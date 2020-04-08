Inverted Hammer mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Inverted Hammer Pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Inverted Hammer Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action.
- L'indicatore rileva un Inverted Hammer rialzista sul grafico: segnale di freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Inverted Hammer Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.