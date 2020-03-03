Scatena la potenza del trading automatizzato con ATLAS SCALPER FOR GOLD, un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il frenetico mondo del trading sull'oro nel timeframe di 5 minuti. Progettato per precisione e redditività, questo EA è il tuo strumento definitivo per lo scalping su XAUUSD, offrendo rendimenti esplosivi mentre naviga con sicurezza nel volatile mercato dell'oro. Che tu sia un trader esperto o un principiante, ATLAS SCALPER FOR GOLD ti permette di sfruttare i movimenti dinamici dei prezzi dell'oro con facilità.



**Perché scegliere ATLAS SCALPER FOR GOLD?**



* **Ottimizzato per lo scalping sull'oro**: Progettato specificamente per XAUUSD sul grafico M5, questo EA prospera nell'ambiente ad alta velocità delle fluttuazioni di prezzo a breve termine, catturando profitti con precisione chirurgica.



* **Gestione del rischio sofisticata**: Costruito per resistere anche alle condizioni di mercato più difficili, inclusi i movimenti aggressivi dei grandi operatori che mirano a eliminare i conti più piccoli. Il sistema avanzato di gestione del rischio del nostro EA garantisce resilienza, recupero delle perdite e raggiungimento di nuovi traguardi.



* **Livelli di rischio flessibili**: Scegli tra quattro profili di rischio – Molto Basso, Basso, Medio o Alto – per adattarti al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio. Mantieni le impostazioni predefinite, seleziona il tuo livello di rischio e lascia che l'EA faccia il lavoro pesante.



* **Prestazioni comprovate**: Testato retroattivamente dal 2 gennaio 2023 al 1° marzo 2025, ATLAS SCALPER FOR GOLD offre risultati sorprendenti a diversi livelli di rischio. Scopri i risultati impressionanti nelle nostre foto di back-testing e verifica tu stesso il potenziale!



**Risultati dei back-test (Timeframe M5, 2 gennaio 2023 – 1° marzo 2025)**

Esplora le straordinarie prestazioni di ATLAS SCALPER FOR GOLD a diversi livelli di rischio, dimostrate nei nostri test retroattivi completi:



| Livello di rischio | Deposito iniziale (EUR) | Profitto (EUR) |

|-------------------|------------------------|----------------|

| Alto rischio | 1.000 | 2.429.960,20 |

| Rischio medio | 1.000 | 90.348,90 |

| Basso rischio | 10.000 | 101.314,91 |

| Molto basso rischio | 10.000 | 6.522,27 |



**Invito a scoprire i risultati**: Curioso del pieno potenziale di ATLAS SCALPER FOR GOLD? Guarda i risultati di back-testing sorprendenti nelle nostre foto dettagliate delle prestazioni! Scopri come questo EA trasforma depositi modesti in profitti sostanziali, personalizzati in base al livello di rischio scelto.



**Resiliente in condizioni di mercato difficili**

Il mercato dell'oro può essere un campo di battaglia, specialmente quando i grandi operatori ("balene") cercano di eliminare i conti più piccoli con movimenti di prezzo aggressivi. ATLAS SCALPER FOR GOLD è progettato per affrontare queste sfide a testa alta. Sebbene tali condizioni possano portare a drawdown temporanei, il sofisticato sistema di gestione del rischio dell'EA garantisce che rimanga in gara, recuperi le perdite e torni alla redditività. I trader possono stare tranquilli, questo EA è costruito per la resilienza – non temere le tempeste, poiché ATLAS SCALPER FOR GOLD è progettato per riprendersi e volare di nuovo in alto!



**Inizia oggi**

Pronto a conquistare il mercato dell'oro? Con ATLAS SCALPER FOR GOLD, è semplice come:



1. Mantieni le impostazioni predefinite per prestazioni ottimali.

2. Scegli il livello di rischio che si adatta ai tuoi obiettivi di trading: Molto Basso, Basso, Medio o Alto.

3. Collega l'EA al grafico XAUUSD M5 e lascialo correre!



Non è necessaria una configurazione complessa – imposta semplicemente la tua preferenza di rischio e osserva ATLAS SCALPER FOR GOLD fare la sua magia. Non perdere l'opportunità di trasformare il tuo percorso di trading con questo potente EA di scalping.



**Avviso sui rischi**

Il trading di valute, incluso l'oro (XAUUSD), comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva finanziaria spesso utilizzato nel trading forex può lavorare a tuo favore o contro di te, portando potenzialmente a perdite sostanziali. Le prestazioni passate, inclusi i risultati dei back-test presentati, non sono indicative di risultati futuri. ATLAS SCALPER FOR GOLD, specialmente a livelli di rischio più elevati, può subire drawdown significativi, in particolare durante condizioni di mercato volatili o movimenti di prezzo aggressivi. Sebbene l'EA includa funzionalità avanzate di gestione del rischio, non vi è alcuna garanzia di profitto e potresti perdere parte o tutto il capitale investito. Prima di utilizzare questo EA, considera attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la tua propensione al rischio. È consigliabile testare l'EA su un conto demo e consultare un consulente finanziario per assicurarti che sia in linea con i tuoi obiettivi finanziari. Utilizzando ATLAS SCALPER FOR GOLD, riconosci e accetti questi rischi.