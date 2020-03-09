Trade Panell
- Utilità
- Tatsiana Mironava
- Versione: 1.13
- Attivazioni: 5
Основные преимущества
🎯 Простота использования
- Удобные кнопки для быстрого открытия и закрытия сделок
- Информативная панель с важной статистикой в реальном времени
- Интуитивно понятный интерфейс на английском языке
🛡️ Защита капитала
- Автоматическое управление рисками
- Встроенная система Stop Loss и Take Profit
- Функция частичного закрытия прибыльных позиций
🔄 Автоматизация
- Трейлинг-стоп для максимизации прибыли
- Автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли
- Функция "лока" для балансировки позиций
📊 Детальная аналитика
- Отслеживание дневной и общей прибыли
- Статистика торгового объема
- Коэффициент прибыли (Profit Factor)
- Информация о спреде и торговых условиях
Принцип работы
1. Торговые функции
🔵 BUY - открывает позицию на покупку 🔴 SELL - открывает позицию на продажу 🟠 Close All - закрывает все открытые позиции 🔷 Close BUY/SELL - закрывает только определенный тип позиций 🟡 Lock All - создает противоположные позиции для хеджирования
2. Умные режимы
- Trail Mode - автоматически подтягивает Stop Loss за ценой, фиксируя прибыль
- PartClose Mode - частично закрывает прибыльные позиции для фиксации части прибыли
3. Мониторинг в реальном времени
Информационная панель показывает:
- Текущую прибыль/убыток
- Объемы позиций BUY и SELL
- Баланс счета и использованное кредитное плечо
- Торговые условия брокера (спред, минимальный лот)
4. Система безопасности
- Проверка допустимых объемов сделок
- Контроль свободной маржи
- Автоматическое закрытие при достижении установленного процента прибыли
Как это работает на практике?
Пример торговой сессии:
- Запуск: Советник устанавливается на график и создает панель управления
- Анализ: Трейдер видит текущие рыночные условия на панели
- Торговля: Одним кликом открывает позицию BUY или SELL
- Управление: Советник автоматически устанавливает Stop Loss и Take Profit
- Мониторинг: Трейлинг-стоп автоматически защищает прибыль
- Результат: При достижении цели позиции закрываются автоматически
Кому подходит?
✅ Идеально для:
- Начинающих трейдеров (упрощает процесс торговли)
- Занятых людей (автоматизация рутинных операций)
- Скальперов (быстрое открытие/закрытие позиций)
- Тех, кто хочет контролировать риски
⚠️ Важно понимать:
- Это инструмент помощи, а не гарантия прибыли
- Требует понимания основ торговли на Forex
- Настройки нужно адаптировать под свою стратегию
- Рекомендуется тестирование на демо-счете
Простыми словами
Представьте, что вы играете в игру, где нужно покупать и продавать валюты. Этот советник - как умный помощник, который:
- Показывает важную информацию на экране
- Помогает быстро принимать решения
- Автоматически защищает от больших потерь
- Ведет статистику ваших результатов
- Работает даже когда вы спите
Это как иметь опытного трейдера рядом, который следит за рынком и помогает не совершать ошибки!