: candele Heiken Ashi per MT4. Nessuna riverniciatura. - Heiken_Ashi_Candles ha una grande combinazione con l'indicatore Trend Line MA come nell'immagine. - L'indicatore Heiken_Ashi_Candles è un indicatore ausiliario molto utile per
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi. - L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte. - Il seg
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie! Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA. Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4. - Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend. - Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. - Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore. - Avvisi integrati
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno. Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi! - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4. - Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%. - Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4. - Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso). - Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini. - L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza. - L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispo
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" per MT4 - L'indicatore "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" è uno strumento di trading ausiliario molto utile. - Ti mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, che possono essere raggiunti dal prezzo (livelli di intervallo di prezzo). - L'intervallo giornaliero è utile per i trader intraday. - Gli intervalli settimanali e mensili sono per i trader Swing e Long term. - L'indicatore è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Pr
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Follow Trend Oscillator" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - L'indicatore intuitivo offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale. - Oscillatore fluido e regolabile con parte storica del segnale. - Colore verde dell'oscillatore per trend al rialzo, colore marrone per trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: sotto -30; Valori di ipercomprato: sopra 30. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie s
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT4, nessuna riverniciatura. - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT4. HTF significa - Higher Time Frame. - RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato. - Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato. - L'indicatore HTF RVI ti cons
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator Spread Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore Spread Display mostra lo spread corrente della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare il valore di visualizzazione dello spread in quals
FREE
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4. - L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza. - "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori. - Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati: _ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action. _ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è vers
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre, apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator SWAP Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore SWAP Display mostra gli SWAP correnti per le negoziazioni lunghe e corte della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare i valori SWAP Displ
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo. - Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa. - È molto più accu
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "RSI per 8 simboli" per MT4. Nessuna rielaborazione. - RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading. - È ottimo per prendere voci di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e voci di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30). - RSI è molto utile per il rilevamento delle divergenze. - "RSI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori RSI di un massimo di 8 simboli diversi solo su 1 grafico. - Questo indicatore è eccellente anche
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili! Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI. - Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il pro
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar! Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - è un fantastico sistema di trading intraday basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 6 Set_file disponibili! Usa Set_file (v25.25 m2) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente modello Price Action che è combinato con tecniche di scalping! GREEDY BOB EA funziona sul time frame H1 durante le sessioni UE e USA. Caratteristiche
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test del livello S/R forte. - L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per il trend ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi colonne istogramma consecutive stabili dello stesso colore, significa che si è verificato un nuovo trend. - Il segnale ReTest è 1 colonna
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4. - L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; - L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio). - Con avvi
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA - è un sistema avanzato di trading multi-coppia di copertura della griglia! EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato. A differenza di molti altri EA della griglia, Grid Master ha un comportamento molto sicuro. Utilizza Set_files dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. - I punti di entrata e di uscita vengono automaticamente regolati da EA in base alla volatilità del mercato. - Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ogni coppia
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca di price action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! Usa i Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. (v25_11) L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action - OutsideBar! Price Action OB Trader EA è un ottimo investimento - funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'asp
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4! L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto! È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. - Usa Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare la versione 25.15 dell'EA. - Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF DeMarker per MT4. - Questo indicatore è uno strumento utile utilizzato dai trader tecnici per trovare punti di entrata e di uscita. HTF significa - Higher Time Frame. - La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti. - DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori. - La zona di ipercomprato è quando il DeMarker è sopra 0,7 e quella di ipervenduto - quando
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie! Usa Set_files v24.20 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Tecniche di scalping. - Nessuna influenza di rollover. - Nessuno swap coinvolto. - Nessun gap del weekend coinvolto. - L'EA si
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione