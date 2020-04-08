Stochastic for 8 Symbols md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "Stocastico per 8 Simboli" per MT4, senza ridisegnazione.
- L'oscillatore stocastico è uno dei migliori indicatori sul mercato, strumento perfetto per molti trader.
- Zona di ipercomprato: superiore a 80; zona di ipervenduto: inferiore a 20.
- È ottimo per gestire le entrate di vendita da una zona superiore a 80 e quelle di acquisto da una zona inferiore a 20.
- "Stocastico per 8 Simboli" offre l'opportunità di controllare i valori stocastici di un massimo di 8 simboli diversi su un solo grafico.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con le entrate di Price Action.
