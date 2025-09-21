MT4GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia

Benvenuto in MT4GoldProHR, l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro.

Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per vederne la potenza in azione.

Perché scegliere MT4GoldProHR?

Strategia ottimizzata per XAUUSD : Tarata su XAUUSD in M30, con ingressi/uscite ad alta probabilità.

: Tarata su XAUUSD in M30, con ingressi/uscite ad alta probabilità. ALTO RISCHIO : In questa versione, il bot prenderà lo SL MOLTO spesso, ma quando colpisce i profitti sono GRANDI.

: In questa versione, il bot prenderà lo SL MOLTO spesso, ma quando colpisce i profitti sono GRANDI. Dimensionamento dinamico del lotto : Calcola automaticamente il lotto in base all’importo inserito per un rischio fisso per operazione; aggiunta anche la possibilità di rischiare una % del saldo. Consigliato 1–1,5% del saldo per operazione

: Calcola automaticamente il lotto in base all’importo inserito per un rischio fisso per operazione; aggiunta anche la possibilità di rischiare una % del saldo. Demo gratuita: Consigliamo il backtest di MT4GoldProHR — è gratuito.

Raccomandazione di gestione del rischio

Per un trading ottimale, consigliamo vivamente di rischiare non più del 1–1,5% del saldo per operazione . MT4GoldProHR ha come default un rischio fisso di 50 $, ma puoi regolare il parametro RiskPerTrade in base alla dimensione del conto e alla tua tolleranza al rischio. RICORDA: QUESTO È UN EA AD ALTO RISCHIO E ALTA RICOMPENSA.

Metti alla prova prima di fidarti

Crediamo nell’autonomia dei trader. MT4GoldProHR è progettato per essere facile da testare: usa lo Strategy Tester di MT4 per il backtest sui dati storici di XAUUSD o provalo su un conto demo per valutarne la performance in tempo reale. I tuoi risultati sono la tua prova!

Non aspettare — scarica MT4GoldProHR ora e inizia a testarlo GRATIS!

Caratteristiche principali

Timeframe : Consigliato M30 (grafico a 30 minuti) per segnali bilanciati.

: Consigliato M30 (grafico a 30 minuti) per segnali bilanciati. Controllo del rischio : Rischio configurabile in importo $ o in % del saldo del conto. — VERSIONE AD ALTO RISCHIO

: Rischio configurabile in importo $ o in % del saldo del conto. — Piattaforma: MetaTrader 4, funziona & testato su XAUUSD

Nota importante: Raccomandiamo un broker con spread BASSO: è IMPORTANTE per EVITARE l’attivazione anticipata dello stop loss (SL). Broker consigliato: QUI

Inizia oggi

Unisciti alla crescente community di trader che usano MT4GoldProHR per affrontare con sicurezza la volatilità di XAUUSD. Scaricalo ora, provalo gratis e scopri perché MT4GoldProHR è il tuo vantaggio sul mercato.

Domande? Contattaci tramite MQL5 o all’indirizzo info@mt5gold.com

Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.