👑 Gold Emperor Pro Basic – Il tuo primo passo verso il trading dell'oro profittevole
Gold Emperor Pro Basic è alimentato dallo stesso motore avanzato della versione completa di Gold Emperor Pro. La versione Basic è limitata a una dimensione di lotto fissa di 0.01, il che la rende un punto di ingresso perfetto per i trader che vogliono testare il sistema con un rischio minore.
⚡ Questo EA è stato appositamente costruito per l'ORO (XAUUSD) sul timeframe M5, completamente ottimizzato per offrire precisione e redditività costante in questo mercato.
⚡ Per iniziare, collegalo semplicemente al grafico XAUUSD M5, abilita l'opzione INCLUDE SCALPING per le voci aggiuntive e inizia a fare trading — non sono necessarie ulteriori regolazioni.
🚀 Se ti piacciono i risultati di questa versione Basic.
💰 Reinvesti i tuoi guadagni e passa alla ✨ Versione Completa ✨ per sbloccare la piena potenza dell'EA e massimizzare il tuo potenziale di trading sull'oro! 👑
📋 Requisiti minimi e raccomandazioni
- 📌 Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
- 💱 Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali (non compatibile con quotazioni a 3 decimali)
- 💵 Deposito iniziale:
- Minimo: $150 (con leva 1:500)
- Raccomandato: $500 (con leva 1:500)
- ⚡ Leva: Minimo 1:100 (1:500 altamente raccomandato)
⚡ Gold Emperor Pro ti dà il vantaggio nel trading dell'Oro – progettato per la coerenza, ottimizzato per la redditività.
👉 Ottieni Gold Emperor Pro oggi stesso e porta il tuo trading al livello successivo!