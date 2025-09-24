Azath MT4
- Experts
- Lin Lin Ma
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Azath EA: Traduzione in italiano
Azath EA è un programma di trading automatizzato progettato specificamente per il trading a breve termine dell'oro (XAUUSD) sulla piattaforma MT4. Adotta la strategia Martingale come struttura centrale, sfrutta le caratteristiche di fluttuazione ad alta frequenza del mercato dell'oro, cattura i piccoli movimenti di prezzo intraday dell'oro e persegue profitti considerevoli attraverso il trading ad alta frequenza. Per i trader che intendono entrare nel mercato dell'oro, Azath EA sarà la vostra scelta ideale nel trading.
Informazioni base
- Coppia di trading: XAUUSD (Oro)
- Time frame: Illimitato (qualsiasi periodo temporale)
- Deposito minimo: 500 USD, è consigliato 1000 USD o più
- Leverage: Minimo 1:50, è consigliato 1:200
- Broker: Nessuna restrizione, è consigliato un conto ECN
- È consigliato l'uso di un VPS per ridurre la latenza e garantire un funzionamento 24/7
Impostazioni
Ottenete le impostazioni (importante! Sia per il backtesting che per il trading live) nella sezione commenti o tramite messaggio privato.
Se avete domande, inviate un messaggio privato sul Forum MQL5.
Se hai bisogno di modificare alcune frasi della traduzione per adattarle a un contesto specifico (es. un annuncio o un manuale), posso ajustarle secondo le tue esigenze.