MT4GoldProLR

MT4GoldProLR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia

Benvenuto in MT4GoldProLR, l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro.

Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProLR GRATIS con account demo e fai backtest per vederne la potenza in azione.

Perché scegliere MT4GoldProLR?

  • Strategia ottimizzata per XAUUSD: Tarata su XAUUSD in M30, con ingressi/uscite ad alta probabilità.
  • BASSO RISCHIO: puoi rischiare di più poiché il bot non è aggressivo come la versione HR.
  • Dimensionamento dinamico del lotto: Calcola automaticamente il lotto in base all’importo inserito per un rischio fisso per operazione; possibile anche rischiare una % del saldo. Consigliato 1–10% del saldo per operazione
  • Demo gratuita: Consigliamo il backtest di MT4GoldProLR — è gratuito.

Raccomandazione di gestione del rischio

Per un trading ottimale, consigliamo di rischiare non più del 10% del saldo per operazione. MT4GoldProLR ha come default un rischio fisso di 50 $, ma puoi regolare il parametro RiskPerTrade in base alla dimensione del conto e alla tua tolleranza al rischio.

Metti alla prova prima di fidarti

Crediamo nell’autonomia dei trader. MT4GoldProLR è progettato per essere facile da testare: usa lo Strategy Tester di MT4 per il backtest sui dati storici di XAUUSD o provalo su un conto demo per valutarne la performance in tempo reale. I tuoi risultati sono la tua prova!

Non aspettare — scarica MT4GoldProHR ora e inizia a testarlo GRATIS!

Caratteristiche principali

  • Timeframe: Consigliato M30 (grafico a 30 minuti) per segnali bilanciati.
  • Controllo del rischio: Rischio configurabile in importo $ o in % del saldo del conto. - VERSIONE A BASSO RISCHIO
  • Piattaforma: MetaTrader 4, funziona & testato su XAUUSD

Nota importante:

Raccomandiamo un broker con spread BASSO: è IMPORTANTE per EVITARE l’attivazione anticipata dello SL.

Broker consigliato: QUI

    Inizia oggi

    Unisciti alla crescente community di trader che usano MT4GoldProLR per affrontare con sicurezza la volatilità di XAUUSD. Scaricalo ora, provalo gratis e scopri perché MT4GoldProLR è il tuo vantaggio sul mercato.

    Domande? Contattaci tramite MQL5 o all’indirizzo info@mt5gold.com

    Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.

    Prodotti consigliati
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
    Ant nest 7 in 1
    Jose Daniel Stromberg Martinez
    5 (2)
    Experts
    Timeframe:   1H Symbol:   EURUSD Fully automatic EA that has   7 different EAs   packed in one! The different EAs is carefully selected to match eachother. They are all trend following and they all works with different indicators to balance their strength. This EA is made for long term use and works best when the market is stable. This EA has a function so you can sell ALL orders with profit, or over a certain profit with a single click of a button! All settings is pre-defiend , you do not n
    Forex Gump Special
    Andrey Kozak
    Experts
    Forex Gump Special is an automatic trading robot for the GBPUSD currency pair. The robot trades on the basis of breaking the boundary price. Using the averaging algorithm, the robot analyzes the market and marks the points of maximum and minimum prices, thus building a virtual channel. Further, the robot analyzes the price movement and as soon as the price goes beyond the virtual channel, the robot opens a deal in the opposite direction. This trading algorithm is based on the idea of ​​returnin
    CandleMaster Pro
    Ilia Stavrov
    Experts
    CandleMaster PRO Professional Next-Generation Trading Expert Advisor CandleMaster Pro is a unique solution in the field of automated trading. Using advanced neural network technologies, the advisor identifies Japanese candlestick patterns with high accuracy and combines market entry control with integrated technical indicators. This trading expert advisor embodies years of successful trading experience transformed into a precise mathematical algorithm. One of the key advantages of this expert
    Black Max
    Samsul Anwar
    Experts
    Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
    GodSend
    Giordan Cogotti
    4.33 (3)
    Experts
    GodSend is an Expert Advisor that uses an innovative and unique grid of its kind. Through an advanced algorithm it intercepts the best conditions to enter the market with stop / limit orders in favor of the trends. Some indicators that can be selected in the options such as CCI / MACD / BOLLINGER / RSI offer the possibility to customize each single item according to your trading style, you can choose to enter the market directly or to place orders. The use of the grid is so advanced that the
    FREE
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    TugOfWar
    Erwin Rustandi
    4 (4)
    Experts
    Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
    FREE
    Pound sterling M5 scalping
    Andrey Kozak
    Experts
    Robot scalper per timeframe M5. Negozia sulla coppia di valute GBPUSD. Questo robot è stato sviluppato appositamente da un'azienda di trader professionisti per il trading con la sterlina. Il robot apre approssimativamente da 5 a 15 operazioni al giorno. È meglio fare trading con broker che hanno uno spread basso su GBPUSD fino a 10 pip. Il deposito minimo consigliato per iniziare è di $ 500 o più. vantaggi: non usa martingala. non una rete. ogni operazione ha uno stop loss. bot professionale s
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.5 (26)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Oil XTrender
    Tatarudin
    Experts
    Oil XTrender Oil XTrender is a powerful Expert Advisor (EA) specifically developed for trading crude oil instruments , such as XTIUSD or WTICOUSD . It features strict signal confirmation using candlestick behavior , combined with an adaptive averaging and take profit system tailored for trending and volatile conditions. Although optimized for crude oil with 2-digit pricing , Oil XTrender can be used on other instruments after proper backtesting and parameter tuning . The price of this EA will b
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experts
    Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
    Gold Digging Scalping
    Mir Mostofa Kamal
    Experts
    Gold Digging Scalping — Advanced Scalping EA for Gold (XAUUSD) & Forex Gold Digging Scalping is a powerful and adaptive Expert Advisor (EA) designed specifically for scalping and short-term trading in volatile markets like Gold (XAUUSD) and major forex pairs. Built with precision and flexibility, this EA automates high-frequency trading strategies with intelligent filters, dynamic pip steps, and advanced risk management. Key Features: Smart Entry Logic: The EA uses CCI (Commodity Channel Ind
    Doctor
    Andrey Kolmogorov
    Experts
    This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experts
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    Alize EA
    Viktor Barilko
    Experts
    Alize EA   is an advanced trading advisor specifically designed for Forex market trading. It uses complex mathematical algorithms to analyze the market and make trading decisions based on modified standard indicators and price action analysis. This robot is easy to use and fully automated: simply install it on the AUDCAD chart and set the desired risk level. One of the key features of Alize EA is its advanced averaging system, which adapts to current market conditions. The robot uses virtual f
    Multi currency EA
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
    Angel Gold
    Thi Tra Mi Duong
    Experts
    Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
    BiBoosterix
    Andrey Kozak
    Experts
    BiBoosterix è un potente robot di trading per MetaTrader 4 progettato per il trading automatico nei mercati finanziari. Combina un algoritmo adattivo di gestione del capitale con strategie avanzate di analisi di mercato, rendendolo uno strumento ideale sia per i principianti che per i trader professionisti. Vantaggi principali Algoritmo adattivo : Gestione automatica dei lotti in base al saldo del conto. Supporto multivaluta : Possibilità di operare contemporaneamente su più coppie di valute. Ge
    Nice Forex Pro
    Phong Vu
    Experts
    "Nice Forex Pro" is particularly effective for the EUR/USD currency pair, which is one of the most popular and liquid pairs in the Forex market. The EA can be optimized for this pair due to several reasons: Why "Nice Forex Pro" is Best for EUR/USD : High Liquidity : The EUR/USD pair is the most traded currency pair in the world, which means it offers high liquidity. This results in tighter spreads and less slippage, making it ideal for automated trading systems like Nice Forex Pro , which rely
    LL Grid EA MT4
    Leopoldo Licari
    Experts
    ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    Experts
    Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
    Heishi Forex Expert Advisor
    Rene Schulthess
    Experts
    ***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
    Usdjpy Bands RSI
    ROOTASK Co.,Ltd
    Experts
    The Expert Advisor opens trades based on the Bollinger Bands signals and RSI. But it's not simple. The EA has been developed and optimized for Currency: USD/JPY Timeframe: M15 Indicator parameters Sell Entry Bands - Default value is 2.1. Sell Exit Bands - Default value is 2.3. Buy Entry Bands - Default value is 2.3. Buy Exit Bands - Default value is 2.9. RSI Sell Exit Point - Default value is 10. RSI only Sell Exit Point - Default value is 70. RSI only Buy Exit point - Default value is 10. Se
    Baby Pips Scalper
    Nguyen Hang Hai Ha
    Experts
    Expert Advisor Baby Pips Scalper is programmed with advanced and unique algorithms in our latest generation of automated trading robots. The EA analyzes price volatility and searches for quality trading patterns to trigger open and close signals for trades. The EA strategy combines scalping with Trailing to optimize performance. Positions can also be closed by signal patterns before hitting Stop Loss, so Stop Loss can be set to a higher value for more flexibility of the strategy. The EA has been
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Experts
    This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
    Arrow Constructor
    Anton Nazarov
    Experts
    We present to your attention an expert who trades on indicators! It will become an indispensable assistant in building your trading strategy : it does not matter whether you trade manually or prefer to trust the work of robots — it will be useful for every trader. With it, you can test any arrow indicator , check the effectiveness of signals , and choose the best parameters for the selected instrument. The Expert Advisor trades on the signals of arrow indicators, processes any indicators that
    Advanced Moving Average EA
    Steve Zoeger
    Experts
    Advanced Moving Average Robot (Maab pro 2)   =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on Moving averages ========================================= You can set up which Moving Averages you want to cross. But keep in mind if you use a smaller frame you will get more signals.And also consider the profit when there was a crossover but the market is trading sideways. Maybe better to go for small profit,
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.76 (21)
    Experts
    Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.85 (60)
    Experts
    1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Experts
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Experts
    VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Croesus Gold EA MT4
    Lin Lin Ma
    3.43 (7)
    Experts
    Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Experts
    L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
    Gold Throne MT4
    DRT Circle
    4.5 (2)
    Experts
    Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    GoldMinerFX
    Van Hoa Nguyen
    5 (3)
    Experts
    GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
    OpenScalp GXT AI Mt4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.65 (60)
    Experts
    Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    Experts
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
    Recovery Manager Pro MT4
    Ianina Nadirova
    5 (1)
    Experts
    Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
    Altri dall’autore
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4Phoenix – Multi‑Timeframe Breakout EA for MetaTrader 4 - XAUUSD MT4Phoenix is a precision‑built Expert Advisor designed to participate only when momentum aligns with a higher‑timeframe trend. It blends a higher‑timeframe bias filter with a lower‑timeframe breakout trigger and wraps it all in disciplined risk control. The result is an automated approach that seeks clean continuation moves while keeping losses predefined. Try it yourself—don’t take our word for it. MT4Phoenix supports demo usag
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT4BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 4. Creato per i trader crypto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest per vedern
    MT5BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin MT5BTCPro - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT5BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 5. Creato per i trader cripto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest
    MT5GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - XAUUSD Trading Expert Advisor - Master Gold Trading with Confidence Welcome to MT5GoldProHR , the ultimate Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. Built for traders who demand precision and reliability, this EA leverages a proven crossover strategy to capture Golds dynamic market moves. Don’t trust us—trust your own testing! Try MT5GoldProHR for FREE with our demo account support and backtest it to see its power in action. Why Choose MT
    MT5GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT5GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente pentru fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per v
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5Phoenix – EA di breakout multi-timeframe per MetaTrader 5 - XAUUSD MT5Phoenix è un Expert Advisor progettato con precisione per intervenire solo quando lo slancio è allineato con il trend del timeframe superiore. Combina un filtro di bias su timeframe superiore con un trigger di breakout sul timeframe di esecuzione e il tutto è supportato da un controllo del rischio disciplinato. Il risultato è un approccio automatico che cerca movimenti di continuazione puliti mantenendo le perdite predefini
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione