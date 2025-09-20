Reaper King

Sintesi
Reaper King è un EA di breakout auto-ottimizzante per MT4: agisce una sola volta per candela, piazza pendenti su massimi/minimi chiave e gestisce le posizioni per barra con grande robustezza.

Italiano

✅ Completamente automatico (0–2 input)
🚫 Niente set-file · Non ottimizzare
🧠 Adattivo al regime (ATR/spread)

Punti forti

  • Auto-ottimizzazione per timeframe: Auto-Snap + mapping adattivo basato su ATR → nessuna ottimizzazione esterna

  • Breakout di massimi/minimi con buffer adattivo

  • Bias del timeframe superiore (opzione rigorosa)

  • Trailing di canale: SL segue le bande di breakout una volta per candela

  • Filtro di consolidamento + trigger di espansione (anti falsi)

  • Lotti fissi o rischio %; auto-riduzione se margine scarso

  • Isteresi anti-spam: cooldown, limiti giornalieri, ri-prezzo minimo

  • Difese contro 130/131 e requote; modifiche/chiusure sicure

  • M15–D1 moduli ottimizzabili e combinabili

  • Overlay P/L; Magic automatici; sessioni e limite spread

1) Safe UI_RiskMode: Risk %

  • UI_RiskValue: 0.30 %

  • UI_HTF_Mode: true

  • UI_MaxSpreadPips: 3.0 (Raw-Konto). Standard-Konto: 6.0

  • UI_SessionFilter: true  Start 7 / End 22 (Broker-Zeit)

  • UI_FakeBO_Filter: true

  • TFs: H1=ON, H4=ON, M30=OFF, M15=OFF, D1=OFF


2) Balanced 

  • Risk %: 0.25 %

  • HTF: true

  • MaxSpreadPips: 3.0 (6.0 bei Standard)

  • Session: true (7–22)

  • Fake-BO: true

  • TFs: M30=ON, H1=ON, H4=ON (M15 & D1 OFF)


3) Aggressiv 

  • Risk %: 0.15–0.20 %

  • HTF: true

  • MaxSpreadPips: 2.5–3.0 (XAU-Raw)

  • Session: true (7–22)

  • Fake-BO: true

  • TFs: M15=ON, M30=ON, H1=ON, H4=ON, D1=ON

  • Feature Reaper King Pending (MT4) Normale Breakout-EAs
    Optimierung ✅ Selbstoptimierend per Auto-Snap & ATR-basiertem Mapping (keine manuelle Optimierung nötig) ❌ Manuell optimieren, oft zeitaufwendig und instabil
    Einstiege ✅ Stop-Orders an markanten Hochs/Tiefs mit adaptivem Puffer ❌ Starrer Kanal, oft ungenaue Trigger
    Trendfilter ✅ Optional strikt am höheren TF ausgerichtet ❌ Oft nur flache Filter oder gar keine
    Trailing ✅ Kanal-Trailing 1×/Bar, sauber & stabil ❌ Tick-basiert, zitternd & Broker-anfällig
    Konsolidierungs-Filter ✅ Erkennt Seitwärtsphasen, wartet auf Expansion (Fake-Breakout-Schutz) ❌ Öffnet oft in engen Ranges → Fehlsignale
    Risikosteuerung ✅ Fixlot oder % Risiko; Auto-Downscale bei Margenmangel ❌ Starre Lotgröße, kein dynamisches Risiko
    Anti-Spam ✅ Hysterese: Cooldown, Tageslimit, Reprice-Schutz ❌ Häufig Order-Flooding & Slippage
    Broker-Sicherheit ✅ Robuste Guards (Requotes, Busy, Fehler 130/131) ❌ Abbrüche oder Fehlermeldungen bei hoher Last
    Multi-TF ✅ M15–D1 parallel, je TF auto-adaptiert ❌ Oft nur 1 fester TF
    On-Chart Übersicht ✅ Live- & Closed-P/L Overlay, Auto-Magic IDs ❌ Keine visuelle Kontrolle


Prodotti consigliati
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 549$ Prezzo finale: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro è un sistema di trading unico sul mercato.  È completamente focalizzato sullo sfruttamento della volatilità del mercato Bitcoin scambiando i breakout dei livelli di supporto e resistenza. L'attenzione dell'EA si trova sulla sicurezza,
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Ultimate Mean Reversion
Benny Subarja
Experts
This expert using AI to detect bottom spike with accuracy of 60-90%. Simple input, you will need to change 2-4 input to use this. Grid with  maximum position of 16 position each side. You should start with LotMultiplication= 1 to see how expert works. Place expert on M15 on chart. Change UseDCA to true We have backtested with ICMarkets from 2019-2025 with profit factor > 2, AI_Candle_Period= 15 Timeframe M15(default) you can download setfiles SetFilesDownload XAUUSD   or GOLD Risk_Buy_Level=20
Sableng Stochastic Sar
Destian Tri Handoko
Experts
Trade signals of advanced   parabolic sar, and stochastic   indicator Best used   1-2 hours after high impact news after the robot makes an order and get a profit or loss, the   robot will automatically stop , so your capital is maintained, you can set how many points you want, but you   cannot change the loss you want ,   you can change the amount of loss you want if the order already occurred tips take profit 50 to 150 points You can set the robot active at a certain time if the robot has gain
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Experts
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
The Machine by New Capital for MetaTrader 4
New Capital B.V.
Experts
Introducing our latest trading bot, designed by Max, to create a consistently profitable system tailored for funding accounts. This bot is ideal for traders seeking reliable monthly returns through a mean reversion strategy. Feel free to reach out with any questions or for further information:   https://www.mql5.com/en/channels/newcapital LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2242310 Key Features: Trend Overextension Selling:   Capitalizes on market pullbacks by selling against overext
PropFirm Trend EA MT4
Bernard Toochukwu Ekeh
Experts
PropFirm Trend EA MT4   is a fully automated Expert Advisor built to trade medium-term market trends with strict risk control. Designed specifically for prop firm challenge rules, it focuses on   low drawdown, consistency, and steady growth . Mt5 Version  https://www.mql5.com/en/market/product/149087?source=Site +Market+My+Products+Page PropFirmTrendEA   is a fully automated trading system designed for serious traders and prop-firm challenges. It combines trend-following principles with smart ri
TradingGod XAUUSD
Raphael Schwietering
Experts
This fully automated EA called TradingGod is designed to trade XAUUSD (GOLD) in H1 only. It uses advanced machine learning cluster analysis and genetic algorithms to adapt to changing market conditions and maximize profits. TradingGod's self-adaptive market algorithm uses price action patterns and standard trading indicators to find the best entry and exit points in the market. It operates solely on Bar Close, filtering out market noise and ensuring reliable operation at any broker with a reaso
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Experts
Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
MAx overclock EA
Kevin John Hastings
Experts
Elevate Your Trading Game with Our Expert Advisor! Are you tired of the guesswork in trading? With a decade of programming experience and 3 years in trading, I’ve developed an Expert Advisor that’s designed to take your trading career to new heights! Our Expert Advisor is a game-changer. It’s built to detect overbought and oversold market conditions, identify trends, and help you find the best times to trade your favourite product. Whether you’re aiming for a 1:1 risk or pushing for a 5:1
Agoybot
Maldini Yoga Pratama
Experts
Agoybot is a logic trading robot that breaks high low candles in the selected timeframe (suggest M1). with a choice feature between averaging or hedging. You are free to explore your own presets choosing between martiangle , hedging recovery  or oneshoot agoybot can be backtested once a week making it easier for traders to explore the desired preset We will explain some of the preset features in agoybot below: Only  5  download  of the EA left  at $44! Next price -->   $55 Symbol GOLD, GBPUSD, E
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Golden WAY
MARTIN DZUNDA
Experts
GOLDEN WAY Golden Way is a fully automated trading system that includes up to 10 strategies! It trades gold(XAUUSD) in a time frame of 4 hours. With appropriate settings it can be applied to any market and time frame, read further " Individual optimization and settings for other markets " It does not use any aggressive money management methods like martingale, fibonacci etc... Stop Loss and Profit Target can be set for each strategy. The system is also very good for small accounts with low risk.
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experts
AI TRADING SYSTEM per MT4 - La tua macchina definitiva per i profitti alimentata dall'IA! Sblocca il futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un consulente esperto (EA) all'avanguardia che utilizza potenti strategie alimentate dall'IA per massimizzare i profitti su tutte le coppie di valute. Sebbene sia progettato per la versatilità, offre prestazioni eccezionali sulle principali coppie come EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, aiutandoti a rimanere in vantaggio sul mercato. Con due distinte modalità d
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot di Scalping IA per EUR, Oro & BTC OtmScalp EA V1 - Il Robot di Scalping Definitivo con IA per EUR, Oro e BTC Offerta limitata: Solo 499$ (Prezzo originale 1200$ - Aumento imminente!) Perché scegliere OtmScalp EA V1? Profitti giornalieri costanti - Progettato per uno scalping aggressivo ma controllato 3 versioni specializzate - Ottimizzate per le coppie EUR, l'oro (XAU/USD) e il Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatizzato - Funziona 24h/5gg senza intervento Gestione intell
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experts
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
FullTrading
Vladislav Filippov
Experts
FullTrading is a fully automated trading advisor. The advisor's methodology is based on initiating a number of sequential processes: aggregating a diversified number of potential deals into a special channel with their subsequent transformation into a special information flow, internal calibration of deals by the indicator of eventuality and validity using a trend verifier and filtering entry and exit points thanks to a special software installation, integrated into an advisor (or indicators).
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
MagicIshimoku
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading robot works on the basis of determining price consolidation zones due to three overlapping Ishimoku indicator readings with different settings according to the Golden Ratio number. This analysis method allows you to predict price movement with high accuracy. Each position has Stop Loss and Take Profit. Each position is controlled by a short trailing stop. Recommended trading tools, 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Percentage risk for the calculation of the tr
Tradely Scalper
Seyedmohammad Gallafan
Experts
Tradely Scalper is a fully automated scalping EA that uses an exclusive breakout strategy and provides Advanced money management, Trailing stop, risk-free and profit save systems. This EA doesn't need over-optimization to be profitable which means it's suitable for every beginner or experienced trader. Requirements Trading pairs EURUSD, USDJPY Timeframe H1 or M30 Minimum deposit  $100 Leverage 1:100 Brokers Hedging   ECN account. Low spreads and zero stops level   How to setup - Open M
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
Supreme Hedgingh 2 Gold
Harry Tallarita
5 (1)
Experts
Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace: IA SUPREME 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura. Partner’s Academy presenta IA SUPREME MT4Hedging 2.0GOLD , l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
TaolishenEA
Wanchao Kuang
Experts
Taolishen Trend  使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细   https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experts
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Master IA Power
Jesus Daniel Quiroga
Experts
Master IA Power is an EA of high mathematical complexity that adapts to price and speed changes, calculating if it is convenient to place orders in the market. When sending the orders, it tests the suitable lots to collect stable and consistent profits. And he doesn't hesitate to get out of the market quickly if he calculates that it is not profitable to stay in the market. Master IA Power continuously seeks to establish a balance between Balance and Equity, without deviating from providing pos
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Swing Price Action Trader
Minh Nguyen Nam
Experts
Swing & Price Action Trader ( SPA Trader)   How to trade with SPA Trader? SPA Trader is a very special tool for both Automatic  and Semi-Automatic trading . It works as an Indicator and Expert Advisor to trade fully automatic, if trader sets it to true and  by false setting , then it will trade when trader enter into the position via SPA Trader manually, but the money management and risk management functions remain automatically to manage the opened positions for trader... The SPA Trader is the
Altri dall’autore
Trend Range King
Frank Paetsch
Experts
Trend Range EA: il meglio di due mondi (Trend + Ritorno alla media) Evoluzione del Trend King EA (5 stelle)   — collaudato su   H4   — ora con un potente motore di   mean-reversion   per fasi laterali. Approccio   per barra , robusto in entrambi i regimi. Punti chiave Doppio motore : •   Trend   — gap EMA normalizzato con ATR +   isteresi   + RSI. •   Range   —   deviazione in ATR   rispetto alla banda EMA + zona centrale RSI; conferma facoltativa (Engulfing/Inside). Amico di validazione/broker
No Indicator EA
Frank Paetsch
Experts
No Indicator EA – logica di macchina. Zero opinioni. Sistema totalmente automatico basato su breakout Donchian/«Turtle» , una delle famiglie meccaniche più note. Niente indicatori: prezzo + tempo . Perché convince: Senza indicatori: rottura di massimi/minimi strutturali; ORB opzionale. 100% meccanico: backtest = logica live. Sicurezza: filtro spread/sessione, buffer stop/freeze (metalli), TTL dei pendenti. Attento ai costi: lotto su margine (step-down), controlli pre-modify. Multi-chart: auto-m
Trend King EA
Frank Paetsch
5 (1)
Experts
Trend King EA (MT4) – Pullback 3-MA + Donchian Trail Segui il trend, controlla il rischio. Trend King EA per MetaTrader 4 utilizza un sistema di pullback su 3 EMA: prima allineamento del trend (Veloce > Media > Lenta, con filtro di pendenza opzionale), poi pullback mirato su EMA Veloce o Media. Il trailing Donchian (mai all’indietro) gestisce le posizioni; il salto a break-even smussa i ritracciamenti. Il TP opzionale è calcolato sul rischio Donchian al prezzo reale di apertura (R/R) , non sul
LBR Holy Grail
Frank Paetsch
Experts
LBR Holy Grail EA – Advanced Automated Trading Solution for MetaTrader 4 The LBR Holy Grail EA is a sophisticated Expert Advisor designed for professional traders who demand precision, reliability, and flexibility in their automated trading systems. Built on the renowned “Holy Grail” trading concept, this EA integrates a combination of EMA-20 touch detection, ADX confirmation, and risk-based Stop Loss/Take Profit management to deliver robust and consistent trade execution. Key Features: EMA 20
Donchian Reaper
Frank Paetsch
Experts
Sistema di trading completamente automatico — accendi e operi. Basta giungle di parametri, errori di settaggio e ottimizzazioni infinite. L’EA aggancia automaticamente le basi Donchian , mappa lunghezze e buffer alla volatilità live e può operare solo nella direzione dell’HTF . Tocchi solo rischio (lotto fisso o %) , limite spread , filtro sessione e modalità HTF . Punti di forza Autopilota vero: logica cablata per esecuzione coerente; niente parco-parametri. Backtest infiniti? Passato. Lunghe
Filtro:
Supalak37
34
Supalak37 2025.09.23 11:31 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Frank Paetsch
7551
Risposta dello sviluppatore Frank Paetsch 2025.09.23 11:37
Congrats on getting the Reaper King! It’s meant to stay exclusive. Thanks for your purchase and happy trading!
Rispondi alla recensione