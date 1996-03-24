SilverStar

SilverStar MT5 — Fai trading con l’ARGENTO (XAGUSD). Veloce. Preciso. Redditizio.

Stufo di vedere ogni giorno un nuovo e luccicante Gold EA su MQL5? Ecco la vera alternativa.
L’argento è la potenza nascosta: volatile, pulito e spesso più conveniente da tradare – ed è per questo che ho creato SilverStar.
Guarda le mie operazioni reali in diretta (conto FTMO) su YouTube – con totale trasparenza: entrate, uscite, fasi di drawdown e regolazioni.
Scarica oggi stesso, inizia a fare trading subito e unisciti alla Silver Challengerisultati reali, non miti.
Dopo anni di trading su XAGUSD, condivido il sistema esatto che utilizzo io stessoSilverStar.



Prezzo & Early-Bird

Inizio volutamente basso a $100 per i primi acquirenti.
Dopo, il prezzo aumenterà passo dopo passo ($100,$250,$500 e $1,000)Sii veloce – e assicurati un vantaggio anticipato sul mercato.
Attualmente restano ancora 4 licenze disponibili a $100.



Perché SilverStar?

  • Timeframe: H1
  • Simbolo: XAGUSD (Argento spot)
  • Focus invece di dispersione: 100% ottimizzato per XAGUSD.
  • Plug & Play: Nessun file set, nessun parametro. Installare → iniziare.
  • Completamente automatico: Entrata, SL/TP, trailing e logica delle sessioni.
  • Perfetto per VPS: Operatività 24/5, bassa latenza, compatibile con FTMO.
  • Trasparenza: Mostro le operazioni live su YouTube. Più chiaro di così è impossibile.
  • Visuale: Ogni ordine con logica del segnale direttamente sul grafico – per chi vuole vedere tutto.
  • Conto: ECN/RAW possibile da 0.01 lotti. Basta partire da $100.


Logica dell’EA (spiegata in modo semplice)

  • Sviluppo: SilverStar MT5 è stato creato basandosi sulla mia strategia personale di trading.
  • Esperienza: Più di 3 anni testato su conti reali e PropFirms, con profitti comprovati.
  • Trend: VSF/TWSF (XpertAlgo) con conferma multi–timeframe (es. M15/H1).
  • Momentum/Timing: Impulso CCI, solo nella direzione del trend.
  • Gestione del rischio: SL/TP basato su ATR; trailing adattivo nei picchi di volatilità.
  • Filtro di volatilità: Preferisce operare quando il mercato “respira” (evita le fasi laterali).
  • Gestione automatica degli ordini: SL/TP, BreakEven, trailing ATR.
  • Filtro delle sessioni: Priorità al sovrapporsi Londra/NY per i “movimenti dell’argento”.
  • Pulizia Magic: Possibili più istanze, combinabile con altri asset.
  • Modello di rischio: Lotto fisso o % sul saldo – unico parametro obbligatorio.
  • PropFirm: Configurabile ritardo ordini e drawdown giornaliero.


Comunità

  • Non vuoi usare un EA? Usa il mio segnale live → Ti basta abbonarti e copiare le mie operazioni.
  • Inizia la tua sfida: $100 → $10.000 in pochi mesi – con SilverStar. Unisciti e dimostra ciò che è possibil
  • Aggiornamenti regolari e continui (performance, stabilità e miglioramenti UX).
  • Hai richieste? Scrivimi – SilverStar resta focalizzato, ma sempre pronto ad imparare.
  • Panoramica delle funzionalità a colpo d’occhio qui.


Niente martingala. Niente grid. Niente “piroette di recupero”. Stop reali. Logica reale.
Apri il grafico XAGUSDseleziona H1. Allegare SilverStar → Algo-Trading ON → fatto.
Lascia che l’argento faccia trading. E diventa parte della Comunità Silver-Challenge.


