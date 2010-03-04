AI Knights of the Round

La maggior parte degli EA AI facilmente testabili sono ingannevoli

Sappiamo tutti che utilizzare l'AI (riferendosi a grandi modelli) richiede l'invio di richieste. Tuttavia, la documentazione MQL5 indica chiaramente che la funzione WebRequest() non può essere eseguita nel Strategy Tester. (WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.)

Quindi, quegli EA AI che possono essere facilmente testati sono praticamente ingannevoli, o l'AI nei loro EA svolge solo un ruolo decorativo, persino opzionale.

Per quegli EA AI che possono essere testati facilmente anche dopo la data dell'ultimo aggiornamento, possiamo affermare senza dubbio che sono ingannevoli. Per i periodi precedenti alla data di aggiornamento, possiamo in buona fede supporre che includessero parte dei risultati AI nei file eseguibili dell'EA. Ma dopo l'ultima data di aggiornamento, ciò è completamente inspiegabile.

AI Knights of the Round può essere testato e perfino ottimizzato

Prezzo iniziale $50, incremento di $1 per ogni vendita

AI Knights of the Round è un Expert Advisor per il trading dell’oro (XAUUSD) completamente guidato dall'AI.

Abbiamo applicato alcune tecniche che permettono a AI Knights of the Round di essere testato e persino di ottimizzare i parametri di input. Non è semplicissimo, ma è completamente fattibile. Forniamo più file di cache dei risultati AI che puoi scaricare per testare le performance dell'AI.

Puoi anche cambiare l'AI che preferisci e ottimizzare automaticamente i parametri di input dell’EA. Ciò richiede l’uso del nostro strumento gratuito per generare i file di cache dei risultati AI: AI Knights of the Round Helper.

Per maggiori dettagli, consulta il documento esplicativo dettagliato.

Configurazione consigliata

Due modelli gratuiti

Completamente gratuiti! Intendo dire che i modelli sono gratuiti.

  • Modelli:
    • deepseek/deepseek-chat-v3.1:free
    • deepseek/deepseek-r1-0528:free
  • Intervallo temporale: H2
  • Deposito minimo: $100
  • Strumento di trading: XAUUSD
  • Leva minima: 1:30
  • Broker: nessuna restrizione
  • Set file: scaricabile dal documento esplicativo dettagliato
  • Segnali di trading: in preparazione

Perché i modelli sono gratuiti?

OpenRouter fornisce a ogni account un limite gratuito di 50 richieste al giorno. 24 ÷ 2 × 2 = 24 < 50, quindi è completamente utilizzabile gratuitamente.

Altre configurazioni

Consulta il documento esplicativo dettagliato sopra.


Prodotti consigliati
Neuro Trader EA
Roman Lomaev
Experts
Neuro Trader EA is an expert advisor developed using artificial intelligence, designed for analysis and automated trading in financial markets. The advisor focuses on utilizing a neural network, allowing for more flexible and precise responses to market changes. The algorithm analyzes market behavior using weight coefficients and dynamically adapts to changing conditions, making it particularly effective for short-term trading. Features of the Advisor: Neural Network for Decision-Making: The adv
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This has two strategies in one Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 and 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: First analyze the general trend in H1 by crossing Emas and Parabolic Sar, then analyze a Pull Back in M5 with the help of the RSI. This is done on a defined sche
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This expert advisor is a Bot that analyzes, through EMA, AMA and ADX in longer periods of time, whether the market is in a range or not. After detecting the range, he enters smaller time frames looking for small pull backs with the RSI to carry out operations. If the operation goes again
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
Experts
O Sinaleiro Trader é o robô de daytrade que usa multiníveis de acordo com a abertura do dia. Assim, a cada rompimento dos níveis, o robô emite ordens de compra ou venda, de acordo com a tendência. Os stops podem ser fixos ou dinâmicos de acordo com os níveis. É possível configurar a distância do sinaleiro, bem como horários de trades e dias da semana. Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Market Entry Bot
David Macharia Kamau
Experts
The Automated Market Launcher is a straightforward Expert Advisor meticulously crafted for the MetaTrader 5 platform. This bot provides a simple yet powerful solution for traders who require a direct, automatic market entry. Configured to initiate a single trade immediately upon being attached to a chart, it's an ideal tool for strategies that demand rapid initial position placement without manual intervention. Key features of this expert advisor include a fully customizable lot size, which allo
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experts
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
VPS Benchmark MT5
Yu Pang Chan
Utilità
The Definitive Performance Testing Solution for MetaTrader Environments What This Tool Does This specialized benchmark utility measures the performance of your MetaTrader environment, providing insights that impact your trading execution. Unlike generic system benchmarks, this tool evaluates performance specifically within the MetaTrader runtime environment. For Professional Traders & Developers: Performance Metrics : Measurements of calculation throughput and memory efficiency Trading-Specific
Darkray B3 EA
Daut Junior
Experts
Versão Darkray para Bolsa de Valores (Ações, Fundos Imobilirários, contratos futuros, etc.) O  Robô DarkrayB3EA  usa uma estratégia baseada no retorno a média, conjugada a detecção de zonas de exaustão de compra e de venda. Indicadores disponíveis para configurações de setups: EMA200  à Média móvel de 200 períodos (podem ser usados outros períodos com ótimos resultados também); RSI  à Verifica os níveis de sobre venda para abertura das vendas e sobre compra para abertura das compras; ADX  à Veri
Xelar EA MT5
DENIS BRAUN
Experts
Robot Name:   Xelar EA MT5 Description: Xelar EA - Your Gateway to High-Risk, Potentially Highly Profitable Trading Experiences! Are you in search of a trading robot capable of providing risk-loving traders the opportunity to achieve exceptional profits? Xelar EA could be exactly what you've been looking for. This highly specialized trading robot has been developed to conquer the markets in a unique and efficient manner. Information: After every 5 sales, the price increases by $100. Please conta
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Experts
Inviami un messaggio così posso inviarti il ​​setfile. Consiglio di testarlo su un conto demo per tre mesi in un VPS (se vuoi che ti consigli un VPS per questo robot, puoi inviarmi un messaggio diretto) in modo da poterlo adattare alle tue esigenze. Ricorda che questo robot è uno strumento, non una strategia collaudata da anni. Per questo ti consiglio Gold Trend Swing. Questo robot si basa sull'apertura di operazioni solo a un orario specifico impostato dall'utente. 3. Parametri di input cri
Correlation Master
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/122732 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/122733 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2302430 CORRELATION MASTER: RADDOPPIA LE COPPIE, DIMEZZA IL RISCHIO EA intelligente per correlazione negativa e copertura automatica Correlation Master è un Expert Advisor automatico che utilizza la strategia di correlazione negativa tra coppie di valute. Aprendo posizioni oppos
AI Breakdown
Yurii Yasny
Experts
Only 2 copies available for $299.00. Next price 999 USD AI Breakdown is a scalping strategy based on artificial intelligence. Most trading parameters will be automatically retrained and adjusted to the current market thanks to the author&#39;s algorithm of market analysis. The strategy does not require any optimization. Set it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of AI Breakdown: - self-learning parameters - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Experts
2 copies left at 49 USD. Next price is 99 USD . set file - This is a very aggressive trading strategy, based on a modified MACD indicator. It is used to analyze the anomalous zones of the market + author's methodology to restore the critical movement. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best rates of trade just on it. Recommendations: - H1 USDCHF - Leverage of 1:500 or higher (ideally 1:1000 or 1:2000) - Minimum deposit 100 units -
Forex Falcon Bot
Oleksii Ferbei
Experts
Forex Falcon: An Innovative Multi-Currency Trading Bot Introduction In today's trading landscape, successful outcomes depend on the quality of the tools you use.   Forex Falcon   is not just a trading bot; it's a high-tech solution designed to enhance your efficiency in the Forex market. This multi-currency bot combines numerous features, allowing traders of all levels to confidently navigate complex market conditions. Why Choose Forex Falcon? When selecting a trading bot, it's crucial to consid
Click2EA
Jonah Okware Obukol
Utilità
Click2EA can not be used or tested in the strategy tester, download the demo here  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764477  and run it in a demo account. Features Ability to create alert/email notification EAs with just a few clicks Ability to create auto-trading EAs in just a few clicks All EAs created have balance protection All EAs created can indicate major candle patterns on the chart All EAs created have auto-lotsizing for currencies All EAs created have day, time and spread filters Co
Market Variation Pro
Maicon Fernando Cabral Pereira
Indicatori
Market Variation Pro (MVP) is a unique indicator in the market, easy to use and configure, and works on any time frame and any asset . It calculates the average percentage variation of any asset over a defined period. Unlike indicators that only analyze the closing price, MVP considers the entire price range, providing a more comprehensive view of market behavior. Main functionalities Volatility measurement Quantifies average volatility in percentage terms Compares volatility across different a
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experts
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Experts
LAUNCHING PROMOTION:: Only a few copies left at the current price! CURRENT PRICE: $70 MONTH Join our Telegram community to share ready-made setup files Come use our EA that uses the Fimathe Strategy in an automated way . Based on support and resistance zones, our EA was designed to provide you with a new experience. The EA uses a calculation to track 2 possible breakout points. When it locates it, it immediately takes this channel to the starting point and waits for the trade to take place. Al
Indicator summary
Evgeny Raspaev
Indicatori
Indicator Summary The indicator dashboard displays values and trading actions, as well as provides a summary of trading actions based on 11 built-in indicators. Built-in Indicators: RSI (Relative Strength Index)   - A crossover from the overbought zone downwards is a sell signal. A crossover from the oversold zone upwards is a buy signal. When fluctuating in the zone between overbought and oversold, the signal is formed depending on the value's position relative to 50. Above 50 indicates a buy,
Double Hedge
Cameron Reece Allcock
Experts
This Expert Advisor has been built to enhance risk management and profit potential across markets—optimized for Bitcoin’s 24/7 trading but fully adaptable to other symbols. This EA is very selective with it's entries and may go for multiple days without trading. Enhanced Drawdown Protection Dual‑layer hedging caps losses twice, preventing small setbacks from becoming large drawdowns. Instant Reversal Capture While the first hedge secures your position, the second hedge primes you to profit th
CChart
Rong Bin Su
Indicatori
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
Experts
The multi-currency EA provides the ability to manage trading on 30 symbols from a single interface in MetaTrader 5. It is based on a comprehensive approach to market analysis. Forex pairs and metals such as XAUUSD and XAGUSD are supported. Automatic processing of symbol names is possible for users. The EA is equipped with a self-learning mechanism that dynamically adjusts the entry threshold depending on changes in market conditions and transaction statistics. Options allow you to choose betwee
Tick Data Quality Analyzer
Timothy Youngblood
Utilità
MT5 TICK DATA QUALITY ANALYZER   Professional tick data quality analysis tool for MetaTrader 5 traders and developers Price: $69 USD (Launch Special $69 - Regular $99) Product Type: Expert Advisor / Utility Platform: MetaTrader 5 License: Lifetime, 5 Activations INTELLIGENT BACKTEST RECOMMENDATIONS  Automated Backtest Mode Selection - Tells you EXACTLY which tick data format to use in Strategy Tester Optimal Time Period Detection - Automatically identifies the BEST historical range for backtes
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Experts
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
LL Pursuit EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
UPDATE v1.0 IS OUT - PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT LL Pursuit EA is an advanced and smart multi-currency trading system , based on the combined and weighted use of different decision factors. The algorithm uses real-time data from 14 currency exchanges , the most liquid and weighted on the market, combined with the calculation of various indicators , including moving averages, accumulation and distribution volumes, currency strength and trend continuity, to automatically take op
Tradzor AI MT5
Akshit Bhayana
1 (1)
Experts
Tradzor – AI-Powered Expert Advisor Tradzor is a next-generation trading Expert Advisor built with advanced artificial intelligence and machine learning models. Designed for precision and consistency, Tradzor adapts to evolving market conditions in real time, delivering smart entries and disciplined risk management without relying on risky strategies like martingale or grid. Powered by deep-learning algorithms and proprietary data-driven analytics, Tradzor identifies high-probability trade setup
Miranda Ice EA Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Miranada ICe Ea for mt5 is strong multi strategy trading bot it has many super options on parameters that will help you for perfect trades hitting targets and low drawdown control also it has symbol loop to help you open one chart and make that on and choose racon strategy but make number of trades on and make it as you like  3 and make your lot size and run ea also if you want any symbol you can apply on chart but if you like to trade many pairs same time as I did in screenshot open one chart a
Axis A1
Zheng Zhi Yuan
Experts
Se acquisti l'EA, per favore contattami e ti invierò il manuale utente. LIVE Signal Axis A1 è una suite di strategie avanzate che incorpora multiple strategie verificate, rendendola adatta alla maggior parte delle coppie di valute e all'oro. Questo EA non si basa su indicatori, ma reagisce ai movimenti dei prezzi e non richiede un filtro delle notizie. A lungo termine, Axis A1 è progettato per fornire rendimenti stabili entro rischi limitati. Sfruttando l'ultima tecnologia di intelligenza arti
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experts
The Buffalo Trader BOT is the most complete QUANT solution on the market. With it you'll be able to create any strategy you want, and better, without tying yourself to specialist models that only perform specific tasks. With Buffalo, you will have a true ally for your operations, as you will have the freedom to define, test and train the best Quantitative Trading models using a single and powerful tool. See what you can do with your Buffalo Robot BASIC DEFINITIONS OF STRATEGY Define names for
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione