Donchian Reaper

Sistema di trading completamente automatico — accendi e operi.
Basta giungle di parametri, errori di settaggio e ottimizzazioni infinite. L’EA aggancia automaticamente le basi Donchian, mappa lunghezze e buffer alla volatilità live e può operare solo nella direzione dell’HTF. Tocchi solo rischio (lotto fisso o %), limite spread, filtro sessione e modalità HTF.

Punti di forza

  • Autopilota vero: logica cablata per esecuzione coerente; niente parco-parametri.

  • Backtest infiniti? Passato. Lunghezze Donchian automatiche; addio a sovra/sotto-ottimizzazione.

  • Esecuzione robusta: validazione pending, guard-rail su SL/TP e margine, anti-requote, sessioni.

  • Stabilità “blackbox”: comportamento uniforme su simboli e timeframe.

Pezzi limitati a prezzo lancio. Prendilo ora!


