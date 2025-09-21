MT4GoldProLR

Robot scalper per timeframe M5. Negozia sulla coppia di valute GBPUSD. Questo robot è stato sviluppato appositamente da un'azienda di trader professionisti per il trading con la sterlina. Il robot apre approssimativamente da 5 a 15 operazioni al giorno. È meglio fare trading con broker che hanno uno spread basso su GBPUSD fino a 10 pip. Il deposito minimo consigliato per iniziare è di $ 500 o più. vantaggi: non usa martingala. non una rete. ogni operazione ha uno stop loss. bot professionale s