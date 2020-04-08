JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator
- Indicatori
- Rodney Lightfoot Johnson
- Versione: 5.0
- Aggiornato: 28 settembre 2025
- Attivazioni: 5
JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Descrizione del prodotto (edizione MBOS/H4ss)
Slogan
Mappe H4ss di supporto/resistenza da struttura ZigZag pulita, con avvisi Touch/Break/Reclaim e flag MBOS (Major Break of Structure). Pensato per 2CCC/3CCC e FiboHarmonic Channel.
Cosa fa (WHAT IT DOES)
-
Costruisce una mappa di liquidità H4: zone H4ss (H4 swing-structure) derivate da pivot ZigZag.
-
Segnala eventi MBOS: rottura dell’ultimo massimo/minimo H4ss; Reclaim opzionale in caso di rapido rientro sopra/sotto il livello rotto.
-
ZigZag opzionale (controlli Depth/Deviation/Backstep).
-
Leggero, senza repaint, senza DLL esterne.
Per chi è (WHO IT’S FOR)
-
Trader che desiderano livelli H4ss oggettivi senza disegni manuali.
-
Chi usa 2CCC/3CCC (Conferma di Chiusura 2/3 candele) ed entra alla chiusura di uscita (exit close).
Caratteristiche chiave (KEY FEATURES)
-
Timeframe (predef. 240 = H4) per mostrare H4ss anche su TF inferiori.
-
ZigZag configurabile (ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep) e toggle mostra/nascondi.
-
Etichette chiare: H4ss Sup / H4ss Res, MBOS Up / MBOS Down, (opz.) Reclaim.
-
Avvisi: Touch, Break (MBOS), Reclaim (opz.).
-
Pulsante “ZZ lines” sul grafico.
-
Ottimizzato per Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) e 3CCC Alert Indicator.
Come si usa (HOW TO USE)
-
Applica a qualsiasi grafico; lascia TimeFrame = 240 (H4).
-
(Opz.) ShowZigZag = true; regola ExtDepth/Deviation/Backstep.
-
Flusso: prezzo in zona H4ss → attendi 2C/3C dentro la banda → entra alla chiusura che esce (exit close).
-
Lettura MBOS: Break (MBOS Up/Down) = rottura dell’ultimo H4ss high/low; Reclaim = rapido recupero.
-
Gestione: metodo personale (es. E38→E61 con il Channel).
Parametri (INPUTS)
-
TimeFrame (min), ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, ShowZigZag
-
Avvisi: alertsOn, alertsOnCurrent, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail
-
Etichette: showMBOS, showReclaim, offset/colori
-
Pulsante/UI: corner, text, colors, size/position
Note (NOTES)
-
H4ss = struttura di swing H4 da pivot ZigZag confermati, approssima S/R H4.
-
MBOS valutato rispetto all’ultima frontiera H4ss; Reclaim opzionale.
Compatibilità (COMPATIBILITY)
-
MT4 (build 600+); mappa H4ss su qualsiasi TF.
-
Amico dei template; nessuna connessione esterna.
Prezzi (suggerimento) (PRICING)
-
Lifetime: $79–$99
-
Noleggio: $30/mese, 3 mesi = $30 (≈ $10/mese), 6 mesi = $60
Supporto (SUPPORT POLICY)
Assistenza per installazione/impostazioni/uso. No sviluppo su misura, segnali, temi broker. Lifetime: aggiornamenti gratuiti; noleggio: durante il periodo attivo.
Disclaimer (DISCLAIMER)
Visualizza zone H4ss ed eventi MBOS da pivot ZigZag; non gestisce operazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.