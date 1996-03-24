SilverStar
SilverStar MT5 — Fai trading con l’ARGENTO (XAGUSD). Veloce. Preciso. Redditizio.
Stufo di vedere ogni giorno un nuovo e luccicante Gold EA su MQL5? Ecco la vera alternativa.
L’argento è la potenza nascosta: volatile, pulito e spesso più conveniente da tradare – ed è per questo che ho creato SilverStar.
Guarda le mie operazioni reali in diretta (conto FTMO) su YouTube – con totale trasparenza: entrate, uscite, fasi di drawdown e regolazioni.
Scarica oggi stesso, inizia a fare trading subito e unisciti alla Silver Challenge – risultati reali, non miti.
Dopo anni di trading su XAGUSD, condivido il sistema esatto che utilizzo io stesso: SilverStar.
Prezzo & Early-Bird
Inizio volutamente basso a $100 per i primi acquirenti.
Dopo, il prezzo aumenterà passo dopo passo ($100,$250,$500 e $1,000). Sii veloce – e assicurati un vantaggio anticipato sul mercato.
Attualmente restano ancora 4 licenze disponibili a $100.
Perché SilverStar?
- Timeframe: H1
- Simbolo: XAGUSD (Argento spot)
- Focus invece di dispersione: 100% ottimizzato per XAGUSD.
- Plug & Play: Nessun file set, nessun parametro. Installare → iniziare.
- Completamente automatico: Entrata, SL/TP, trailing e logica delle sessioni.
- Perfetto per VPS: Operatività 24/5, bassa latenza, compatibile con FTMO.
- Trasparenza: Mostro le operazioni live su YouTube. Più chiaro di così è impossibile.
- Visuale: Ogni ordine con logica del segnale direttamente sul grafico – per chi vuole vedere tutto.
- Conto: ECN/RAW possibile da 0.01 lotti. Basta partire da $100.
Logica dell’EA (spiegata in modo semplice)
- Sviluppo: SilverStar MT5 è stato creato basandosi sulla mia strategia personale di trading.
- Esperienza: Più di 3 anni testato su conti reali e PropFirms, con profitti comprovati.
- Trend: VSF/TWSF (XpertAlgo) con conferma multi–timeframe (es. M15/H1).
- Momentum/Timing: Impulso CCI, solo nella direzione del trend.
- Gestione del rischio: SL/TP basato su ATR; trailing adattivo nei picchi di volatilità.
- Filtro di volatilità: Preferisce operare quando il mercato “respira” (evita le fasi laterali).
- Gestione automatica degli ordini: SL/TP, BreakEven, trailing ATR.
- Filtro delle sessioni: Priorità al sovrapporsi Londra/NY per i “movimenti dell’argento”.
- Pulizia Magic: Possibili più istanze, combinabile con altri asset.
- Modello di rischio: Lotto fisso o % sul saldo – unico parametro obbligatorio.
- PropFirm: Configurabile ritardo ordini e drawdown giornaliero.
Comunità
- Non vuoi usare un EA? Usa il mio segnale live → Ti basta abbonarti e copiare le mie operazioni.
- Inizia la tua sfida: $100 → $10.000 in pochi mesi – con SilverStar. Unisciti e dimostra ciò che è possibil
- Aggiornamenti regolari e continui (performance, stabilità e miglioramenti UX).
- Hai richieste? Scrivimi – SilverStar resta focalizzato, ma sempre pronto ad imparare.
- Panoramica delle funzionalità a colpo d’occhio qui.
Niente martingala. Niente grid. Niente “piroette di recupero”. Stop reali. Logica reale.
Apri il grafico XAGUSD → seleziona H1. Allegare SilverStar → Algo-Trading ON → fatto.
Lascia che l’argento faccia trading. E diventa parte della Comunità Silver-Challenge.