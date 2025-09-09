Aurum MT4
Aurum MT4 È un Sistema completamente automatico e accessibile con parametri di ottimizzazione aperti e meccanismo di recupero in tempo reale.
Ogni posizione ha sempre un SL/TP fisso E Monitoraggio dei profitti delle transazioni (DPT) .
L'algoritmo ha un Filtro di volatilità del mercato (MVF) , che impedisce falsi ingressi nel mercato.
Questo è un Strategia di breakout giornaliero (DBS) durante i primi U.S.A. Sessione di negoziazione.
Le impostazioni predefinite correnti sono state ottimizzate da dicembre 2020 e fino ad oggi, tenendo conto di tutte le quotazioni MT5 reali ICM RAW
Il sistema Ripristina facoltativamente le posizioni il giorno successivo aumentando il numero di transazioni.
Il sistema divide tutte le transazioni in più parti, ogni parte della posizione aperta ha il suo Possedere Gestione dei profitti .
Questo è un Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie forti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.
L'algoritmo in modo indipendente Si adatta alle condizioni del tuo broker (spread, ritardi, slittamenti, gap di mercato) in Tempo reale .
Il sistema utilizza Monitoraggio virtuale dei profitti (VPT) in combinazione con Corretto TP/SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.
Raccomandazioni
- L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di utilizzare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN;
- Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni del lotto, ma con una leva finanziaria bassa (1:30 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
- Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker