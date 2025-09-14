Donchian Reaper
- Frank Paetsch
- Versione: 4.1
- Aggiornato: 21 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Sistema di trading completamente automatico — accendi e operi.
Basta giungle di parametri, errori di settaggio e ottimizzazioni infinite. L’EA aggancia automaticamente le basi Donchian, mappa lunghezze e buffer alla volatilità live e può operare solo nella direzione dell’HTF. Tocchi solo rischio (lotto fisso o %), limite spread, filtro sessione e modalità HTF.
Punti di forza
Autopilota vero: logica cablata per esecuzione coerente; niente parco-parametri.
Backtest infiniti? Passato. Lunghezze Donchian automatiche; addio a sovra/sotto-ottimizzazione.
Esecuzione robusta: validazione pending, guard-rail su SL/TP e margine, anti-requote, sessioni.
Stabilità “blackbox”: comportamento uniforme su simboli e timeframe.
Pezzi limitati a prezzo lancio. Prendilo ora!