Bulls Power HTF mz
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Bulls Power HTF per MT4.
- L'oscillatore Bulls Power HTF è un filtro perfetto per le posizioni "acquisto". HTF significa "intervallo di tempo più lungo".
- Gli indicatori Bulls e Bears Power vengono utilizzati per misurare la forza dei trend corrispondenti nel trading.
- Bulls Power misura la forza delle posizioni degli acquirenti.
- L'indicatore Bulls Power HTF è eccellente per i sistemi di trading multi-intervallo di tempo con posizioni di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Questo indicatore consente di collegare Bulls Power da un intervallo di tempo più lungo al grafico corrente.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC per l'incrocio a livello 0.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.