JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator

JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Descrizione del prodotto (edizione MBOS/H4ss)

Slogan
Mappe H4ss di supporto/resistenza da struttura ZigZag pulita, con avvisi Touch/Break/Reclaim e flag MBOS (Major Break of Structure). Pensato per 2CCC/3CCC e FiboHarmonic Channel.

Cosa fa (WHAT IT DOES)

  • Costruisce una mappa di liquidità H4: zone H4ss (H4 swing-structure) derivate da pivot ZigZag.

  • Segnala eventi MBOS: rottura dell’ultimo massimo/minimo H4ss; Reclaim opzionale in caso di rapido rientro sopra/sotto il livello rotto.

  • ZigZag opzionale (controlli Depth/Deviation/Backstep).

  • Leggero, senza repaint, senza DLL esterne.

Per chi è (WHO IT’S FOR)

  • Trader che desiderano livelli H4ss oggettivi senza disegni manuali.

  • Chi usa 2CCC/3CCC (Conferma di Chiusura 2/3 candele) ed entra alla chiusura di uscita (exit close).

Caratteristiche chiave (KEY FEATURES)

  • Timeframe (predef. 240 = H4) per mostrare H4ss anche su TF inferiori.

  • ZigZag configurabile (ExtDepth / ExtDeviation / ExtBackstep) e toggle mostra/nascondi.

  • Etichette chiare: H4ss Sup / H4ss Res, MBOS Up / MBOS Down, (opz.) Reclaim.

  • Avvisi: Touch, Break (MBOS), Reclaim (opz.).

  • Pulsante “ZZ lines” sul grafico.

  • Ottimizzato per Movable FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) e 3CCC Alert Indicator.

Come si usa (HOW TO USE)

  1. Applica a qualsiasi grafico; lascia TimeFrame = 240 (H4).

  2. (Opz.) ShowZigZag = true; regola ExtDepth/Deviation/Backstep.

  3. Flusso: prezzo in zona H4ss → attendi 2C/3C dentro la banda → entra alla chiusura che esce (exit close).

  4. Lettura MBOS: Break (MBOS Up/Down) = rottura dell’ultimo H4ss high/low; Reclaim = rapido recupero.

  5. Gestione: metodo personale (es. E38→E61 con il Channel).

Parametri (INPUTS)

  • TimeFrame (min), ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, ShowZigZag

  • Avvisi: alertsOn, alertsOnCurrent, alertsMessage, alertsSound, alertsEmail

  • Etichette: showMBOS, showReclaim, offset/colori

  • Pulsante/UI: corner, text, colors, size/position

Note (NOTES)

  • H4ss = struttura di swing H4 da pivot ZigZag confermati, approssima S/R H4.

  • MBOS valutato rispetto all’ultima frontiera H4ss; Reclaim opzionale.

Compatibilità (COMPATIBILITY)

  • MT4 (build 600+); mappa H4ss su qualsiasi TF.

  • Amico dei template; nessuna connessione esterna.

Prezzi (suggerimento) (PRICING)

  • Lifetime: $79–$99

  • Noleggio: $30/mese, 3 mesi = $30 (≈ $10/mese), 6 mesi = $60

Supporto (SUPPORT POLICY)

Assistenza per installazione/impostazioni/uso. No sviluppo su misura, segnali, temi broker. Lifetime: aggiornamenti gratuiti; noleggio: durante il periodo attivo.

Disclaimer (DISCLAIMER)

Visualizza zone H4ss ed eventi MBOS da pivot ZigZag; non gestisce operazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.


