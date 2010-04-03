Second Chart optional Mirror
- Indicatori
- Vadym Popov
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 21 settembre 2025
- Attivazioni: 5
L'indicatore opzionale "Mirror" del secondo grafico crea un grafico del secondo strumento di trading nella sottofinestra. È utile per analizzare le divergenze SMT (NASDAQ - S&P 500), mentre la funzione di inversione speculare consente di analizzare coppie di valute con direzione opposta (EURUSD - DXY). Se gli strumenti di trading hanno sessioni di trading di durata diversa, è consigliabile caricare nella sottofinestra lo strumento con la durata di trading più breve.