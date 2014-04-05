Trend Analyser MT5
- Indicatori
- Yuriy Lyachshenko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
L'indicatore indica i punti di ingresso e uscita più adatti per le operazioni. Visualizza anche dati statistici su tutti i segnali per un migliore analisi del trading.
Con questo indicatore, potrai comprendere meglio il mercato.
Non appena la forza del trend inizia a indebolirsi (verrà mostrato sul pannello), la linea del trend tenderà a una posizione orizzontale - questo è un segnale per uscire dall'operazione.
Versione dell'indicatore per MT4
Caratteristiche
- Questo indicatore non ridisegna. Ciò che è stampato sul grafico storico, lo sarà anche in tempo reale.
- Con esso, puoi fare trading con qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute.
- Funziona su tutti i timeframe.
- I segnali di ingresso appaiono all'apertura di una nuova candela.
- I segnali di uscita sono approssimativi, poiché spesso puoi chiudere un'operazione con più profitto.
- In alto a sinistra c'è un pannello dettagliato di statistiche sulle operazioni, che può essere chiuso.
- Mostra la direzione del trend e la sua forza immediatamente sui timeframe da M1 a W1.
- Ha un codice leggero, quindi non carica né rallenta il terminale.
- Utilizza una formula speciale per calcolare la media mobile, che determina la direzione del trend.
- Per non perdere l'apparizione di un segnale di ingresso, puoi ricevere una notifica nella finestra di alert e push.
- Per utenti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.
Pannello statistiche
- Numero di giorni da cui viene presa la cronologia dei segnali.
- Numero totale di segnali per cui vengono date le statistiche.
- Rapporto del numero di segnali redditizi e in perdita.
- Percentuale di segnali redditizi sul totale.
- Profitto medio per segnale.
- Profitto totale su tutti i segnali.
- Perdita media per segnale.
- Perdita totale su tutti i segnali.
- Ultimo ping al server del broker.
- Spread attuale.
- Direzione del trend UP/DOWN sui timeframe da M1 a W1.
- Misura la forza del trend: * Debole ** Media *** Forte.
Parametri di configurazione
- Period: Sensibilità dell'indicatore.
- Working hours: Orario di lavoro dell'indicatore nel segmento in cui appaiono i segnali di ingresso. (il formato dell'orario deve essere xx:xx-xx:xx ad esempio 00:00-23:59)
- Font size: Dimensione del font per il pannello statistiche.
- Show statistics: Acc/Disacc. visualizzare il pannello statistiche dei segnali nell'angolo superiore sinistro del grafico.
- Show line: Acc/Disacc. visualizzare la linea del trend.
- Show arrows: Acc/Disacc. visualizzare le frecce al cambio di trend.
- Show entry/exit: Acc/Disacc. visualizzare i punti di ingresso e uscita dal mercato.
- Use alert notification: Acc/Disacc. finestra popup con notifica e avviso sonoro.
- Use push notification: Acc/Disacc. notifiche push.