Trade Panell

Основные преимущества

🎯 Простота использования

Удобные кнопки для быстрого открытия и закрытия сделок

Информативная панель с важной статистикой в реальном времени

Интуитивно понятный интерфейс на английском языке

🛡️ Защита капитала

Автоматическое управление рисками

Встроенная система Stop Loss и Take Profit

Функция частичного закрытия прибыльных позиций

🔄 Автоматизация

Трейлинг-стоп для максимизации прибыли

Автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли

Функция "лока" для балансировки позиций

📊 Детальная аналитика

Отслеживание дневной и общей прибыли

Статистика торгового объема

Коэффициент прибыли (Profit Factor)

Информация о спреде и торговых условиях

Принцип работы

1. Торговые функции

🔵 BUY - открывает позицию на покупку 🔴 SELL - открывает позицию на продажу 🟠 Close All - закрывает все открытые позиции 🔷 Close BUY/SELL - закрывает только определенный тип позиций 🟡 Lock All - создает противоположные позиции для хеджирования

2. Умные режимы

Trail Mode - автоматически подтягивает Stop Loss за ценой, фиксируя прибыль

- автоматически подтягивает Stop Loss за ценой, фиксируя прибыль PartClose Mode - частично закрывает прибыльные позиции для фиксации части прибыли

3. Мониторинг в реальном времени

Информационная панель показывает:

Текущую прибыль/убыток

Объемы позиций BUY и SELL

Баланс счета и использованное кредитное плечо

Торговые условия брокера (спред, минимальный лот)

4. Система безопасности

Проверка допустимых объемов сделок

Контроль свободной маржи

Автоматическое закрытие при достижении установленного процента прибыли

Как это работает на практике?

Пример торговой сессии:

Запуск: Советник устанавливается на график и создает панель управления Анализ: Трейдер видит текущие рыночные условия на панели Торговля: Одним кликом открывает позицию BUY или SELL Управление: Советник автоматически устанавливает Stop Loss и Take Profit Мониторинг: Трейлинг-стоп автоматически защищает прибыль Результат: При достижении цели позиции закрываются автоматически

Кому подходит?

✅ Идеально для:

Начинающих трейдеров (упрощает процесс торговли)

Занятых людей (автоматизация рутинных операций)

Скальперов (быстрое открытие/закрытие позиций)

Тех, кто хочет контролировать риски

⚠️ Важно понимать:

Это инструмент помощи, а не гарантия прибыли

Требует понимания основ торговли на Forex

Настройки нужно адаптировать под свою стратегию

Рекомендуется тестирование на демо-счете

Простыми словами

Представьте, что вы играете в игру, где нужно покупать и продавать валюты. Этот советник - как умный помощник, который:

Показывает важную информацию на экране

Помогает быстро принимать решения

Автоматически защищает от больших потерь

Ведет статистику ваших результатов

Работает даже когда вы спите

Это как иметь опытного трейдера рядом, который следит за рынком и помогает не совершать ошибки!