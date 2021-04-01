Quantum Emperor Pro DM

👉 Effettua l'upgrade qui per ottenere il sistema completo: Quantum Emperor Pro (Versione Completa)

Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali.

⚡ Quantum Emperor Pro — Versione di Prova ⚡

Benvenuto nella Versione di Prova di Quantum Emperor Pro. Questa versione è progettata per darti l'opportunità di valutare come funziona l'EA in condizioni reali prima di effettuare un acquisto. Basta collegarlo al grafico di XAUUSD M5 con un saldo raccomandato di almeno $500 e osservare come esegue le operazioni utilizzando la strategia predefinita. Puoi anche abilitare la modalità scalping per vedere ulteriori operazioni aperte durante condizioni di mercato più attive.

🚧 Importanti limitazioni di questa versione di prova

  • Il periodo di prova scade automaticamente 30 giorni dopo il primo avvio.
  • Questa versione non è adatta per il backtesting. Si prega di utilizzare la versione completa per le valutazioni con lo strategy tester.
  • Il livello di rischio è bloccato su MEDIO per fornire condizioni di test sicure e coerenti.
  • Il trading con dimensione del lotto fissa è disabilitato in questa versione.
  • La dimensione massima del lotto per operazione è limitata a soli 1.00 lotti.

Queste restrizioni sono intenzionali in modo che tu possa testare il sistema in sicurezza senza rischi eccessivi. L'obiettivo di questa prova è aiutarti a confermare il potenziale dell'EA in condizioni di mercato reali. Una volta che sei convinto delle prestazioni, puoi passare alla versione completa dove tutte le funzionalità sono sbloccate. La versione completa offre un uso illimitato, completa flessibilità nelle impostazioni di rischio, supporto per lotti fissi, dimensioni del lotto più elevate e completa personalizzazione delle strategie.

👉 Effettua l'upgrade qui per ottenere il sistema completo: Quantum Emperor Pro (Versione Completa)

Broker consigliato: IC Markets, o qualsiasi altro broker affidabile con spread bassi e esecuzione affidabile.

Prodotti consigliati
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
EA Progress
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Experts
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
SR Breakout Scalper
Mehmet Akif Kurt
Experts
Descrizione di SR Breakout Scalper SR Breakout Scalper: Cattura il Mercato con Breakout Confermati dal Volume Stai cercando punti di ingresso chiari e ad alta probabilità, liberi dal rumore di mercato? SR Breakout Scalper è un Expert Advisor di nuova generazione che automatizza completamente una strategia collaudata utilizzata dai trader professionisti: Breakout di Supporto e Resistenza confermati dal Volume. Invece di concentrarsi esclusivamente sull'azione dei prezzi, questo EA analizza la ve
FREE
Hedge DCA Master MT5
Benny Subarja
Experts
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 :   Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com I cut the loss and change the demo to Gold m15 because more happening on gold pair The Key point: Use my cu
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
EurowaveFX
Fabio Sorrentino
Experts
FX_EUXXX is a free expert advisor designed primarily for EURUSD on the H4 chart. It operates without hedging, grid, martingale, or anti-martingale basically, no gambling. I encourage you to request the updated set file for free. Subscribe   to our new channel for   promo/FREE  and   updates! :  MQL5 Group   OR  Telegram Channel Subscribe  to get new   announcements   and look behind the scenes!  MQL5_Channel   Please support me to building   FREE EAs!   Leave a   review ! Thank you Recommendati
FREE
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Experts
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
The RSI Engine
Md Abdul Manann
Experts
The RSI Engine EA è un robot di trading automatico per la piattaforma MetaTrader 5 (MT5), sviluppato da SPLpulse. La sua funzione principale è eseguire strategie di trading basate sui segnali dell'indicatore Relative Strength Index (RSI). L'EA è altamente configurabile, consentendo all'utente di selezionare tra molteplici strategie di ingresso basate sull'RSI, applicare filtri di conferma e gestire le operazioni con parametri di rischio specifici. Strategie di Trading e Segnali La logica dell'EA
FREE
Chart Patterns Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experts
The Chart Patterns Builder Basic expert advisor is a new addition to the automated trading strategies product family, which already contains the Price Action Builder Basic and the Bollinger Bands Builder Basic . While sharing general functionality with the other experts, this expert relies on the detection of some well-known trading chart patterns for identifying its buy/sell signals. Technical details: The following chart patterns are currently supported: - double top and double bottom patter
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3.33 (3)
Experts
L'esperto di tendenza è stato creato appositamente per trovare i parametri ottimali per l'indicatore "FourAverage". Il consulente negozia in modalità Sempre in una transazione (chiudendo la transazione per l'acquisto e aprendo immediatamente l'opposto). Questo approccio consente di identificare con la massima precisione la capacità degli indicatori di determinare la tendenza. L'esperto è completamente automatico e ha la capacità di gestire il capitale con il metodo Martingale. Le impostazioni pr
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Forex Fakeout Grid
Onyekachi Franklin Agbo
Experts
The Forex Fakeout or False Breakout + Grid Strategy EA is designed to detect deceptive market movements, where price briefly breaks key support or resistance levels and quickly reverses. This EA capitalizes on those false breakouts with a smart Grid system to maximize profit potential while controlling risk. Key Features: Automatic detection of Fakeouts or False Breakouts at major levels Smart Grid strategy to manage positions and average entries Ideal for range-bound and volatile market
FREE
Max Hercules
Aaron Pattni
4.29 (7)
Experts
Get it FREE while you can! Will be increased to $100 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; The Max Hercules Strategy is a part of a cross asset market making strategy (Max Cronus) built by myself over years of analysis and strategy building. It takes multiple theories and calculations to trade the market in order to cov
FREE
Max Poseidon
Aaron Pattni
3.33 (3)
Experts
Get it FREE while you can! Will be increased to $200 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; GBPUSD and EURUSD Set files can be found in the comments! (please message me if you need help with them) TimeFrames are harcoded, therefore any chart and time will work the same. The Max Poseidon Strategy is a part of a cross ass
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
MT5 VolatilityScalperEA
Nikolaos Pantzos
4.1 (21)
Experts
This expert is a pure volatility scalper working with market orders orders. Expert not use any indicator, only use prices action and volatility of price to generate signals. Using an algorithm to calculate the speed of price to generate the signals. There are three conditions for it to work: Tight spread  Fast execution Stop level = 0 Please during the tests of this EA do not simultaneously use another EA in the same terminal because it affects the modification speed. Try expert on demo accoun
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
Experts
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.24 (37)
Experts
Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA delivers t
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Altri dall’autore
Gold Emperor Pro Basic
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro Basic – Il tuo primo passo verso il trading dell'oro profittevole Gold Emperor Pro Basic è alimentato dallo stesso motore avanzato della versione completa di Gold Emperor Pro . La versione Basic è limitata a una dimensione di lotto fissa di 0.01 , il che la rende un punto di ingresso perfetto per i trader che vogliono testare il sistema con un rischio minore. Questo EA è stato appositamente costruito per l' ORO (XAUUSD) sul timeframe M5 , completamente ottimizzato per offr
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
SMC Order Block EA Pro con AI Assist: Il Futuro del Trading Istituzionale dell'Oro su MT5 Sblocca i Concetti di Smart Money con Precisione Potenziata dall'IA su XAUUSD L' SMC Order Block EA Pro è ora dotato della potente AI Assist (Assistenza IA), ridefinendo la tua esperienza di trading automatizzato su MetaTrader 5. Specificamente progettato per l'Oro ( XAUUSD ), questo Expert Advisor integra l'Intelligenza Artificiale per migliorare le sue già collaudate strategie Smart Money Concepts (SMC
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experts
Dai un'occhiata a Gold Emperor Pro – 6 potenti strategie, 1 motore di precisione Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, per favore considera di lasciare una recensione positiva come incoraggiamento per averlo condiviso gratuitamente. Grazie! ScalpMasterProEA: Scalping di Precisione e Controllo Avanzato del Rischio per EURUSD M15 ScalpMasterProEA è la soluzione di trading automatizzata definitiv
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, ti preghiamo di lasciare una recensione positiva come incoraggiamento per la sua condivisione gratuita. Grazie!     Esplora altri EA su MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro: Trading di Precisione sulle Inversioni USD su Base Giornaliera Cattura inversioni ad alta probabilità nelle principali coppie USD con automazione intelligente e robusta gestione del rischio.
FREE
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Breakout Emperor — Trading di Breakout di Precisione, Ridefinito Breakout Emperor è un Expert Advisor (EA) di breakout di livello professionale, costruito per trader seri che cercano coerenza, controllo intelligente del rischio e alta redditività nei mercati volatili. Specificamente ottimizzato per XAUUSD (Oro) sul timeframe M15 , Breakout Emperor ha dimostrato un'eccezionale redditività
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Presentazione di Quantum Emperor Pro: Il tuo specialista del trading automatizzato sull'Oro Quantum Emperor Pro è un sofisticato Expert Advisor (EA) di grid trading, costruito per padroneggiare il mercato dell'oro con precisione. Combinando oltre 8 anni di esperienza nel trading e 18 anni di ingegneria del software, offre un mix perfetto di intelligenza di mercato e automazione all'avanguardia, direttamente sul tuo conto di trading. Ottimizzato per il timeframe a 5 minuti (M5) su XAUUSD (
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La Soluzione di Trading Definitiva per XAUUSD Gold Emperor Pro è un algoritmo di trading completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M5 . Combina sei strategie indipendenti, intelligenti e robuste che lavorano insieme per cogliere opportunità ad alta probabilità ed eseguire operazioni con precisione. Basta collegare l'EA a XAUUSD (M5) , disabilitare Fixed Lot e lasciare che Gold Emperor Pro gestisca il resto. Offerta attuale: $599.99
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione