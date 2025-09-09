Aurum MT4

Aurum MT4 È un   Sistema completamente automatico e accessibile con parametri di ottimizzazione aperti e meccanismo di recupero in tempo reale.

Only 7 Copies of 10 Left  for 245 $  

Next Price 550 $ 

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    XAUUSD/GOLD M15 

Ogni posizione ha sempre un   SL/TP fisso   E   Monitoraggio dei profitti delle transazioni (DPT) .  

L'algoritmo ha un   Filtro di volatilità del mercato (MVF) , che impedisce falsi ingressi nel mercato.

Questo è un   Strategia di breakout giornaliero (DBS)   durante i primi   U.S.A.   Sessione di negoziazione.

Le impostazioni predefinite correnti sono state ottimizzate da dicembre 2020 e fino ad oggi, tenendo conto di tutte le quotazioni MT5 reali ICM RAW

Il sistema   Ripristina facoltativamente le posizioni   il giorno successivo aumentando il numero di transazioni.

Il sistema divide tutte le transazioni in più parti, ogni parte della posizione aperta ha il suo   Possedere   Gestione dei profitti .

Questo è un   Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie forti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.

L'algoritmo in modo indipendente   Si adatta   alle condizioni del tuo broker (spread, ritardi, slittamenti, gap di mercato) in   Tempo reale .

Il sistema utilizza   Monitoraggio virtuale dei profitti (VPT)   in combinazione con   Corretto TP/SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.

Raccomandazioni

  • L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di utilizzare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN;       
  • Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni del lotto, ma con una leva finanziaria bassa (1:30 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
  • Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker


Prodotti consigliati
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Experts
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Banev EA
Akram Azizi
Experts
This Expert uses multiple indicators and special algorithm to choose the entry points and provide the maximum Gain with the minimum Risk . Run the BackTest and check the efficienty of the product. Working Conditions : This EA works on all Pairs on 15M Timeframe. With 1000 $ Balance Input Parameters : Trading Mode : Choose between 3 modes. AutoManagement : The lot will increase with the increasing of the balance. Trading Lot : The Lot is set manually. Take Profit : Set it by points. Spread
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance 
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Experts
GALAXY  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions  GALAXY      It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER   ALL AUTO MATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES   GALAXY  . It is a 100% automatic system, the system controls
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Experts
IA SUPREME MT4 Hedging  by Partner’s Academy -  Porta Precisione e Controllo nel Tuo Trading Eleva la Tua Esperienza di Trading con l'Innovazione di Partner’s Academy Dopo l’acquisto ti verranno inviati altri setting con input appositamente studiati sui cross majors, scrivimi direttamente su mql4.com VUOI VEDERLO IN LIVE? ENTRA NEL GRUPPO TELEGRAM t.me/supremeforexexpert Panoramica IA SUPREME MT4Hedging è un avanzato sistema di trading basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato con cu
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico preciso con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4. Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato. È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza 2 file di set dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.15. - Implementato il metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping. - Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experts
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Cari Trader, Sono molto lieto di presentarvi il nostro ultimo progetto. EA BitBull. Il trading reale di criptovalute è ora realtà! Poiché questa strategia è così unica, desidero vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà costantemente per limitare le vendite. Il prossimo prezzo è 790 USD. Con l’aiuto dei nostri stimati partner in tutto il mondo, siamo riusciti a sviluppare una strategia cripto innovativa. Questa strategia combina perfettamente i principi del tren
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Experts
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
Momentum Multiple
Bogdan Mihail Moise
Experts
Hi and welcome to  Momentum Multiple,  The EA   does not use martingale or grid.   It only enters a trade with     active orders  and  uses a stop loss   for each trade! This expert advisor works by comparing signals from Momentum indicators, more specifically the following :  the relation between average Momentum - The current value  -  A specified user threshold (MomentumTrigger = 100 by Default). The number of bars taken in calculation for average and current Momentum can be changed by user
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilità
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Experts
EUTUSDKILLER is a trend EA that works in all market conditions (i)It buys when the indicator confirms a trend  (ii)Sell when the same indicator confirms a down trend. (iii)Easy visual and effective trend detection. (iV)It filters and improve your trading strategies. (v) It scans previous data and give real time output. (vi) It can be set to auto calculate lots size.
Project Vector
Sergey Yarmish
Experts
Expert Adviser  Vector  opens positions in line with the trend supported by signals from channel indicators. The system uses a number of additional filters: price spike filter to avoid high volatility, time filter and others. Positions are closed by several conditions: Take Profit / Stop Loss, distance from Moving Average, support and resistance levels. The Expert Adviser does not overhold positions - every order is closed either by profit or stop loss. Average holding time is 5-8 hours. Recomm
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Forex Hunter
ShangLin Wu
Experts
Forex Hunter a fully automated Expert Advisor. This EA based on Engulfing signal and Moving Average, Have a good winning percentage.The Engulfing signal means that current candlestick patterns fully covered previous candlestick. If the market and the order of the opposite direction, you can set the stop loss parameters. If you want to enable Martingale system, set the stop loss parameter above 1000 points. This EA have dynamic lot sizing (something like DynamicLots =10000, equity = 1000 > lot =
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Experts
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of    independently analyzing the market and making trading decisions    JUPITER        It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can dow
Imperator EA
Sergei Ozerov
Experts
Imperator EA   Imperator   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The EA opens one deal in a certain direction and sets   Stop Loss   and   Take Profit   , and when a certain profit is reached, the EA uses   Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as: MACD RSI Price Action A
Praetor EA
Sergei Ozerov
Experts
Praetor EA   PRAETOR   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The advisor opens one deal in a certain direction and places       Stop Loss       and       Take Profit   , and when a certain profit is reached, the advisor uses       Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as:
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Experts
Feature No Martingale, grid trading or averaging in this EA. Logic is original,sound and robust. Augmented by machine learning. Fixed Stoploss and Takeprofit = Safe. Win rate is 99%. ProfitFactor is over 5. One trade at a time. The Ultimate EA Finally,the EA with real edge has come to MQL5 Market. This EA is easy to use.No Optimization is needed. Currency Pairs This EA works on USDJPY. On strategy tester and live trading,choose symbol "USDJPY". Parameters Parameter name Description LotsMet
Ego Guard
Victor Chukwuebuka Okeke
Utilità
Ego Guard is an advanced Expert Advisor designed to safeguard account equity by implementing robust risk management measures. This EA closely monitors account activity and intervenes when necessary to prevent excessive risk exposure. Specifically, Ego Guard automatically disables any other Expert Advisors that attempt to open trades exceeding the predefined risk threshold. By effectively managing trade volume and ensuring adherence to risk management principles, Ego Guard provides traders with p
FREE
Beast Quarter Turn Scalper
Maxwell Brighton Onyango
Experts
The Beast Quarter Turn Scalper is a multi-currency based robot which works with different technical indicators used to get and filter trading signals.  SETUP A brief summary of these inputs is as follows: Comment : The input that holds the name you prefer to attach the positions opened by this EA. Use Risk [YES = USE, NO = DO NOT USED / USE LOT SIZE] : An option to use Risk Lot Size or Fixed Lot Size.  YES means the lot size will be calculated based on the selected risk. Otherwise, the fixed lot
FREE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Remora fish
Marta Gonzalez
Experts
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have thei
Fisher Steels
Ivan Simonika
Experts
The   Fisher Steel  bot implements the maximum of the HFT definitions. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be converted into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. Both virtual and real stop losses are used. Normal working conditions: The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more latency your broker has in the amount of the Internet ch
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.77 (22)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a   EA US30 Scalper   e   Nasdaq Algo   per un investimento diversificato. MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Rango Gold MT4
Mehdi Safar
Experts
The price of this expert will increase with each update. Rango Gold EA is a fully automated robot with heavy calculations based on a number of strategies, including patterns and indicators combined with some trading skills gained over years of trading experience and then optimized on XAUUSD(Gold) . Advantages : Rango is not suffix sensitive because the code for automatic suffixs is built into it News filter to protect account when publishing news. Spread filter to protect against fluctuations i
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
Aurum AI – La potenza dell'intelligenza artificiale per il trading dell'oro (XAU/USD) Scopri tutto il potenziale della tecnologia nel trading! Aurum AI è un esperto consulente rivoluzionario progettato per garantire performance stabili e sicure sul mercato dell'oro. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale, analisi precise delle tendenze e un rigoroso controllo del rischio per rendere ogni operazione il più efficace possibile. Promozione Discount - 40%. 3 copies available at a price of  
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
AI Indices Scalper
Ho Tuan Thang
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  Il mio comunità di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. - REAL SIGNAL  IC Markets:  https://www.mql5.com/en/signals/2321981 AI Indices Scalper   sfrutta   GPT-4o   per il trading sul NASDAQ100 (USTEC), implementando un'   architettura neurale basata su trasformatore   per eseguire scalping di breakout di pr
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
1 (1)
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Altri dall’autore
Aurum MT5
Anton Kondratev
4.33 (6)
Experts
Aurum   EA   È a   Sistema accessibile completamente automatico   con parametri di ottimizzazione aperti e   meccanismo di ripristino in tempo reale. Only 3 Copies of 10 Left  for 395 $   Next Price 999 $  GUIDA Aurum Segnali Rimborso al broker della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        XAUUSD/GOLD M15 Ogni posizione ha sempre un       SL/TP fisso  
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
Experts
Razor EA    è un sistema completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dai prelievi       E       Fisso       SL. Only 2 Copies of 10 Left  for 745 $  Next Price 1990 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di valute AUDCAD, AUD
Nova EA
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
NOVA EA   È   un       Sistema di indicizzazione completamente automatico e accessibile [DE40 / GER40]   con parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di recupero opzionale. Only 3 Copies of 10 Left  for 345 $ Next Price 890 $ GUIDA NOVA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        DE40 H1 Ogni posizione ha sempre una
Razor MT 4
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
Razor EA    è un sistema completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dai prelievi       E       Fisso       SL. Only 2 Copies of 10 Left  for   745 $  Next Price 1990 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di valute AUDCAD, A
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experts
Zonda EA   C'est   un       Système entièrement automatique   avec paramètres d'optimisation ouverts et   mécanisme de récupération en temps réel. Only 6 Copies of 10 Left  for 390 $ Next Price 990 $  GUIDE Zonda Signaux Remboursement des commissions Mises à jour Mon blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Chaque poste a toujours un       SL fixe       et       Full Deal Tr
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING  EA   È a       Sistema accessibile completamente automatico   con tutti i parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di ripristino. Only 5 Copies of 10 Left  for 445 $ Next Price 999 $   GUIDA DOW King Segnali Rimborso al broker della commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Ogni posizione ha sempre un       SL e TP fissi    
The Bitcoin EA
Anton Kondratev
Experts
Bitcoin EA   È   un       Sistema completamente automatico   con parametri di ottimizzazione aperti e   meccanismo di recupero in tempo reale. Only 4 Copies of 10 Left  for 345 $  Next Price 990 $  GUIDA EA Bitcoin Segnali Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart    BTCUSD   M15 Ogni posizione ha sempre una       SL fisso       E       Meccanismo
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIDA REVERA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $ Next Price 590
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione