Gold DayScalper Innovative EA

5

Questi EA vengono venduti a più di 1.000 $!

Risolto S topLoss e TakeProfit!

Solo un'offerta sul mercato!

Coppia di valute: XAUUSD

Periodo: M15


Gold DayScalper è uno scalper giornaliero che utilizza diverse strategie adattive.

Ogni operazione viene aperta con un hard Stop Loss e Take Profit, quindi è accompagnata da un Trailing Stop. L'EA non utilizza griglie, martingala o intelligenza artificiale.


Raccomandazioni EA:

  • Simbolo: XAUUSD
  • Periodo: M15
  • Leva finanziaria: da 1:100
  • Impostazioni: predefinite
  • Broker: IC Markets, Exness
  • Tipo di conto: Raw, Zero o ECN
  • Deposito minimo: $ 100
  • Ottimizzazione: dal 2024


Impostazioni EA:

  • Commento ordine - commento su ordini e posizioni
  • Spostamento orario GMT (IC Markets: 3, Exness: 0) - spostamento orario del broker
  • Tipo Lotto - tipo di dimensione del lotto
    • Lotto fisso - lotto fisso
    • Rischio SL - rischio massimo in una transazione quando si chiude con stop loss
  • Lotto fisso : specifica la dimensione del lotto se hai selezionato il tipo di lotto: fisso
  • Rischio % - specificare l'importo del rischio in percentuale
  • Slittamento - slittamento dell'ordine
  • Prendi profitto - in punti
  • Stop Loss - in punti
  • SL Tral Start - partenza ritardata
  • Punti SL - dimensione dello stop finale in punti



Recensioni 1
Semiu Kilaso
982
Semiu Kilaso 2025.09.17 18:38 
 

Very profitable EA, with good risk reward ratio. It doesnt use martingale very safe system

