Iconic Breakout Pro 2 for MT4

ICONIC BREAKOUT PRO 2

Trasforma l’impulsività in routine ripetibile. Dalla fortuna al metodo.

Immagina la tua mattinata di trading.
Niente più allarmi frenetici, niente montagne russe emotive. Al loro posto: un piano chiaro, finestre orarie definite, regole non negoziabili ed esecuzione priva di esitazioni. Prima si osserva, poi si misura, e solo dopo si lascia che il prezzo lavori per te, con il rischio confinato fin dall’inizio e un take-profit concepito in termini di profitto netto (spread e commissioni inclusi). A schermo, un pannello compatto riassume ciò che conta: range di sessione, ATR, spread, numero di pendenti, stato, drawdown giornaliero, PnL.

Benvenuto nella routine di ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

Il cuore è volutamente semplice:

  • Un breakout sul range della sessione (centrato sulle ore chiave della seduta USA).

  • Un breakout sul massimo/minimo delle 24 ore precedenti.

Due motori indipendenti, un’unica filosofia: “poco, ma preciso.”
Basta inseguire le candele, basta rimpianti. IBP2 trasforma l’intuizione in processo riproducibile.

Perché un altro “EA da breakout”?

Perché molti robot ricadono nei soliti errori:

  1. Entrare troppo presto. Esporsi quando il mercato sta ancora comprimendo.

  2. Confondere i contesti. Un micro-breakout locale non equivale alla rottura di una struttura 24h.

  3. SL/TP decorativi. Sul grafico sembri vincere, ma sul conto perdi: spread e commissioni non sono mai stati integrati davvero.

  4. “Diversificare” a caso. Moltiplicare ordini senza chiudere il rubinetto del rischio.

IBP2 prevenzione attiva: filtri, pre-controlli rigorosi, due motori separati che co-esistono senza pestarsi i piedi e un’architettura del rischio che evita le cattive sorprese.

Cos’è IBP2 (quanto basta per fidarti, senza svelare la ricetta)

  • Specializzato NAS100 (CFD).

  • Due motori autonomi: Range di sessione e H/L delle 24h precedenti. Ognuno con i propri identificativi, limiti e pulizia a fine giornata.

  • Pre-controlli prima dell’esecuzione: distanze minime, allineamento alla griglia di tick, rispetto di Stops/Freeze del broker, verifica “TP a profitto netto minimo”, controllo margine e cap rigido sulla size.

  • Risk-management integrato: OCO (un lato esegue, l’altro si cancella), guardiano di perdita massima giornaliera, limite d’uso del margine, cap sul lotto, filtro spread e cooldown su modifiche/ritenti.

  • Priorità al netto: il TP è valutato dopo spread & commissioni; se l’open slitta, IBP2 riallinea SL/TP (nei limiti broker) per conservare la distanza netta prevista.

Descriviamo l’approccio, non la formula clonabile. Soglie, griglie e sequenze esatte sono intenzionalmente non divulgate per evitare retro-ingegneria.

I due motori, senza collisioni

1) Breakout del range di sessione

  • Durante una finestra di pura osservazione, IBP2 costruisce la “scatola” del giorno (massimo/minimo).

  • Al termine dell’osservazione, piazza ordini stop sopra/sotto, con buffer e scadenza.

  • Rispetto rigoroso di distanze minime e vincoli broker, OCO per evitare doppia esposizione, pulizia prima di mezzanotte se necessario.

2) Breakout del Massimo/Minimo delle 24h precedenti

  • Dopo la chiusura giornaliera e un breve ritardo, IBP2 piazza pendenti intorno all’H/L delle 24 ore passate.

  • Logica totalmente indipendente dal motore “range di sessione” (identificativi, limiti e timer separati).

Effetto: attacchi due bordi strutturali (la scatola del giorno e la struttura 24h) senza sovrapposizioni né rumorosità.

Architettura del rischio: prima si protegge, poi si attacca

  • Sizing a lotto fisso o percentuale di equity, con cap rigido per prevenire derive aggressive.

  • Perdita massima giornaliera: toccata la soglia, la giornata finisce.

  • Tetto d’uso del margine: nessuno scenario deve occupare l’intero conto.

  • Filtro spread: se il costo è sporco, si rinuncia.

  • Tempi di riposo (cooldown): niente mitragliate di modifiche a SL/TP; calma e regole.

TP “profitto netto” e riallineamento post-fill: vincere davvero

Molti EA allegano un TP e basta. IBP2 va oltre:

  • Impone una distanza minima del TP in termini netti (spread + commissioni + eventuale buffer).

  • Dopo l’esecuzione, se l’open reale si discosta dal prezzo di riferimento, IBP2 riallinea SL/TP (nel rispetto di Stops/Freeze) per mantenere l’obiettivo netto.

Obiettivo: eliminare il paradosso “vinco sul grafico, ma perdo sul conto”.

Gestione attiva, senza iper-controllo

  • Break-even: oltre un certo guadagno latente, lo SL sale/scende in profitto di qualche punto.

  • Trailing: solo in direzione del lock-in (mai allentare).

  • Stops/Freeze: IBP2 rispetta le regole broker. Non lotta contro la microstruttura.

Safe Mode: l’assicurazione per le giornate “scomode”

  • Filtro spread più severo.

  • Micro-lotto forzato per fase di apprendimento o volatilità estrema.

  • A seconda del broker, IBP2 può agganciare SL/TP dopo l’esecuzione (per compatibilità), mantenendo TP netto minimo + distanze.

GUI compatta: tutto ciò che serve, subito

Stato (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), range e Δ, H/L 24h, ATR, spread, rischio impostato, contatori di ordini per motore e prossima scadenza, PnL e drawdown del giorno.
Zero confusione, zero esitazioni. Decidi più in fretta, con più lucidità.

Backtest: leggilo come profilo comportamentale

Periodo: 04/09/2020 – 27/06/2025
Sottostante: NAS100
Qualità: 99% (tick)
Capitale iniziale: 1.000

Numeri chiave

  • Profitto netto: 403.748,63

  • Profit factor: 2,34

  • Recovery factor: 26,85

  • Indice di Sharpe: 35,91

  • Numero di trade: 2.003

  • Win rate: ~77,5% (vincitori 1.553 / perdenti 450)

  • Aspettativa per trade: 201,57

  • Max drawdown su equity: 5,89% (assoluto 15.034,40)

  • Drawdown relativo sul saldo: 17,27%

  • Lunghi vincenti: 1.087 (75,80%) / Corti vincenti: 916 (79,59%)

Lettura visiva (fondamentale)

  • Equity line crescente e regolare: la firma di un breakout disciplinato.

  • Distribuzione MFE/MAE sbilanciata nel modo giusto: si lascia correre il guadagno, si taglia corto la perdita.

  • Concentrazione oraria: cuore della seduta USA — IBP2 opera quando il NAS100 è vivo.

  • Coerenza settimanale/mensile: non servono “mesi miracolosi”.

  • Durate di holding: relativamente brevi, ma capaci di estendersi quando il trend spinge — ciò che ti aspetti da un breakout con regole.

Cosa raccontano questi numeri

  • Nessun bisogno di martingale o grid. La progressione nasce dalla disciplina e dai controlli.

  • Il rischio resta contenuto pur accelerando i profitti quando il mercato “apre la strada”. OCO, TP netto, stop giornaliero, cap sul lotto — tutto lavora in concerto.

Ma…

  • Nessun backtest garantisce il futuro. Spread, commissioni e qualità di esecuzione cambiano la musica in reale.

  • Consideralo come audit di comportamento: “quando girano le regole, come si comporta il sistema?”

Perché IBP2 merita posto sul tuo VPS

  • Trasforma il dilemma “entro/non entro” in procedura: osservazione → preparazione → piazzamento → gestione.

  • È spiegabile: stati, pannelli, log. Saprai “perché oggi ha fatto X”.

  • Sa frenare: tetto giornaliero, filtro costi, cap margine/lotto — così le giornate “no” sono brevi e poco profonde.

  • Onora il principio: non fare nulla quando le condizioni sono cattive è spesso la scelta migliore.

Per chi è

  • Trader che vogliono focalizzarsi sul NAS100 nel cuore della volatilità con rotture strutturali.

  • Chi cerca profilo di rischio sobrio e un processo ripetibile.

  • Chi preferisce una finestra oraria controllata al rumore 24/7.

Se cerchi un “bottone magico”, IBP2 non fa per te.
Se vuoi ordine, chiarezza, protezione, IBP2 è lo strumento giusto.

Una giornata tipo con IBP2

  1. PREP: avvio, caricamento H/L 24h, controllo spread.

  2. RANGING: osserva e misura la scatola — nessuna entrata.

  3. PENDING: a fine osservazione, piazza pendenti temporizzati con buffer.

  4. IN_TRADE: esecuzione sul breakout. Controllo TP netto, riallineamenti se necessario. BE dopo un guadagno latente, quindi trailing.

  5. READY: chiusura. Il lato opposto è stato annullato via OCO. Pulizia prima della fine giornata.

In parallelo, il motore H/L 24h segue il suo orologio (sfasato e autonomo).

Domande frequenti (risposte oneste)

Quanto posso guadagnare?
La domanda migliore è: “cosa succede nei giorni brutti?” Risposta: ci si ferma. Il backtest mostra un carattere, non una promessa.

Posso partire con un conto piccolo?
Sì. Safe Mode e arrotondamento lotti permettono un avvio prudente. Parti piccolo, scala col metodo.

Che succede se cambia il regime di mercato?
IBP2 si ancora a bordi temporali e strutturali, non a pattern fragili. In volatilità estrema, il tetto giornaliero limita il danno.

Serve un VPS?
Consigliato. Finestre orarie e pendenti amano bassa latenza e connessione stabile.

Posso spingere i parametri?
Puoi, ma il costo marginale emerge in fretta: impostazioni troppo aggressive erodono il profitto netto. I default cercano un equilibrio sfruttabile.

Tre righe rosse

  1. Proteggere prima di attaccare. Non è il segnale a distruggere un conto, sono le emozioni.

  2. Rispettare la microstruttura. Distanze minime / Freeze non si contrattano.

  3. Ragionare in netto, non in lordo. Vincere sul chart ma perdere sul conto non è vincere.

Se questi principi ti risuonano, IBP2 si integrerà senza attriti nella tua routine.

Perché adesso (call-to-action)

  • Vuoi sfruttare il NAS100 quando si muove davvero, non a caso.

  • Pretendi regole visibili e protezioni sempre attive.

  • Vuoi valutare il carattere di un sistema su anni di dati.

Metti ordine al caso.
Ottieni oggi la tua licenza di ICONIC BREAKOUT PRO 2 e trasforma il NAS100 in un puzzle gestibile, misurabile, replicabile giorno dopo giorno.

Nota tecnica (abbastanza per capire, non per copiare)

  • I due motori hanno magic number, contatori e limiti distinti per evitare conflitti.

  • Doppia barriera SL/TP: controlli prima e dopo l’esecuzione (griglia di tick, distanze minime, Stops/Freeze, TP netto minimo).

  • OCO, stop giornaliero, tetto margine, cap lotto, filtro spread, cooldown: standard integrati.

  • BE + trailing: solo verso il lock-in — mai allentare.

  • GUI compatta: stato, range, ATR, spread, ordini per motore, prossima scadenza, PnL, DD giornaliero — tutto a colpo d’occhio.

La verità che conta più della curva perfetta

Una curva bella seduce. Una curva regolare, spiegabile e ripetibile ti fa dormire sereno. IBP2 non promette miracoli; offre disciplina che si accumula, attraversa i cicli, e ti evita i colpi di testa più costosi.

Se nel NAS100 cerchi processo, protezione e focus sul profitto netto,
ICONIC BREAKOUT PRO 2 è una scelta razionale.

Prendi la tua licenza ora.
Lascia che le tue regole guidino le tue emozioni e lascia al tempo il compito di amplificare il tuo vantaggio.

Avvertenza

Il trading su strumenti a leva comporta rischi significativi e può non essere adatto a tutti gli investitori. I risultati passati, inclusi i backtest, non garantiscono rendimenti futuri. Usa sempre dimensionamenti coerenti con la tua tolleranza al rischio e, se necessario, consulta un professionista.


https://t.me/iconicsolutions_official



Prodotti consigliati
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the HK50 Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users ma
TRetBO Pro
Hong Meng
Experts
Trend Retracement Breakout Expert Advisor (MT4 EA) - TRetBO Pro Description: TRetBO Pro is designed for traders who wish to capitalize on market fluctuations by leveraging trend retracements and breakouts. Unlike the standard version TRetBO, TRetBO Pro features the "Invincibility Mode," making it particularly suitable for high-volatility markets like XAUUSD (spot gold), enhancing the stability and profit potential of the trading strategy. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: Supports M30, H1
Rapture
Evgeniy Zhdan
Experts
The automated trading system is developed based on the "Comfort Range" theory. According to this theory, the chart of each trading instrument has its own dynamically changing range of movement. The skill of determining such a range allows you to use this information as a leading indicator and predict price movement in the near future. The Rapture Expert Advisor determines the "Comfort Range" of the trading instrument and works in the direction of the expected future movement. The EA does not
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experts
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Experts
Traders Toolbox Premium è uno strumento all-in-one creato sulla base di un'ampia formazione sulle strategie di trading comuni al fine di automatizzare tali strategie e calcoli. Caratteristiche: 19 Segnali individuali - Ciascuno di questi segnali può essere polarizzato in una configurazione in stile rete neurale per costituire il risultato finale/complessivo. Ogni segnale ha le proprie impostazioni da personalizzare o ottimizzare se necessario. Visualizzazione su schermo completa -  sei panne
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experts
Gemini Trump EA represents a sophisticated advancement in grid trading systems. Unlike traditional methods that rely on fitting the system to historical data, Gemini Trump EA is engineered to exploit existing market inefficiencies, leveraging authentic market dynamics. Gemini boasts an impressive array of features designed for both convenience and performance. With its One Chart Setup, you can trade all supported symbols using a single chart, while its Multi-Currency Support seamlessly handles m
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
Presentiamo il Two Hearts Zone Trading EA di VUK (Meglio applicabile alle rotture, zone di offerta e domanda, inversioni, ecc.) - lo strumento definitivo per gli appassionati di trading ZONE. Questo potente robot di trading è progettato per migliorare la tua esperienza di trading fornendo supporto automatizzato nella navigazione della strategia di trading ZONE. Con il Two Hearts Zone Trading EA, i trader possono impegnarsi senza sforzo nel trading ZONE con precisione ed efficienza. Che tu sia un
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Experts
Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
High Quality EA
Abdullah Alrai
Experts
Vi presentiamo il nostro potente Expert Advisor (EA), appositamente ottimizzato per il trading sull'oro con il timeframe M5. Che siate trader esperti o principianti, questo EA è progettato per semplificare il trading e massimizzare il vostro potenziale di profitto. ### Caratteristiche Principali: - **Trading sull'Oro Ottimizzato**: L'EA è stato ottimizzato per il trading sull'oro con il timeframe M5, garantendo l'esecuzione di operazioni ad alta probabilità. Il nostro team di sviluppo ha dedic
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to opti
The Machine by New Capital for MetaTrader 4
New Capital B.V.
Experts
Introducing our latest trading bot, designed by Max, to create a consistently profitable system tailored for funding accounts. This bot is ideal for traders seeking reliable monthly returns through a mean reversion strategy. Feel free to reach out with any questions or for further information:   https://www.mql5.com/en/channels/newcapital LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2242310 Key Features: Trend Overextension Selling:   Capitalizes on market pullbacks by selling against overext
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experts
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experts
Unlock the Power of Smart Trading with SmartDCA Trader! SmartDCA Trader is your ultimate companion in navigating the dynamic world of Forex trading. Leveraging the highly effective Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, this expert advisor is designed to optimize your trades, minimize risks, and maximize profits—all with precision and simplicity. Why Choose SmartDCA Trader? Powerful DCA Strategy: Automatically adjusts and averages positions during market fluctuations to secure better entry prices
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Tiger Locker
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Locker EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  Tiger Locker EA  robot is a very Powerful tools and a fully automated robot for  Forex trade.  Tiger Locker EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . Tiger Locker EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The tren
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Gold openprice daytrade
Lam Kei Yeung
Experts
Some Features: - Trend trading, only follow trend. - Day trade EA, never hold the order till next day and weekend. - Would enter the market everyday until the signal.Means maybe 2days a trade. - O nly decide to close order at exact hour such as 1:00,2:00. - The EA stop trading at 18:00 UTC in default setting - The EA is not working if the gold price is under 1650 The strategy was Back-tested Stable from 2020 to 2022 using every tick based on real ticks in MT4 . Live trading is going well on many
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader. AI Sniper   è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali   MT4   . Utilizzando un algoritmo sofisticato e metodologie di trading all'avanguardia,   AI Sniper   incarna l'eccellenza nell'ottimizzazione del trading. Con oltre 15 anni di vasta esperienza sia nei mercati borsistici che azionari, il nostro team h
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Opal
Oeyvind Borgsoe
Experts
Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial markets. Most human beings think in even rounded whole num
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Ora puoi scaricare la versione demo di Aurum Apex dalla scheda Commenti per valutarne le prestazioni in tempo reale con il tuo broker! Aurum Apex EA è un potente strumento di trading automatico al 100% progettato per la piattaforma MT4. Analizza il mercato in tempo reale e rileva varie opportunità di trading. Adatto a tutti i livelli di trader, Aurum Apex EA offre tre modalità di rischio regolabili tramite il parametro di Rischio: Rischio = 0.1 (Basso Rischio): Ideale per i nuovi trader poco fa
Altri dall’autore
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC SMC Indicator — Trade with Institutional Clarity Finally, objective SMC—without the manual grind. Tired of spending hours marking charts only to miss the entry by a few pips? Doubting your read when real money is on the line? The era of subjective, time-consuming SMC is over. The ICONIC SMC Indicator is not “another tool.” It’s an institutional-grade analysis engine that automates the full Smart Money Concepts workflow and turns your chart into a live dashboard of high-probability opport
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 “Don’t trade like the crowd – trade like a legend.” The ICONIC TITAN SIGNAL is more than just an indicator. It’s your personal mentor. Your scanner. Your signal provider. A hybrid masterpiece of market experience, mathematical logic, and institutional precision – crafted for those who aim not just to trade, but to dominate. What does the ICONIC TITAN do? It filters 24/7 through the chaos of the four most relevant markets in the world: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicatori
In-Depth Analysis of the "ICONIC TRENDLINE SIGNAL" Indicator The provided MQL5 code is for a sophisticated, multi-faceted trend-following indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It moves beyond simple line crossovers by integrating trend strength , volatility , multi-timeframe analysis , and a quantitative scoring system into a single, comprehensive decision-support tool. 1. Core Trading Strategy and Logic The indicator's strategy is built upon a robust, multi-layered logical framewor
FREE
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA The ultimate combination of classic trading strategy, modern automation, and maximum capital protection. Chapter 1 – The Eternal Dream of the Perfect Entry Every trader knows this moment: You sit in front of your screen. Hours go by. Gold (XAUUSD) moves sideways. EURUSD does nothing. Your eyes wander, you quickly check your phone – and exactly in that second it happens. The market explodes. A strong impulse breaks through the daily high. Traders with fast orders jump in
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
5 (1)
Indicatori
ICONIC TRENDLINE for MetaTrader 5 Title: ICONIC TRENDLINE: Advanced Trend Indicator with MTF Panel & Alerts Short Description Tired of identifying trends too late and getting tricked by false signals in sideways markets? The ICONIC TRENDLINE indicator for MT5 is your solution. This advanced tool combines intelligent EMA logic with the power of the ADX to provide you with clear, early, and filtered trend signals. With a dynamic trendline, a multi-timeframe dashboard, and instant push notificatio
FREE
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC PULSE — The Manifesto Silence the noise. Trade with data, not emotion. Every trader knows the standoff: a dozen indicators, conflicting signals, FOMO vs. fear. Result: hesitation, frustration, missed moves. ICONIC PULSE wasn’t built to add another voice—it was built to turn the noise off . PULSE is a high-fidelity filter grounded in two market truths: Money moves price (momentum & volume). Trend is the dominant force (confluence). It’s your always-on, quant-minded co-pilot—cold, consiste
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO EA di breakout della sessione NAS100 — ora anche con operatività su massimo/minimo del giorno precedente Disciplina, non dramma. Il capitale prima di tutto. L’idea alla base di ICONIC – progettato per il giorno che, altrimenti, azzera tutto Finché il mercato rimane ordinato, quasi ogni strategia suona convincente. Ma esiste quel giorno inevitabile: la liquidità salta, lo spread si allarga, l’esecuzione scivola e le persone iniziano a piegare le regole. Per molti sistemi è l
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Trasforma l’impulsività in routine ripetibile. Dalla fortuna al metodo. Immagina la tua mattinata di trading. Niente più allarmi frenetici, niente montagne russe emotive. Al loro posto: un piano chiaro , finestre orarie definite, regole non negoziabili ed esecuzione priva di esitazioni. Prima si osserva, poi si misura, e solo dopo si lascia che il prezzo lavori per te , con il rischio confinato fin dall’inizio e un take-profit concepito in termini di profitto netto (spread
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione