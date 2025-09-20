Reaper King
- Experts
- Frank Paetsch
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 26 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Sintesi
Reaper King è un EA di breakout auto-ottimizzante per MT4: agisce una sola volta per candela, piazza pendenti su massimi/minimi chiave e gestisce le posizioni per barra con grande robustezza.
Italiano
✅ Completamente automatico (0–2 input)
🚫 Niente set-file · Non ottimizzare
🧠 Adattivo al regime (ATR/spread)
Punti forti
-
Auto-ottimizzazione per timeframe: Auto-Snap + mapping adattivo basato su ATR → nessuna ottimizzazione esterna
-
Breakout di massimi/minimi con buffer adattivo
-
Bias del timeframe superiore (opzione rigorosa)
-
Trailing di canale: SL segue le bande di breakout una volta per candela
-
Filtro di consolidamento + trigger di espansione (anti falsi)
-
Lotti fissi o rischio %; auto-riduzione se margine scarso
-
Isteresi anti-spam: cooldown, limiti giornalieri, ri-prezzo minimo
-
Difese contro 130/131 e requote; modifiche/chiusure sicure
-
M15–D1 moduli ottimizzabili e combinabili
-
Overlay P/L; Magic automatici; sessioni e limite spread
1) Safe UI_RiskMode: Risk %
-
UI_RiskValue: 0.30 %
-
UI_HTF_Mode: true
-
UI_MaxSpreadPips: 3.0 (Raw-Konto). Standard-Konto: 6.0
-
UI_SessionFilter: true → Start 7 / End 22 (Broker-Zeit)
-
UI_FakeBO_Filter: true
-
TFs: H1=ON, H4=ON, M30=OFF, M15=OFF, D1=OFF
2) Balanced
-
Risk %: 0.25 %
-
HTF: true
-
MaxSpreadPips: 3.0 (6.0 bei Standard)
-
Session: true (7–22)
-
Fake-BO: true
-
TFs: M30=ON, H1=ON, H4=ON (M15 & D1 OFF)
3) Aggressiv
-
Risk %: 0.15–0.20 %
-
HTF: true
-
MaxSpreadPips: 2.5–3.0 (XAU-Raw)
-
Session: true (7–22)
-
Fake-BO: true
-
TFs: M15=ON, M30=ON, H1=ON, H4=ON, D1=ON
Feature Reaper King Pending (MT4) Normale Breakout-EAs Optimierung ✅ Selbstoptimierend per Auto-Snap & ATR-basiertem Mapping (keine manuelle Optimierung nötig) ❌ Manuell optimieren, oft zeitaufwendig und instabil Einstiege ✅ Stop-Orders an markanten Hochs/Tiefs mit adaptivem Puffer ❌ Starrer Kanal, oft ungenaue Trigger Trendfilter ✅ Optional strikt am höheren TF ausgerichtet ❌ Oft nur flache Filter oder gar keine Trailing ✅ Kanal-Trailing 1×/Bar, sauber & stabil ❌ Tick-basiert, zitternd & Broker-anfällig Konsolidierungs-Filter ✅ Erkennt Seitwärtsphasen, wartet auf Expansion (Fake-Breakout-Schutz) ❌ Öffnet oft in engen Ranges → Fehlsignale Risikosteuerung ✅ Fixlot oder % Risiko; Auto-Downscale bei Margenmangel ❌ Starre Lotgröße, kein dynamisches Risiko Anti-Spam ✅ Hysterese: Cooldown, Tageslimit, Reprice-Schutz ❌ Häufig Order-Flooding & Slippage Broker-Sicherheit ✅ Robuste Guards (Requotes, Busy, Fehler 130/131) ❌ Abbrüche oder Fehlermeldungen bei hoher Last Multi-TF ✅ M15–D1 parallel, je TF auto-adaptiert ❌ Oft nur 1 fester TF On-Chart Übersicht ✅ Live- & Closed-P/L Overlay, Auto-Magic IDs ❌ Keine visuelle Kontrolle
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.