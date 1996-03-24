VenyGold EA
- Experts
- Anton Zverev
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 5
VenyGold EA - un esperto professionista che utilizza molteplici strategie per il trading sul mercato valutario. Ciascuna delle singole strategie è stata sottoposta a molti anni di sviluppo e test su quotazioni con modellazione al 100%. Ogni transazione è protetta da algoritmi di chiusura multilivello. Grazie all'utilizzo di diverse strategie per ogni coppia di valute, l'esperto viene sottoposto a test di successo con modellazione al 100% delle quotazioni per un lungo periodo di tempo.
|Simbolo
|XAUUSD
|Intervallo di tempo
|M1
|Depositare
|Minimo 300$
|Broker
|Utilizza un broker con lo spread e la commissione più bassi
|Leva
|1:500
Consigli per l'utilizzo dell'Esperto:
Utilizza le impostazioni predefinite. Devi trasferire il file con l'Expert Advisor su un grafico con una coppia di valute XAUUSD M1.
Strategia di trading:
- L'algoritmo individua punti anomali di picchi di volatilità durante i periodi di calma del mercato.
- Rimbalzo dai livelli di supporto e resistenza.
- Negoziazione in un canale stretto.
- Apertura delle negoziazioni nella direzione del trend, in caso di deviazione volatilità nella direzione opposta.