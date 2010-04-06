HSS Pro Price Action EA rx

HSS PRO PRICE ACTION EA - è un ottimo sistema di trading intraday basato sulla ricerca del price action!

Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 8 coppie corrispondenti!

L'idea di trading si basa su famosi e potenti pattern di price action - Hammer e Shooting Star - combinati con tecniche di trend e scalping!

L'EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA.
Utilizza i Set_file v25.19 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.

Funzionalità dell'Expert Advisor:
- L'EA può funzionare su 8 coppie contemporaneamente.
- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.
- L'EA ha la gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default.
- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.
- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker. - Sistema di filtraggio intelligente: filtro trend, filtro oscillatore, filtro giorni lavorativi, filtro orario lavorativo, filtro spread.
- Il saldo minimo richiesto per utilizzare il robot è di soli $100.
- Leva finanziaria del conto: da 1:30 a 1:2000 è accettabile.
- Coppie di trading: GBPCHF, NZDUSD, GBPCHF, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.
- Intervallo temporale: H1.
- Orario di operatività: l'EA cerca opportunità di ingresso in base al filtro giorni lavorativi e al filtro orario lavorativo (nelle sessioni UE e USA). Se il sistema non ha aperto posizioni durante l'orario di operatività, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.
- Con funzioni di Trailing Stop e BreakEven adattivi.
- L'EA dispone di un display informativo sullo spread e sugli swap, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.

Come installare:
- Aprire 8 grafici consigliati:
GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.
- Selezionare l'intervallo di tempo H1 su ciascun grafico.
- Collegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA (scaricare Set_files v25.19 dalla sezione "Commenti" sulla pagina web dell'EA).
- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4 e lasciare il PC acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).

IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:
- ORARIO DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo dell'ora solare) e GMT+3 (nel periodo dell'ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare il filtro Orario di lavoro. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti: ECN o Raw spread per prestazioni migliori.

Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

Prodotti consigliati
OB Pro Trader EA gtr
DMITRII GRIDASOV
Experts
OB PRO TRADER EA - è un sistema di trading intraday di alta qualità basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 6 coppie forex! Utilizza i Set_file (v25.17) dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di Price Action, combinato con tecniche di trend e scalping! OB PRO TRADER EA funziona sul timeframe H1 durante
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION HSS EA - è un ottimo sistema di trading intraday basato sulla ricerca del price action! Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sui famosi e potenti pattern di Price Action: Hammer e Shooting Star, combinati con tecniche di trend e scalping! PRICE ACTION HSS EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA. Utilizza i Set_file v25.25 dalla sezione "Commenti" per utilizz
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Easy Point Auto
Sergey Rozhnov
Experts
Questo Expert Advisor come motore di algoritmi ha una strategia di successo sulla coppia EURUSD M15, che ha superato 5 anni di test in tempo reale. Questa strategia è adatta per le coppie piatte che non seguono un trend per molto tempo e presentano fluttuazioni di ampiezza. Per supportare le coppie di tendenza, l'EA ha un parametro TrendStrategy integrato che commuta l'algoritmo in una modalità di tendenza. La strategia è integrata con parametri che regolano profitto, passo e limiti (ProfitModif
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time. Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action st
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Experts
Advisor based on triangular arbitrage. The Expert Advisor analyzes the prices of all trading instruments on the entire account opened in the market overview.   The analysis takes place at the expense of other currency pairs linked by a single currency.   (currency triangles). Examples of triangles: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD The Expert Advisor analyzes each currency through the other two and calcu
CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
Experts
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
FREE
EA Liuk Equalizer
Maulana Dihaan Tadiska
Experts
LIUK EQUALIZER FREE for Limited Time! (until end of June 2023) Averaging and Martingale strategy may cause LOSS ALL OF YOUR INVESTMENT. Use wisely at your own risk. There are so many EA that can do averaging, because EA can instantly calculate and make decision. But at the end the Averaging and Martingale strategy will lose by the Market Trend. With this LIUK EQUALIZER (this EA), I tried to minimize that risk with below detailed features. 1. This EA use H1 time frame . So you can do Back Test
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Gold Rain
Natalya Sopina
1 (1)
Experts
Gold Rain Expert Advisor Gold Rain is  a completely automated instrument for all-day trading.   Trading instruments: all, recomended - XAUUSD, EURUSD, GER_30(Germany 30 Cash index) Timeframe: any, recomended M30, H1 Time of trade: 24/5 (recomended to limit trade hours at night when spread is high) Strategy: scalping at braking of strong price levels, braking levels are determined by built in indicator, use no martingale, no grid, no everaging Description of settings: trading hours - time of trad
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
GOLD ultra scalper
Punza Yannick Kakungula
Experts
HELLO EVERYONE I PRESENT YOU A ROBOT THAT I NAME GOLD ULTRA SCALPER IT IS ROBOT TRADING GOLD AND NOT ONLY GOLD IT ALSO TRADE OTHER CURRENCY PAIR   STRATEGY: 1. KELTNER CHANNEL ENTRY INDICATOR                                     MY PERIOD: 5                                     ATR PERIOD: 30                                     ATR MULTIPLY: 1                            2. OSCILLATOR OF ROC OUTPUT INDICATOR                                      FIRST ROC PERIOD: 17                                
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Magic Win
- Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Experts
Shark Surfer is a new generation Expert Advisor applying a well-established trend-following trading. The trade period recommended by the developer is H1. The product is good both for scalping, as well as medium- and long-term trading. Shark Surfer always sets take profit and stop loss to its deals. It provides the option to force close all open trades at the specified time before the market closes, which helps avoid unnecessary gaps on Monday. Shark Surfer trades on all symbols and timeframes. I
Aero Trade
Alprian
Experts
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
Experts
Gold Challenger EA,   a new EA based on BeiDou Trend EA, has been launched. It is suitable for high volatility products such as XAUUSD. Gold Challenger EA still uses the breakout method.   Breakout trading is a very old method. Since the 1900s, since Livermore, this method has been widely used. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility.   I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD in the early stage
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
Experts
Hi, Arash gold expert is the first launched expert of our team intelligent trade services. The EA works only on GOLD symbol with brilliant outcome. The win rate of this expert is extremely high. And investors will gain very high profit . back-test of our expert is a proof of this claim. The Expert is very simple to use. You don't need any optimization for it, it has been already done for you. You just set EA on the chart. The final advice;  for first week, start trading with demo account. Sym
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Logic of Gold Trading  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold trading, like any other form of investment activity, requires a deep understanding of the market, strategic planning, and close attention to numerous factors influencing its price. The logic behind gold trading is based on fundamental principles of supply and demand as well as analysis of macroeconomic indicators, geopolitical events, and investor sentiment. Gold ha
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Altri dall’autore
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Usa Set_files  "v24.1 mod2" dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive. - Volatilità regolabile-Stop Loss adattivo. - Visualizzazione SWAP per Long/Short. - Opzione Fix
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Indicatore Crypto_Forex: candele Heiken Ashi per MT4. Nessuna riverniciatura. - Heiken_Ashi_Candles ha una grande combinazione con l'indicatore Trend Line MA come nell'immagine. - L'indicatore Heiken_Ashi_Candles è un indicatore ausiliario molto utile per
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale dello slancio dei prezzi dopo una piccola correzione dei prezzi. - L'istogramma Scalping può essere di 2 colori: arancione per lo slancio ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi almeno 10 barre istogramma consecutive dello stesso colore, significa che si verifica uno slancio forte. - Il seg
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili per 10 coppie! Usa i Set_file (v25.11) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Questo EA è una versione avanzata di Adaptive Scalper EA. Funzionalità aggiuntive di Advanced Adaptive Scalper EA rispetto a Adaptive Scalper EA di base
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di correzione della tendenza" per MT4. - Trend Correction Histogram può essere di 2 colori: rosso per trend ribassista e blu per trend rialzista. - 7 colonne istogramma consecutive dello stesso colore indicano l'inizio di un nuovo trend. - Indicatore Trend Correction Histogram progettato con lo scopo principale di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. - Ha un parametro "Periodo", responsabile della sensibilità dell'indicatore. - Avvisi integrati
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER per MT4, sistema di trading senza ridisegno. Scalping Sniper: è un sistema avanzato (indicatore) che mostra un preciso momentum dei prezzi! - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper per MT4. - Questo sistema fornisce segnali di sniping molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%. - Il sistema suppone di utilizzare molte coppie per cercare segnali per compensare il basso numero di segnali per
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" per MT4. - Questo indicatore è eccellente per i trader che utilizzano l'analisi grafica con breakout!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linee grafiche Up Trend (colore viola) e Down Trend (colore rosso). - Le linee Up Trend e Down Trend sono costruite su 2 frattali corrispondenti più vicini. - L'indicatore ha pochi parametri responsabili del colore e della larghezza delle linee di tendenza. - L'indicatore ha un avviso di breakout integrato per dispo
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" per MT4 - L'indicatore "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" è uno strumento di trading ausiliario molto utile. - Ti mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, che possono essere raggiunti dal prezzo (livelli di intervallo di prezzo). - L'intervallo giornaliero è utile per i trader intraday. - Gli intervalli settimanali e mensili sono per i trader Swing e Long term. - L'indicatore è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi Take Pr
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Follow Trend Oscillator" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - L'indicatore intuitivo offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale. - Oscillatore fluido e regolabile con parte storica del segnale. - Colore verde dell'oscillatore per trend al rialzo, colore marrone per trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: sotto -30; Valori di ipercomprato: sopra 30. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie s
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI per MT4, nessuna riverniciatura. - Aggiorna i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI per MT4. HTF significa - Higher Time Frame. - RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento del cambiamento di tendenza e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato. - Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action da aree di ipervenduto/acquistato. - L'indicatore HTF RVI ti cons
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator Spread Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore Spread Display mostra lo spread corrente della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare il valore di visualizzazione dello spread in quals
FREE
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag" per MT4. - L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trading di tendenza. - "MACD con Trend ZigZag" è eccellente per l'uso con voci Price Action o in combinazione con altri indicatori. - Usa questo indicatore per selezionare i segnali di entrata più accurati: _ Se il MACD è sopra 0 (colore verde) e la linea ZigZag è verso l'alto, cerca solo i pattern Buy Price Action. _ Se il MACD è sotto 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è vers
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicatori
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze! Inoltre, apprezzo molto i tuoi feedback positivi! Grazie mille! // ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Forex Indicator SWAP Display per MT4, ottimo strumento di trading ausiliario. - L'indicatore SWAP Display mostra gli SWAP correnti per le negoziazioni lunghe e corte della coppia di valute a cui è collegato. - È possibile individuare i valori SWAP Displ
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Dynamic Oscillator è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato: uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per controllare come usarlo. - Dynamic Oscillator ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - Oscillator è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde; valori di ipercomprato: sopra la linea rossa. - È molto più accu
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicatori
Indicatore Forex "RSI per 8 simboli" per MT4. Nessuna rielaborazione. - RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading. - È ottimo per prendere voci di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e voci di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30). - RSI è molto utile per il rilevamento delle divergenze. - "RSI per 8 simboli" offre l'opportunità di controllare i valori RSI di un massimo di 8 simboli diversi solo su 1 grafico. - Questo indicatore è eccellente anche
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Experts
ANTI SCALPING TRADER EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili! Utilizza i Set_file v25.12 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo! ANTI SCALPING TRADER è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - è un sistema di trading scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 10 Set_file disponibili! Usa Set_files v25.11 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. - L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato tramite metodi AI. - Il sistema è sicuro e NON usa metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il pro
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca Price Action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: PinBar! Price Action Trader EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva! Usa i Set file dalla sezione "Commenti" per usare/
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Experts
GREEDY BOB EA - è un fantastico sistema di trading intraday basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 6 Set_file disponibili! Usa Set_file (v25.25 m2) dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente modello Price Action che è combinato con tecniche di scalping! GREEDY BOB EA funziona sul time frame H1 durante le sessioni UE e USA. Caratteristiche
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "ReTest Histogram" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore ReTest_Histogram può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione del trend principale dopo il nuovo test del livello S/R forte. - L'istogramma ReTest può essere di 2 colori: rosso per il trend ribassista e verde per quello rialzista. - Quando vedi colonne istogramma consecutive stabili dello stesso colore, significa che si è verificato un nuovo trend. - Il segnale ReTest è 1 colonna
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Inside Bar & Outside Bar Patterns" per MT4. - L'indicatore "Inside Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading Price Action. Nessuna rielaborazione; Nessun ritardo; - L'indicatore rileva Inside Bar e Outside Bar Patterns sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Inside Bar stesso ha un elevato rapporto R/R (ricompensa/rischio). - Con avvi
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Experts
GRID MASTER EA - è un sistema avanzato di trading multi-coppia di copertura della griglia! EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato. A differenza di molti altri EA della griglia, Grid Master ha un comportamento molto sicuro. Utilizza Set_files dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. - I punti di entrata e di uscita vengono automaticamente regolati da EA in base alla volatilità del mercato. - Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ogni coppia
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION OB TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca di price action! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili! Usa i Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. (v25_11) L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action - OutsideBar! Price Action OB Trader EA è un ottimo investimento - funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'asp
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4! L'High Win Ratio è di circa l'85-90%! Il sistema utilizza la gestione del rischio di interesse composto! È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5. - Usa Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare la versione 25.15 dell'EA. - Le negoziazioni sono molto accurate: circa l'85-90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF DeMarker per MT4. - Questo indicatore è uno strumento utile utilizzato dai trader tecnici per trovare punti di entrata e di uscita. HTF significa - Higher Time Frame. - La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti. - DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori. - La zona di ipercomprato è quando il DeMarker è sopra 0,7 e quella di ipervenduto - quando
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - è un sistema di trading di scalping multi-coppia completamente automatico, intelligente, sicuro e affidabile! Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 9 Set_file disponibili per 9 coppie! Usa Set_files v24.20 dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. Caratteristiche dell'EA: - Tecniche di scalping. - Nessuna influenza di rollover. - Nessuno swap coinvolto. - Nessun gap del weekend coinvolto. - L'EA si
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione