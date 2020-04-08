WPR with Dynamic OSB zones mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "WPR con zone di ipervenduto/ipercomprato dinamiche" per MT4, senza ridisegno.
- WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- È ottimo per rilevare le entrate di vendita dalla zona di ipercomprato dinamica e le entrate di acquisto dalla zona di ipervenduto dinamica.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con le entrate di Price Action.
- Zona di ipercomprato dinamica - sopra la linea gialla.
- Zona di ipervenduto dinamica - sotto la linea blu.
- L'indicatore offre l'opportunità di vedere le correzioni di prezzo molto presto.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.