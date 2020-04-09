AurumMind

Робот рассчитывает с помощью математический моделей точки поддержки и сопротивления цены, после этого определяет тренд и его силу.

Текущий ордер, который открыт, робот сопровождает с помощью ТрейлингСтопа, постоянно подтягивая СтопЛосс следом за движением цены.

Скачайте демо версию робот с этого сайта, запустите тестер стратегий и протестируйте робота на паре XAUUSD.

Торговые рекомендации:

  • таймфрейм любой.
  • пара XAUUSD (GOLD)
  • минимальный депозит 100$
  • максимальный рекомендуемый спред до 25 пунктов.

Настройки робота:

TrailingStop - размер трейлингстопа в пунктах.

StopLoss - размер стоплосса в пунктах.

Max_Spread - максимальный спред

Magic - уникальное магическое число.

UseMoneyManagement = false;

FixedLots = 0.01;

RiskPercent = 0.1;

MaxLots = 1.0;

MinLots = 0.01;

UseEquityForMM = false;

ShowInfoPanel = true;

 ========== ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ==========

UseMaxDailyLoss - максимальная дневная просадка 

MaxDailyLossPercent -  максимальный дневной убыток

UseAdaptiveParameters - анализ метрик

Prodotti consigliati
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experts
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
Sinless
Andrey Kolmogorov
Experts
A mathematical multicurrency trading system based on the principle of a neural network. It uses a general database of algorithms "S1M1" consisting of the most stable trading algorithms in its work. Before getting into the "S1М1" general database of algorithms, each block of conditions has passed the testing for stability with the identification of certain market dependencies for that block. A network created in such a way allows the EA to automatically select the most optimal variant of response
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experts
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Go Solo Gold is the latest generation of robots dedicated to the Gold market (XAUUSD) with improvements in algorithms to optimize performance. Signal models are built closely according to Tickdata fluctuations to find high probability and low risk opportunities. Along with Scalper strategy to follow short-term trends and quickly exit the market to preserve profits. EA is suitable for XAUUSD with strong volatility and opportunities. Users can start with a balance of $ 200 and default setti
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. CARATTERISTICHE È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico. Nessu
Scalp Ea Xauusd
Marco Barseti
Experts
Gold trading has always been an attractive choice for traders due to its high volatility and liquidity. The Scalp Ea XAUUSD offers a unique opportunity to capitalize on these market dynamics through automated trading. Whether you are a seasoned trader looking for an extra edge or a beginner eager to dive into the world of gold trading, this EA is designed to meet your needs with precision and efficiency. The  Scalp Ea XAUUSD  takes trades based on a series of technical analyses, primarily focus
Magic Win
- Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
Gold Hawk EA
Justinus Andjarwirawan
Experts
Gold Hawk - The Ultimate Expert Advisor for MT4 Gold Hawk isn’t just another trading robot – it’s your ultimate partner in conquering the Gold market (XAUUSD) . Meticulously crafted to maximize profits and protect your capital , this Expert Advisor is designed to adapt to volatile market conditions while offering unparalleled flexibility and cutting-edge risk management . Why Gold Hawk is a Must-Have in Your Trading Arsenal: Dynamic Recovery System - Adapt to Any Market Move: Stay ahead of mark
Golden Wings
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Golden Wings is a fully automated EA designed to trade GOLD. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAUUSD in 2015-2021 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, scalp or hedge. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large initial deposit.  + Alway
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Experts
EA works with none of the technical indicators.   It waits for the trend and trade accordingly. No standard indicators. No grid trading. No arbitrage. No curve fitting according to back-test results No Hedge   Very low Stop Loss Ratio  Tested with 99.90% data Modelling quality. Can work with even $30 USD Recommendations : Developed for M1, EURUSD ECN Broker with 5 points Settings Spread: Need to be as low as possible. Trailing Status: trailing stop usage option Trailing stop: Pips to allow trail
Big Fishing
Igor Dorn
Experts
HOW DOES IT WORK? Whale-Inspired Strategy:   Mimics institutional traders by opening multiple positions to "ride" strong trends and maximize profit potential. Profit-Focused:   No fixed Stop-Loss! Risk is managed via   account percentage drawdown   (e.g., 20% max loss threshold). Dynamic Multiplier:   Gradually increases lot sizes (configurable) to amplify gains in volatile markets. Universal Compatibility:   Works on   all forex pairs, metals, indices, and cryptocurrencies   acros
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Green Direction EA
Matas Milevicius
Experts
Robot designed for long term trading only! Please use it on a vps server and it will bring for You stable profits with a very small percentage loss! The trading strategy used on EA: 1.Price Action 2.Smart martingale 3.Filter Moving Average Pairs recommendations: Any major pair,but best is EURUSD,GBPUSD,and USDJPY. No Gold,Brent or e.t.c. Time Frame recommendations: Time Frame of the chart can be any. But best results is with M15,M5. If You like more aggressive trading style please use M
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Consulente di trading unico per EURUSD Si basa su un'architettura in cui ogni decisione di trading non è formata da un algoritmo monolitico, ma dall'interazione di blocchi logici indipendenti: filtri indicatori, condizioni di ingresso, uscite e regole di controllo. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all'installazione e le istruzioni di configurazione. Caratteristiche principali: modularità e flessibilità Il consulente è implementato come un insiem
Arda
Evgeniy Zhdan
Experts
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
Phase10 EA
Antonios Mitsonis
Experts
Phase10 embodies an advanced grid system that has successfully operated on real accounts. Unlike the typical practice of retrofitting systems to historical data, Phase10 was purposefully designed to exploit existing market inefficiencies. This sets it apart from basic trial-and-error approaches that merely rely on grid strategies. Instead, Phase10 strategically harnesses genuine market mechanics to achieve a consistent monthly profit range of 4-8%, accompanied by low drawdown. Supported curre
ForexGod GBPUSD
Raphael Schwietering
2.33 (3)
Experts
FOREXGOD is an intelligent automated Expert Advisor with different powerful strategies in one ea which is working on different pairs. It is working with its own complex algorithm combines with some indicators and AI (Artificial Intelligence) to get opportunities to entry and exit.   Entry and exit logic operates on  Bar Close only .This filters market noise, dramatically speeds up optimizations, avoids stop loss hunting, and ensures proper operation at any broker with a reasonable spread. The E
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
KingCobraFX
Van Hoa Nguyen
5 (4)
Experts
KingCobraFX was developed to be a professional scalping EA, a powerful and sophisticated system designed to optimize performance in the currency market. Using advanced strategies, King Cobra Mt4 supports both beginner and professional traders, allowing them to safely face the challenges and seize the opportunities of this dynamic market. KingCobraFX   is system combines adaptive intelligence, price action strategy analysis, automatic trade adjustment and strict risk control. This adaptability ma
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
Altri dall’autore
Trade Panell
Tatsiana Mironava
Utilità
Основные преимущества Простота использования Удобные кнопки для быстрого открытия и закрытия сделок Информативная панель с важной статистикой в реальном времени Интуитивно понятный интерфейс на английском языке ️ Защита капитала Автоматическое управление рисками Встроенная система Stop Loss и Take Profit Функция частичного закрытия прибыльных позиций Автоматизация Трейлинг-стоп для максимизации прибыли Автоматическое закрытие при достижении целевой прибыли Функция "лока" для балансировки
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione