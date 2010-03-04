AI Knights of the Round
La maggior parte degli EA AI facilmente testabili sono ingannevoli
Sappiamo tutti che utilizzare l'AI (riferendosi a grandi modelli) richiede l'invio di richieste. Tuttavia, la documentazione MQL5 indica chiaramente che la funzione WebRequest() non può essere eseguita nel Strategy Tester. (WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.)
Quindi, quegli EA AI che possono essere facilmente testati sono praticamente ingannevoli, o l'AI nei loro EA svolge solo un ruolo decorativo, persino opzionale.
Per quegli EA AI che possono essere testati facilmente anche dopo la data dell'ultimo aggiornamento, possiamo affermare senza dubbio che sono ingannevoli. Per i periodi precedenti alla data di aggiornamento, possiamo in buona fede supporre che includessero parte dei risultati AI nei file eseguibili dell'EA. Ma dopo l'ultima data di aggiornamento, ciò è completamente inspiegabile.
AI Knights of the Round può essere testato e perfino ottimizzato
AI Knights of the Round è un Expert Advisor per il trading dell’oro (XAUUSD) completamente guidato dall'AI.
Abbiamo applicato alcune tecniche che permettono a AI Knights of the Round di essere testato e persino di ottimizzare i parametri di input. Non è semplicissimo, ma è completamente fattibile. Forniamo più file di cache dei risultati AI che puoi scaricare per testare le performance dell'AI.
Puoi anche cambiare l'AI che preferisci e ottimizzare automaticamente i parametri di input dell’EA. Ciò richiede l’uso del nostro strumento gratuito per generare i file di cache dei risultati AI: AI Knights of the Round Helper.
Per maggiori dettagli, consulta il documento esplicativo dettagliato.
Configurazione consigliata
Due modelli gratuiti
Completamente gratuiti! Intendo dire che i modelli sono gratuiti.
- Modelli:
- deepseek/deepseek-chat-v3.1:free
- deepseek/deepseek-r1-0528:free
- Intervallo temporale: H2
- Deposito minimo: $100
- Strumento di trading: XAUUSD
- Leva minima: 1:30
- Broker: nessuna restrizione
- Set file: scaricabile dal documento esplicativo dettagliato
- Segnali di trading: in preparazione
Perché i modelli sono gratuiti?
OpenRouter fornisce a ogni account un limite gratuito di 50 richieste al giorno. 24 ÷ 2 × 2 = 24 < 50, quindi è completamente utilizzabile gratuitamente.
Altre configurazioni
Consulta il documento esplicativo dettagliato sopra.