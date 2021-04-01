Quantum Emperor Pro DM
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versione: 3.6
- Aggiornato: 25 settembre 2025
👉 Effettua l'upgrade qui per ottenere il sistema completo: Quantum Emperor Pro (Versione Completa)
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali.
⚡ Quantum Emperor Pro — Versione di Prova ⚡
Benvenuto nella Versione di Prova di Quantum Emperor Pro. Questa versione è progettata per darti l'opportunità di valutare come funziona l'EA in condizioni reali prima di effettuare un acquisto. Basta collegarlo al grafico di XAUUSD M5 con un saldo raccomandato di almeno $500 e osservare come esegue le operazioni utilizzando la strategia predefinita. Puoi anche abilitare la modalità scalping per vedere ulteriori operazioni aperte durante condizioni di mercato più attive.
🚧 Importanti limitazioni di questa versione di prova
- Il periodo di prova scade automaticamente 30 giorni dopo il primo avvio.
- Questa versione non è adatta per il backtesting. Si prega di utilizzare la versione completa per le valutazioni con lo strategy tester.
- Il livello di rischio è bloccato su MEDIO per fornire condizioni di test sicure e coerenti.
- Il trading con dimensione del lotto fissa è disabilitato in questa versione.
- La dimensione massima del lotto per operazione è limitata a soli 1.00 lotti.
Queste restrizioni sono intenzionali in modo che tu possa testare il sistema in sicurezza senza rischi eccessivi. L'obiettivo di questa prova è aiutarti a confermare il potenziale dell'EA in condizioni di mercato reali. Una volta che sei convinto delle prestazioni, puoi passare alla versione completa dove tutte le funzionalità sono sbloccate. La versione completa offre un uso illimitato, completa flessibilità nelle impostazioni di rischio, supporto per lotti fissi, dimensioni del lotto più elevate e completa personalizzazione delle strategie.
