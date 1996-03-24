VenyGold EA

VenyGold EA   - un esperto professionista che utilizza molteplici strategie per il trading sul mercato valutario. Ciascuna delle singole strategie è stata sottoposta a molti anni di sviluppo e test su quotazioni con modellazione al 100%. Ogni transazione è protetta da algoritmi di chiusura multilivello. Grazie all'utilizzo di diverse strategie per ogni coppia di valute, l'esperto viene sottoposto a test di successo con modellazione al 100% delle quotazioni per un lungo periodo di tempo.


Simbolo
 XAUUSD
Intervallo di tempo M1
Depositare Minimo 300$
Broker
 Utilizza un broker con lo spread e la commissione più bassi
Leva 1:500


Consigli per l'utilizzo dell'Esperto:

Utilizza le impostazioni predefinite. Devi trasferire il file con l'Expert Advisor su un grafico con una coppia di valute   XAUUSD M1.


Strategia di trading:

  1. L'algoritmo individua punti anomali di picchi di volatilità durante i periodi di calma del mercato.
  2. Rimbalzo dai livelli di supporto e resistenza.
  3. Negoziazione in un canale stretto.
  4. Apertura delle negoziazioni nella direzione del trend, in caso di deviazione   volatilità nella direzione opposta.


