Gold News AI

Gold News AI - Sistema di Trading Professionale Alimentato da IA

Ricerca di Notizie dal Vivo di Livello Istituzionale Incontra la Tecnologia IA Avanzata

Gold News AI rappresenta l'apice della tecnologia di trading automatizzato dell'oro, combinando l'analisi di notizie finanziarie dal vivo con sistemi di intelligenza artificiale per fornire decisioni di trading precise su XAUUSD. Questo Expert Advisor di livello professionale presenta capacità di ricerca web in tempo reale, sistemi avanzati di gestione del rischio e integrazione IA flessibile - funzionando con un solo fornitore API o opzionalmente combinando entrambi per maggiore precisione.

Risultati di Trading dal Vivo: Visualizza Segnale dal Vivo

Manuale Utente e Guida all'Installazione: Istruzioni Complete di Configurazione

Informazioni di Backtest: Perché questo EA Non Può Essere Testato

Tecnologia IA Duale Rivoluzionaria

Integrazione Avanzata di Modelli IA Gold News AI presenta un sistema IA duale all'avanguardia con supporto per i modelli più recenti:

  • Integrazione OpenAI: GPT-4.1, GPT-4.1-mini, GPT-5 (sperimentale)
  • Integrazione Claude: Claude-Opus-4.1, Claude-Sonnet-4, Claude-3.7-Sonnet
  • Consenso IA Duale: Combina entrambi i sistemi per precisione decisionale di livello istituzionale
  • Integrazione WebSearch: Entrambi i sistemi IA presentano capacità di ricerca web dal vivo

Intelligence di Mercato in Tempo Reale Il sistema esegue ricerche di mercato complete ogni ora (configurabile), analizzando:

  • Annunci della Federal Reserve e cambiamenti di politica monetaria
  • Eventi geopolitici significativi che influenzano il sentiment dell'oro
  • Dati di inflazione dal vivo e rilasci di indicatori economici
  • Analisi della forza del dollaro USA e correlazioni valutarie
  • Attività delle banche centrali e cambiamenti delle riserve auree
  • Previsioni economiche in tempo reale vs risultati effettivi

Architettura di Trading Professionale

Sistema Avanzato di Stop Loss Scegli tra quattro metodi sofisticati di calcolo dello stop loss:

  • Raccomandazione IA: Livelli di stop dinamici calcolati da IA
  • Pip Fissi: Distanze tradizionali di pip fissi
  • Timeframe Rotante: Analisi di massimi/minimi rotanti da 8 ore a 30 giorni
  • Indicatore Tecnico: Sistema combinato ATR + Bande di Bollinger

Gestione Intelligente delle Posizioni

  • Recupero Posizioni: Recupera automaticamente posizioni esistenti al riavvio dell'EA
  • Conferma Trend: Validazione tecnica del trend combinata MA + RSI
  • Chiusura Trade Opposti: Chiude posizioni conflittuali quando il trend cambia
  • Applicazione Distanza Minima: Previene ingressi di posizioni sovrapposte

Modalità di Trading Multiple

  • Modalità Potenziata da IA: Ricerca completa di notizie IA con consenso di modello duale
  • Modalità Solo Tecnica: Opera senza chiavi API usando indicatori tecnici
  • Trading Continuo: Opera su trend stabiliti senza nuova ricerca

Sistemi Avanzati di Gestione del Rischio

Sistema Professionale di Trailing Stop

  • Attivazione Intelligente: Iniziazione di trailing basata sui profitti
  • Protezione di Pareggio: Movimento automatico al pareggio quando redditizio
  • Aggiustamenti Dinamici: Distanza di trail configurabile e dimensione del passo
  • Integrazione Posizioni: Lavora perfettamente con tutte le modalità di trading

Sistema di Copertura Intelligente (Opzionale)

  • Gestione Contro-Posizioni: Apre coperture protettive durante perdite significative
  • Integrazione Segnali Tecnici: Rilevamento incrocio MA e inversione RSI
  • Copertura Basata su Volume: Dimensione copertura configurabile come percentuale della posizione originale
  • Chiusura Automatica Coppie: Chiude coppie di copertura quando l'obiettivo di profitto combinato è raggiunto

Sistema Avanzato di Recupero (Opzionale)

  • Recupero Basato su Griglia: Apertura automatica di posizioni durante periodi di drawdown
  • Calcolo Dinamico del Volume: Quattro modalità di volume (Moltiplicatore, Più, Combinato)
  • Livelli Intelligenti di Griglia: Spaziatura configurabile con progressione moltiplicatore
  • Sistema di Chiusura Parziale: Chiusura intelligente di sovrapposizioni per riduzione perdite
  • Congelamento Drawdown: Arresto di emergenza a livelli estremi di drawdown

Opzioni di Configurazione

Impostazioni Ricerca IA

  • Intervallo di ricerca (predefinito: 60 minuti, configurabile)
  • Selezione fonti notizie (Fed, geopolitica, inflazione, analisi dollaro)
  • Timeout API e configurazione tentativi
  • Attivazione modalità consenso IA duale

Gestione Posizioni

  • Modalità dimensione lotto: Calcolo fisso o di rischio automatico
  • Massimo trade simultanei (predefinito: 3)
  • Distanza minima tra posizioni (predefinito: 150 punti)
  • Selezione modalità stop loss e configurazione timeframe

Sistemi Avanzati (Opzionale)

  • Sistema di copertura: Soglie di attivazione e impostazioni volume
  • Sistema di recupero: Trigger drawdown e parametri griglia
  • Trailing stop: Distanza, dimensione passo e impostazioni attivazione
  • Conferma tecnica: Modalità di allineamento rigoroso o flessibile

Requisiti di Installazione

Compatibilità Piattaforma

  • MetaTrader 5 (richiesto)
  • Connessione internet stabile per accesso API IA
  • Permessi WebRequest per chiamate API esterne
  • Qualsiasi broker regolamentato che supporti varianti XAUUSD/Oro

Configurazione API (Necessaria per Funzionalità IA Completa)

  • Chiave API OpenAI per ricerca notizie alimentata da IA
  • Chiave API Claude per modalità consenso IA duale
  • Crediti iniziali tipicamente disponibili per nuovi utenti API
  • Gestione professionale API con gestione errori

Specifiche Minime

  • Saldo conto: $500+ raccomandato ($2000+ per sistemi avanzati)
  • Simbolo: XAUUSD o qualsiasi variante oro (rilevato automaticamente)
  • Qualsiasi timeframe (il sistema opera indipendentemente)
  • VPS raccomandato per operazione 24/7

Perché il Backtest Completo Non È Possibile

La funzionalità centrale del sistema richiede un ambiente di trading dal vivo a causa di:

  • Integrazione API IA in Tempo Reale: Ricerca notizie dal vivo impossibile da replicare storicamente
  • Ricerca Web Dinamica: Eventi economici attuali non esistono nei dati storici
  • Correlazione Eventi Economici dal Vivo: Il contesto di mercato dipende da condizioni in tempo reale
  • Funzionalità WebSearch: La ricerca web IA richiede accesso internet attuale

Il Strategy Tester può dimostrare solo la performance degli indicatori tecnici, non le capacità complete potenziate da IA che definiscono la proposta di valore unica di questo sistema.

Caratteristiche di Performance

Approccio di Qualità Istituzionale Gold News AI si concentra sulla qualità piuttosto che sulla quantità, eseguendo trade solo quando la ricerca IA identifica opportunità ad alta probabilità basate su condizioni di mercato attuali, dati economici ed eventi di notizie significativi.

Risposta di Mercato Adattiva Il sistema si aggiusta automaticamente alle condizioni che cambiano attraverso:

  • Monitoraggio e analisi continua di notizie dal vivo
  • Correlazione di eventi economici in tempo reale con movimenti prezzo dell'oro
  • Dimensionamento dinamico delle posizioni basato sulla volatilità del mercato
  • Timing intelligente di ingressi e uscite basato sul consenso IA

Funzionalità di Livello Professionale Progettato per trader seri che richiedono analisi di mercato di livello istituzionale combinata con accessibilità retail. Il design modulare del sistema permette ai trader di abilitare solo le funzionalità di cui hanno bisogno mantenendo gestione del rischio di livello professionale.

Disclaimer Importanti

Avvertimento Rischio Trading: Il trading di valute e CFD comporta rischio sostanziale di perdita e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.

Avviso Tecnologia IA: Questo software utilizza servizi IA di terze parti che potrebbero sperimentare tempi di inattività o incorrere in costi aggiuntivi. Le risposte IA sono output computazionali e non dovrebbero essere considerate consigli finanziari. La connettività internet è essenziale per la funzionalità IA.

Limitazioni Backtest: La funzionalità completa del sistema richiede un ambiente di trading dal vivo a causa dell'integrazione IA in tempo reale. Il Strategy Tester mostra solo performance di indicatori tecnici, non capacità complete potenziate da IA.

Gold News AI rappresenta un avanzamento significativo nella tecnologia di trading automatizzato, offrendo ai trader uno strumento sofisticato per la partecipazione al mercato dell'oro con ricerca intelligente di notizie alimentata da IA e analisi di mercato in tempo reale.

Altri dall’autore
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Experts
AI Impetus EA - Il Robot di Trading Forex Multi-IA Definitivo Sistema di Trading Rivoluzionario a 9 Modelli di IA con Tecnologia Grid Avanzata Sviluppato da trader esperti e specialisti di IA, AI Impetus EA rappresenta la prossima generazione del trading forex automatizzato. Questo Expert Advisor rivoluzionario integra sette modelli di IA premium (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) per fornire analisi di mercato e decisioni di trading senza precedenti. Performanc
Rodent EA
Michael Schuster
Experts
Rodent EA - Trading Grid Professionale con Miglioramento IA Strategia di trading avanzata a medio termine che combina gestione intelligente delle posizioni con intelligenza artificiale opzionale per generazione consistente di profitti. Panoramica Rodent EA rappresenta una svolta rivoluzionaria nella tecnologia di trading grid automatizzato. Diversamente dai sistemi grid tradizionali che aspettano che l'intero paniere di posizioni raggiunga il profitto, questo Expert Advisor impiega una tecnica r
Multi AI Advisor
Michael Schuster
Experts
Multi AI Advisor - Dashboard Avanzato di Analisi di Mercato Strumento Professionale di Analisi di Mercato con 7 Modelli IA e Controllo Manuale del Trading Multi AI Advisor rappresenta la prossima generazione di strumenti di analisi di mercato, combinando sette modelli IA leader con indicatori tecnici provati per fornire intuizioni di mercato complete. Progettato per trader professionali che vogliono sfruttare tecnologia IA all'avanguardia mantenendo controllo completo sulle loro decisioni di tr
FREE
Panel Storm Dashboard
Michael Schuster
Utilità
Panel Storm Dashboard - Analitica di Trading Professionale Soluzione Definitiva di Monitoraggio e Analitica delle Performance di Trading in Tempo Reale Panel Storm Dashboard rappresenta l'apice dell'analitica di trading professionale, progettato per trader seri e gestori di fondi che richiedono insights comprensivi in tempo reale sulle loro performance di trading. Questa soluzione sofisticata di monitoraggio fornisce analitica avanzata, analisi multi-timeframe e capacità di reporting di livello
Multi AI Consensus Max
Michael Schuster
Experts
Multi AI Consensus Max - Sistema Professionale di Trading Grid Alimentato da IA Panoramica Multi AI Consensus Max è un expert advisor di trading grid automatizzato che combina l'analisi di intelligenza artificiale con indicatori tecnici per operazioni di trading autonome. Il sistema integra sette modelli di IA con analisi tecnica tradizionale per generare segnali di trading e gestire strategie di posizioni basate su grid. Segnali di Trading Live: Coppie di Valute - Query IA Estesa: https://www.m
Position Nibbler
Michael Schuster
Utilità
Position Nibbler EA - Minimizzazione Intelligente delle Perdite e Utilità di Gestione Posizioni Sistema Automatizzato Professionale per Riduzione Sistematica delle Posizioni e Gestione del Rischio Position Nibbler EA è un'utilità specializzata di gestione posizioni progettata per aiutare i trader a ridurre sistematicamente la dimensione di posizioni vecchie e problematiche. Perfetto per trader professionali che necessitano di strategie disciplinate di riduzione posizioni, ottimizzazione dei cost
Filtro:
Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.09.23 12:00 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Schuster
1666
Risposta dello sviluppatore Michael Schuster 2025.09.23 12:06
Hi Marco, thank you for your kind feedback 🙏!
Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.09.23 09:13 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Schuster
1666
Risposta dello sviluppatore Michael Schuster 2025.09.23 09:19
Hi Thomas, thank you for your nice feedback 🙏!
Nittaya Mangklakul
28
Nittaya Mangklakul 2025.09.20 05:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Schuster
1666
Risposta dello sviluppatore Michael Schuster 2025.09.20 05:35
Hello Nittaya. Thank you for your kind feedback 🙏.
Wan Suryolaksono
1766
Wan Suryolaksono 2025.09.20 00:39 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Schuster
1666
Risposta dello sviluppatore Michael Schuster 2025.09.20 00:45
Hi Wan. Thank you for your kind feedback 🙏.
Mohsen Moshiri
32
Mohsen Moshiri 2025.09.19 16:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Schuster
1666
Risposta dello sviluppatore Michael Schuster 2025.09.19 23:02
Hi Mohsen. Thank you for your kind feedback and your support 🙏. I will continue to work on the EA to improve it.
wpawel69
127
wpawel69 2025.09.18 09:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Schuster
1666
Risposta dello sviluppatore Michael Schuster 2025.09.18 10:43
Hello Pawel, thank you for your kind feedback 🙏
tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2025.09.10 22:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione