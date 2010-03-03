AI Surge MT5
- Experts
- Dong Chao Mo
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 8
AI Surge è un EA completamente automatizzato. Basta caricare l’EA sul grafico, fare alcune impostazioni semplici e rilassarsi mentre l’EA gestisce tutto per te. Può essere avviato con un deposito di soli 100 $ o più.
Timeframe: H1
Strumento di trading: XAUUSD
AI Surge è un EA (programma di automazione del trading) altamente efficiente, progettato specificamente per i trader del mercato finanziario. La sua funzione principale è catturare le forti fluttuazioni del mercato e prendere rapidamente decisioni di trading intelligenti. Che si tratti di un’uscita di dati economici importanti o di una rottura di livelli tecnici di supporto e resistenza, questo EA è in grado di identificare con precisione i cambiamenti nella dinamica del mercato ed eseguire ordini rapidamente, aiutandoti a cogliere le opportunità di trading che svaniscono in un istante.
Impostazioni EA:
• Leva: >= 1:100
• Saldo: >= 100 $ (o valuta equivalente)
• Tipo di account: Qualsiasi tipo di account, ma gli account ECN e Raw Spread sono preferibili
• VPS: Seleziona un VPS con latenza più bassa
Protezione dai rischi:
• Lot_Size_Limit: Dimensione massima del lotto
• Spread_Filter: Protezione dallo spread
Avviso di Rischio:
Prima di acquistare, si prega di essere consapevoli dei rischi coinvolti. Le performance passate non garantiscono la redditività futura (l’EA potrebbe anche subire perdite). I backtest mostrati (es. screenshot) sono altamente ottimizzati per trovare i migliori parametri, quindi i risultati non possono essere trasferiti direttamente al trading live. Non investire o rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere.