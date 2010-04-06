Solo Sniper Pro ml

L'EA "SOLO SNIPER PRO" è un potente sistema di scalping per la piattaforma MT4!

Alta percentuale di vincita: circa il 90%! Gestione del rischio basata sugli interessi composti!

È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

- Utilizza Set_file v25.17 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.17.
- Le operazioni sono molto precise: circa il 90%.
- Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione del conto.
- Implementato il metodo degli interessi composti.
- L'EA imposta automaticamente uno SL dinamico in base alla volatilità del mercato.
- Nessun trading durante il fine settimana.
- Filtro orario preciso con una precisione di 1 minuto.
- Leva finanziaria del conto: da 1:30 a 1:2000.
- Le coppie di trading sono GBPAUD e GBPCAD. - L'EA è pronto all'uso - il Set_file corrispondente è disponibile nella sezione "Commenti".
- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading statunitense fino a metà della sessione asiatica, in base al filtro temporale impostato nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di funzionamento, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico: non dimenticare che questo EA sta effettuando uno sniping del sistema di trading.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- L'EA dispone di un display Info Spread Swap - che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display Info Spread Swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.

Come installare l'EA:
- Il sistema richiede un conto MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).
- Aprire i grafici GBPCAD e GBPAUD. - Seleziona l'intervallo temporale M15 su ciascun grafico.
- Associa l'EA a ciascun grafico.
- Applica "Set_file" v25.17 all'EA su ciascun grafico (ottieni il Set_file dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (oppure utilizzare un VPS).

IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:

- ORARIO DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e ti fornirò il relativo Set_file, se necessario.

- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.

