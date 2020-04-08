Stochastic Speed mf

Indicatore Crypto_Forex "Stochastic Speed" per MT4 - ottimo strumento predittivo, senza ridisegno.

- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche.
- Stochastic Speed ​​è la derivata prima dello stocastico stesso.
- Si consiglia di utilizzare l'indicatore Stochastic Speed ​​per strategie di trading di momentum scalping per catturare l'onda principale del momentum dopo la correzione (vedi immagini).
- Se Stochastic Speed ​​è superiore a 0, questa è una velocità positiva: il momentum del prezzo sale.
- Se Stochastic Speed ​​è inferiore a 0, questa è una velocità negativa: il momentum del prezzo scende.
- L'indicatore Stochastic Speed ​​mostra la velocità con cui lo stocastico cambia direzione: è molto sensibile.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.
