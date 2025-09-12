Gold DayScalper Innovative EA
- Experts
- Anton Zverev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Questi EA vengono venduti a più di 1.000 $!
Risolto S topLoss e TakeProfit!
Solo un'offerta sul mercato!
Coppia di valute: XAUUSD
Periodo: M15
Gold DayScalper è uno scalper giornaliero che utilizza diverse strategie adattive.
Ogni operazione viene aperta con un hard Stop Loss e Take Profit, quindi è accompagnata da un Trailing Stop. L'EA non utilizza griglie, martingala o intelligenza artificiale.
Raccomandazioni EA:
- Simbolo: XAUUSD
- Periodo: M15
- Leva finanziaria: da 1:100
- Impostazioni: predefinite
- Broker: IC Markets, Exness
- Tipo di conto: Raw, Zero o ECN
- Deposito minimo: $ 100
- Ottimizzazione: dal 2024
Impostazioni EA:
- Commento ordine - commento su ordini e posizioni
- Spostamento orario GMT (IC Markets: 3, Exness: 0) - spostamento orario del broker
- Tipo Lotto - tipo di dimensione del lotto
- Lotto fisso - lotto fisso
- Rischio SL - rischio massimo in una transazione quando si chiude con stop loss
- Lotto fisso : specifica la dimensione del lotto se hai selezionato il tipo di lotto: fisso
- Rischio % - specificare l'importo del rischio in percentuale
- Slittamento - slittamento dell'ordine
- Prendi profitto - in punti
- Stop Loss - in punti
- SL Tral Start - partenza ritardata
- Punti SL - dimensione dello stop finale in punti
Very profitable EA, with good risk reward ratio. It doesnt use martingale very safe system