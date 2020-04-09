Double XX

🌟 Double XX EA – Expert Advisor Avanzato per Oro e Forex
📌 Panoramica

Double XX EA è un Expert Advisor professionale progettato per l’Oro (XAUUSD) e le principali coppie Forex.
Combina tre potenti modalità di trading – Crossover, Trend-Following e Always-Trade – permettendo al sistema di adattarsi a qualsiasi condizione di mercato.

L’EA utilizza medie mobili avanzate, filtri RSI e logica di ritracciamento per cogliere le migliori opportunità controllando il rischio grazie a strumenti di gestione del denaro multilivello.

Caratteristiche principali

3 Modalità di Trading

  • Crossover (EMA 9/21)

  • Trend-Following (con conferma crossover opzionale)

  • Always-Trade (per strategie aggressive)

Scalatura Step-Lot

  • Aumenta dinamicamente la dimensione del lotto nelle entrate da ritracciamento.

Gestione Completa del Rischio

  • Take Profit & Stop Loss per trade in USD

  • TP/SL a livello di account in USD

  • Protezione da Drawdown massimo (%)

  • Numero massimo di trade per lato (buy/sell)

Filtri di Precisione

  • Buffer crossover MA (evita ingressi falsi)

  • Filtro RSI (blocca setup deboli/sovracomprati)

  • Conferma opzionale alla chiusura della candela

Sicuro & Flessibile

  • Funziona su tutti i timeframe e simboli

  • Ottimizzato per XAUUSD

  • Nessun Martingale, nessuna griglia rischiosa (solo Step-Lot Retracement)

📊 Performance

  • Migliori risultati sul timeframe M1

  • Dimensioni lotti consigliate: 0.01 / 0.02 / 0.05

  • Testato con deposito iniziale di $10.000

  • Screenshot e report verificati allegati

💰 Prezzo

  • Prezzo di lancio: $50

  • ⚠️ Il prezzo aumenterà presto dopo i primi acquirenti e le recensioni

🚀 Perché scegliere Double XX EA?

  • Più strategie in un solo EA

  • Filtri di precisione avanzati

  • Sistema di gestione del denaro solido

  • Performance stabile su Oro e coppie Forex

Double XX EA è la soluzione completa per i trader che desiderano risultati di trading coerenti, controllati e automatizzati.


Prodotti consigliati
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
MMM RVI and Moving Average
Andre Tavares
Experts
The strategy is based on RVI oscillation to check the prices trend and direction and check the moving avarages (Open Price and Low Price) to decide about the viability of opening any order. Market is very unpredictable due to economic news published every hour, but our EAs are really prepared for such hostility due to its protections. This Expert Advisor is provided with two kinds of indicators: an oscilator (RVI) in order to check the prices oscillation limit pattern and direction trend; two Mo
Alpha Multi Scalper
Paranchai Tensit
Experts
Alpha Multi Scalper is a fully automated Expert Advisor. The strategy of this system consists of two mechanisms that work together between scalping strategies and multiple currency pair strategies . Based on the principles of predictive analysis of market price factors and price fluctuations that help determine trends and identify price patterns can help to see better opportunities for trading to make a profit. And diversify risks by trading multiple pairs at the same time.  This system model li
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
Utilità
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Experts
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
Seven Candles
Luiz Tim
Experts
This strategy searches for trade opportunities based on what area the close price is, in comparison with Moving Average. In order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The EA works well on trending markets. It has been initially developed for stock markets indices (SP500, NASDAQ, etc) on Daily chart entering long positions only. However, I refined the strategy in order to enter short positions as well. It does not use stop loss or take profit, so the losing trades outweigh
Sandstorm
Mohammed Burayt A Alanazi
Experts
Sfrutta il potere del trading strategico con SandStorm Expert Advisor (EA), uno strumento di trading Forex all'avanguardia competente nelle strategie di hedging, scalping e trend trading. Progettato specificamente per le valute oro (XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP) e gli indici di mercato americani come DJ e NASDAQ, SandStorm EA è ottimizzato per fornire risultati affidabili. Questo EA è stato meticolosamente progettato per un saldo minimo di 3000 USD/GBP/EUR,H4. Offre un versatile sistema di controllo de
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Doji Trader GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live for GBPUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  DOJI CANDLE PATTERN . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more  PROFITS  there are  BREAKEVEN and TRAILING STOP functions  in the strategy. For every candle the pending orders are modified to adapt
EuroDollar Ichimoku M15
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live for EURUSD M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  ICHIMOKU indicator . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  FIXED  STOP LOSS. To catch the profits there are BREAKEVEN and TRAILING PROFIT functions in the strategy . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps
RSI Piphunter
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live for EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on the   BREAKOUT of the HIGHEST CHANNEL and using RSI oscilator as a filter . It enters only after the consolidation, when volatility raises.   It uses  STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS.  To catch  PROFITS  there are  BREAKEVEN and PROFIT TRAILING functions  in the strategy. For every candle the p
Time Range Breakout and Reversal MT4 EA
Suyanto
Experts
Time Range Breakout and Reversal MT4 EA by SK What this EA does: It find the high and low from a specified range period of time and trade using that range. The EA trade on that range breakout. But If the range size is bigger than max range size specified by user, user can add distance pts to activate Reversal Trade Strategy. If the range size is big and price swing inside the range, reversal trade can capitalize on that. It has the option to trade as soon as the time range ended or wait until
Bollinger Band Multi Currency EA MT4
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Bands Multi-Currency EA MT4  executes trades across multiple pairs based on Bollinger Bands reversal patterns. It supports advanced features like group stop-loss/take-profit and dynamic position sizing, allowing users to manage portfolio-wide risk effectively. For detailed documentation    General Settings/Input Guide  |   Indicator Settings, Backtest and Set files  You can download the MT5 version here Key Features: Implements a robust, backtested trading strategy. Supports multiple t
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
LinReg EurUsd H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  LINEAR REGRESSION indicator.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with ATR STOP LOSS and FIXED TAKE PROFIT.   To catch more profits there are also a BREAKEVEN and  TRAILING PROFIT  functions in the strategy.  EA has been backtested on more than
Night Rocker gbpusd
Sergey Sobakin
Experts
Night Rocker GBPUSD EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on GBPUSD. Period M15. Also there are separate versions of the adviser for other curre
Trade every day
Andrey Kozak
Experts
Automatic analytical trading robot scalper. Thanks to a complex, multi-fractional algorithm of reverse impulses, this robot accurately determines the price reversal points. At these points, the robot opens pending orders at a distance of a volatile wave in order to determine the exact price movement with great accuracy. If the price breaks through the pending order, the robot starts to accompany the deal with all available virtual instruments: stop loss, take profit, trailing stop, virtual modu
Smart Grid Pro
Erik Shahazizyan
Experts
The advisor is based on a grid strategy and order averaging, is universal and can work on any currency pairs, depending on the settings, it is important to find out the range of price fluctuations for a specific currency bet over the last 2-3 months. During important news, it is recommended to set a high timeframe. The advisor has clear and easily manageable settings; you can configure the accuracy of averaging, the number of orders after which the martingale will work, and limit the number of
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Advanced Moving Average EA
Steve Zoeger
Experts
Advanced Moving Average Robot (Maab pro 2)   =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on Moving averages ========================================= You can set up which Moving Averages you want to cross. But keep in mind if you use a smaller frame you will get more signals.And also consider the profit when there was a crossover but the market is trading sideways. Maybe better to go for small profit,
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Experts
The system is tested and fully optimized on 4H. Furthermore, more 1370 models were used to optimize the indicator. It uses Aligator indicator to catch the trend.  Pros : Backtested using tick data for the last 6 years. Expected to keep the same performance Does not have to be turned on all the time as it uses major market movements. Fully optimized strategy on 4H chart. Cons : Has a maximum losing streak of 3 consecutive trades in several market conditions. ** Past performance is not a guarante
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Experts
Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale , costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni. È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio . Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico. Signal live                   Signal live 2 Installazione semplice  Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)  Deposito minimo: 100 USD  Supporto 24/7  Acquista Jesko una volta – ottieni grat
Day Trade King EA
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE.   TEST SET FILE IN COMMENTS Day Trade King is an EA based on the indicator Day Trade King found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/73020 The EA is equipped with money management inputs to manage risk for the EA.  The EA is based on bulls and bears.  Find the best optimization for the asset and time frame.  Or if you prefer use the indicator for manual trading.   
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Mathematical Pattern
Sergey Makarkin
Experts
Expert Mathematical Pattern is a multi-currency robot that trades on the M30 period. Trading strategy: The expert works on the M30 period. The expert uses patterns in his work. The pattern denotes regular regularity. An expert in history reveals the patterns of the market, in which days and at what time the market repeats its movement in one direction or another. This expert does not require additional optimization. It is automatically optimized during trading by performing the necessary
Smart YTG
Iurii Tokman
4.6 (5)
Experts
Smart YTG has been developed for trading GBPUSD on the H1 chart. This is a trend following system and works well during trending price behavior using STOP orders. It detects trend by analyzing the Price Channel indicator which is built straight into the Expert Advisor, therefore you do not need to additionally install any indicator. On the flat areas where the market is undecided, and further movement of the market is being determined, a breakeven function is activated, and if there are open pos
Expert trend one point
Ruslan Pishun
Experts
We present our totally unique Expert Advisor "Expert trend one point": the EA trades within a trend, it contains a complex strategy (named "one point profit"), does not use stop loss, does not use an adjustable take profit, it adjusts the take profit per one point of profit. The EA works with four or five-digit prices. You can use the Expert Advisor on any currency pairs, however it is recommended to choose symbols with low spread and low stop levels. The EA can work on timeframes M1 , M5, M15,
FADE Momentum EA
Mr Nuttawath Wongruang
Experts
FADE Momentum EA - Advanced Grid with Range & Zone Filters Tagline: A powerful grid-based Expert Advisor that executes a 'Fade' strategy at key reversal points. It features 3 selectable signal systems, enhanced with advanced filters like the Range Filter and Supply/Demand Zones for maximum precision. Overview The FADE Momentum EA is engineered to capitalize on price reversal behavior in the Forex market. It employs a "Fade" strategy, which involves entering trades against weakening momentum at c
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione