Babylon Trader BTCUSD

Babylon Trader - BTCUSD è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato per MetaTrader 5 (MT5), progettato specificamente per il trading di BTCUSD, che implementa una strategia piramidale trend-following basata sui crossover delle EMA e sui livelli di supporto/resistenza giornalieri. Offre ingressi di posizione graduali con dimensioni dei lotti personalizzabili (predefinite 0,15, 0,10, 0,05), trailing stop e miglioramenti grafici visivi per catturare il momentum nei mercati delle criptovalute come BTCUSD, gestendo al contempo il rischio attraverso calcoli dinamici dei pip e limiti di drawdown.

Questo EA, ispirato all'"Antica Città della Ricchezza", automatizza gli acquisti nei trend rialzisti e le vendite nei trend ribassisti, utilizzando i massimi/minimi del giorno precedente come livelli chiave e le EMA H1 per l'individuazione del trend. Regola dinamicamente le dimensioni dei pip per i simboli crypto (ad esempio, trattando 1 USD come un pip per BTCUSD), ottimizzandolo per la volatilità di BTCUSD senza stop-loss iniziali, basandosi invece su meccanismi di trailing o soglie di meccanismi di profitto. Esegue backtest sui dati storici di BTCUSD per convalidare le prestazioni, poiché enfatizza la piramide controllata senza stop rigidi.

Caratteristiche principali
Ottimizzazione specifica per criptovalute: rileva automaticamente BTCUSD (o simboli simili come ETH) e imposta PipSize su unità principali (ad esempio, 1 USD per pip), garantendo calcoli accurati per take-profit, trailing stop e zone di prossimità nel trading di criptovalute ad alta volatilità.

Identificazione del trend: utilizza medie mobili esponenziali (EMA) veloci (12 periodi) e lente (26 periodi) sul timeframe H1 per classificare i trend come rialzisti (1), ribassisti (-1) o neutri (0), allineando le operazioni al momentum direzionale di BTCUSD.

Calcolo Supporto/Resistenza: utilizza il minimo del giorno precedente come supporto e il massimo come resistenza sul timeframe D1, aggiornandosi quotidianamente con linee orizzontali visive sul grafico per una facile identificazione delle zone di ingresso.

Logica della Piramide a Stadi:

Fase 0 (Iniziale): Apre la prima posizione vicino al supporto (acquisti) o alla resistenza (vendite) nella direzione del trend.

Fase 1: Dopo un'attesa configurabile (predefinita 15 minuti), verifica un movimento di prezzo favorevole e apre la seconda posizione se le condizioni sono soddisfatte.

Fase 2: Consente ripetute aperture nella seconda fase o avanzamenti alla terza posizione vicino al livello opposto (ad esempio, resistenza per gli acquisti).

Rilevamento del range intermedio per ingressi alternativi quando il prezzo è tra i livelli.

Gestione del rischio:

Trailing stop opzionali (predefiniti 50 pip) che si adattano dinamicamente agli acquisti (in base al prezzo bid) e alle vendite (in base al prezzo ask).

Limite di drawdown (predefinito -1000 nella valuta del conto) per chiudere tutte le posizioni se il profitto totale scende al di sotto della soglia quando il trailing è disabilitato.

Nessuno stop loss iniziale fisso; si concentra sul trailing e sul monitoraggio del profitto complessivo.

Impostazioni Take-Profit: obiettivi specifici per fase in pip (predefiniti: 800 per la prima, 600 per la seconda, 400 per la terza), normalizzati per il prezzo di BTCUSD.

Gestione delle posizioni: azzera le fasi alla chiusura della posizione, gestisce più operazioni aperte e le chiude tutte al superamento del drawdown.

Aggiornamenti basati sugli eventi: aggiorna il supporto/resistenza sulle nuove barre giornaliere e il trend sulle nuove barre H1, con monitoraggio basato sui tick per opportunità in tempo reale.

Parametri di input
TradeSymbol: simbolo da negoziare (vuoto per il grafico corrente; ottimizzato per BTCUSD).

EnableTrailing: attiva/disattiva la funzionalità trailing stop (true per impostazione predefinita).

DrawdownLimit: Soglia per chiudere le posizioni se il trailing è disattivato (predefinito -1000).

LotSize1/2/3: Volume per ogni fase (predefiniti: 0,15, 0,10, 0,05, adatto per piccoli conti BTCUSD).

TP1/2/3_Pips: Distanze Take-profit (predefinite: 800, 600, 400).

TrailingStop_Pips: Distanza di trailing (predefinita 50).

NearZone_Pips: Soglia per supporto/resistenza "vicini" (predefinita 50).

WaitMinutes: Ritardo per i controlli della fase (predefinito 15).

EMA_Fast/Slow: Periodi EMA per trend (predefiniti: 12, 26).

TrendTF/DailyTF: Timeframe per trend e supporto/resistenza (predefiniti: H1, D1).

Come funziona
L'EA si inizializza selezionando il simbolo (di default quello del grafico, con focus su BTCUSD), calcolando le dimensioni dei pip (aggiustate in base alle criptovalute), impostando le handle EMA, tracciando le linee di supporto/resistenza e creando un'interfaccia utente grafica personalizzata. A ogni tick:

Aggiorna i livelli e il trend se si formano nuove barre.

Conta le posizioni aperte su BTCUSD e reimposta le fasi se non ce ne sono.

Applica trailing stop o controlla il drawdown.

Valuta il prezzo corrente rispetto al supporto/resistenza e al trend per aprire acquisti/vendite a fasi, utilizzando tempi di attesa e controlli del movimento (ad esempio, prezzo > ultima apertura + 10 pip per gli acquisti).

Monitora lo storico delle operazioni chiuse, aggiungendo etichette di profitto a tema (ad esempio, "Tesoro guadagnato" in oro per i positivi).

Dopo la terza fase o le chiusure, si reimposta per nuovi cicli, senza trading in trend neutrali.

Elementi visivi e GUI
Personalizzazione del grafico: imposta sfondo azzurro, candele nere (rialzista/ribassista), nessuna griglia e linee nere ascendenti/discendenti per un'interfaccia di monitoraggio BTCUSD pulita.

Componenti GUI: rettangolo viola con bordo dorato ed etichetta del titolo ("Babylon Trader - Antica città della ricchezza") in grassetto Arial.

Linee di supporto/resistenza: oro per il supporto, argento per la resistenza, con etichette e stile uniforme.

Etichette di profitto: sovrapposizioni di testo sugli orari di chiusura delle negoziazioni, color oro per i guadagni o rosso
