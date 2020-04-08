Trend Line MA mz
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Trend Line Moving Average" per MT4.
Trend Line MA - è la nuova generazione di medie mobili!
- Utilizza un nuovo metodo di calcolo avanzato. L'indicatore mostra le tendenze senza ritardi.
- È molto più veloce e chiaro degli indicatori standard SMA, EMA e LWMA.
- Offre numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- Il colore verde indica un trend rialzista. Il colore rosso indica un trend ribassista.
