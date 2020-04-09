Double XX
- Experts
- Waqas Mahmood Noor Muhammad
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🌟 Double XX EA – Expert Advisor Avanzato per Oro e Forex
📌 Panoramica
Double XX EA è un Expert Advisor professionale progettato per l’Oro (XAUUSD) e le principali coppie Forex.
Combina tre potenti modalità di trading – Crossover, Trend-Following e Always-Trade – permettendo al sistema di adattarsi a qualsiasi condizione di mercato.
L’EA utilizza medie mobili avanzate, filtri RSI e logica di ritracciamento per cogliere le migliori opportunità controllando il rischio grazie a strumenti di gestione del denaro multilivello.
✨ Caratteristiche principali
✅ 3 Modalità di Trading
-
Crossover (EMA 9/21)
-
Trend-Following (con conferma crossover opzionale)
-
Always-Trade (per strategie aggressive)
✅ Scalatura Step-Lot
-
Aumenta dinamicamente la dimensione del lotto nelle entrate da ritracciamento.
✅ Gestione Completa del Rischio
-
Take Profit & Stop Loss per trade in USD
-
TP/SL a livello di account in USD
-
Protezione da Drawdown massimo (%)
-
Numero massimo di trade per lato (buy/sell)
✅ Filtri di Precisione
-
Buffer crossover MA (evita ingressi falsi)
-
Filtro RSI (blocca setup deboli/sovracomprati)
-
Conferma opzionale alla chiusura della candela
✅ Sicuro & Flessibile
-
Funziona su tutti i timeframe e simboli
-
Ottimizzato per XAUUSD
-
Nessun Martingale, nessuna griglia rischiosa (solo Step-Lot Retracement)
📊 Performance
-
Migliori risultati sul timeframe M1
-
Dimensioni lotti consigliate: 0.01 / 0.02 / 0.05
-
Testato con deposito iniziale di $10.000
-
Screenshot e report verificati allegati
💰 Prezzo
-
Prezzo di lancio: $50
-
⚠️ Il prezzo aumenterà presto dopo i primi acquirenti e le recensioni
🚀 Perché scegliere Double XX EA?
-
Più strategie in un solo EA
-
Filtri di precisione avanzati
-
Sistema di gestione del denaro solido
-
Performance stabile su Oro e coppie Forex
Double XX EA è la soluzione completa per i trader che desiderano risultati di trading coerenti, controllati e automatizzati.