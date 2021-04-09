LTP Trade Manager MT5

LTP-Trade Manager: Prendi il Controllo Completo del Tuo Trading


LTP-Trade Manager è un Expert Advisor (EA) progettato per dare ai trader sia manuali che semi-automatici il controllo completo sulle loro operazioni. Funziona come un pannello di gestione del trading completo, permettendoti di gestire ogni aspetto del tuo trading in modo efficiente e organizzato. Con una suite completa di funzionalità che vanno dalla gestione del rischio all'esecuzione precisa dei trade, LTP-Trade Manager è lo strumento ideale per migliorare la tua piattaforma MetaTrader.

Caratteristiche Principali:

  • Gestione Efficiente del Trading
    • Trading con Un Clic: Esegui operazioni di Acquisto/Vendita istantaneamente con un singolo clic.
    • Gestione Posizioni Basata sui Ticket: Gestisci ogni posizione individualmente. Puoi chiudere, chiudere parzialmente, impostare SL al pareggio o aggiornare ordini pendenti e trade attivi per qualsiasi ticket specifico.
    • Gestione Collettiva degli Ordini: Chiudi tutti i trade attivi profittevoli, tutti i trade attivi in perdita, o tutti i trade attivi in una volta. Puoi anche facilmente eliminare tutti gli ordini pendenti (Limit, Stop, o Tutti).
    • Multi-Ordine e P&L: Apri più ordini contemporaneamente con la funzione Multi-Ordine. Monitora i tuoi Profitti e Perdite (P&L) sul simbolo del grafico, visualizzati sia in Dollari ($) che in percentuale (%).
    • Numero Magico: Tutte le funzioni dell'EA, come la gestione degli ordini e dei ticket, sono centrate su un Numero Magico per garantire che ogni operazione funzioni senza intoppi senza interferire con altri trade.
  • Gestione Avanzata del Rischio
    • Volume e Rischio Personalizzabili: Scegli tra cinque tipi diversi di volume: Lotti Fissi, Saldo %, Patrimonio %, Denaro %, e Rischio Denaro.
    • Gestione del Rischio Adattiva con Strumenti R:R: Quando scegli un volume basato su una percentuale del tuo Saldo o una percentuale di denaro, gli Strumenti R:R determineranno la distanza massima di Stop Loss (SL) che può essere raggiunta basata su quel valore di rischio. L'EA calcolerà quindi automaticamente la dimensione del lotto appropriata per garantire che il tuo rischio sia mantenuto.
    • Restrizioni di Trading: Previeni l'overtrading impostando un numero massimo di trade giornalieri, settimanali o mensili.
    • Auto Cut-Loss: Imposta la tua tolleranza massima di drawdown con la funzione Auto Cut-Loss basata su una percentuale del drawdown del tuo conto.

  • Caratteristiche Avanzate e Informative
    • Personalizzazione Tema: Passa tra temi scuri e chiari secondo le tue preferenze.
    • Salvataggio/Caricamento Automatico: Questo EA salva automaticamente tutte le impostazioni importanti (come inizio trailing , trailing stop, e cut-loss), garantendo che nessun dato venga perso quando la piattaforma di trading viene chiusa o interrotta.
    • Trailing Stop Virtuale e SL/TP: L'EA presenta un Trailing Stop virtuale gestito dall' EA stesso, che non viene inviato al broker. Puoi anche convertire i tuoi SL/TP in stato virtuale o normale in qualsiasi momento.
    • Strumento Visuale R:R (Rischio a Ricompensa): Questo strumento mostra il rapporto R:R (es., 1:3.00) e il valore in dollari ($) per il tuo Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) direttamente sul grafico.
    • Informazioni Conto e Trading: Monitora le statistiche chiave del conto come Saldo, Patrimonio, Margine, Margine Libero, e Drawdown. Visualizza una cronologia dei tuoi profitti giornalieri, settimanali e mensili.



