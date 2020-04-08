Trend Analyser MT4

L'indicatore indica i punti di ingresso e uscita più adatti per le operazioni. Visualizza anche dati statistici su tutti i segnali per un migliore analisi del trading.
Con questo indicatore, potrai comprendere meglio il mercato.
Non appena la forza del trend inizia a indebolirsi (verrà mostrato sul pannello), la linea del trend tenderà a una posizione orizzontale - questo è un segnale per uscire dall'operazione.

Versione dell'indicatore per MT5

Caratteristiche
  • Questo indicatore non ridisegna. Ciò che è stampato sul grafico storico, lo sarà anche in tempo reale.
  • Con esso, puoi fare trading con qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute.
  • Funziona su tutti i timeframe.
  • I segnali di ingresso appaiono all'apertura di una nuova candela.
  • I segnali di uscita sono approssimativi, poiché spesso puoi chiudere un'operazione con più profitto.
  • In alto a sinistra c'è un pannello dettagliato di statistiche sulle operazioni, che può essere chiuso.
  • Mostra la direzione del trend e la sua forza immediatamente sui timeframe da M1 a W1.
  • Ha un codice leggero, quindi non carica né rallenta il terminale.
  • Utilizza una formula speciale per calcolare la media mobile, che determina la direzione del trend.
  • Per non perdere l'apparizione di un segnale di ingresso, puoi ricevere una notifica nella finestra di alert e push.
  • Per utenti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.
Pannello statistiche
  • Numero di giorni da cui viene presa la cronologia dei segnali.
  • Numero totale di segnali per cui vengono date le statistiche.
  • Rapporto del numero di segnali redditizi e in perdita.
  • Percentuale di segnali redditizi sul totale.
  • Profitto medio per segnale.
  • Profitto totale su tutti i segnali.
  • Perdita media per segnale.
  • Perdita totale su tutti i segnali.
  • Ultimo ping al server del broker.
  • Spread attuale.
  • Direzione del trend UP/DOWN sui timeframe da M1 a W1.
  • Misura la forza del trend:   * Debole   ** Media   *** Forte.
Parametri di configurazione
  • Period:   Sensibilità dell'indicatore.
  • Working hours:   Orario di lavoro dell'indicatore nel segmento in cui appaiono i segnali di ingresso. (il formato dell'orario deve essere xx:xx-xx:xx ad esempio 00:00-23:59)
  • Font size:   Dimensione del font per il pannello statistiche.
  • Show statistics:   Acc/Disacc. visualizzare il pannello statistiche dei segnali nell'angolo superiore sinistro del grafico.
  • Show line:   Acc/Disacc. visualizzare la linea del trend.
  • Show arrows:   Acc/Disacc. visualizzare le frecce al cambio di trend.
  • Show entry/exit:   Acc/Disacc. visualizzare i punti di ingresso e uscita dal mercato.
  • Use alert notification:   Acc/Disacc. finestra popup con notifica e avviso sonoro.
  • Use push notification:   Acc/Disacc. notifiche push.


