Weighted Trend Histogram mw

Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di Trend Ponderato" per MT4, senza ridisegno.

- L'indicatore Istogramma di Trend Ponderato è molto più efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- È pensato per i trader che preferiscono strategie di trend.
- L'indicatore ha 2 colori: giallo per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
- È ottimo da combinare con altri metodi di trading: Price Action, Scalping, Momentum Trading e altri indicatori.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
