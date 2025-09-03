Fakey Premium Entry Finder

Il Fakey Premium Entry Finder è uno strumento professionale di analisi tecnica, progettato per trovare potenti modelli di candele di inversione, noti anche come "trappole di prezzo" (bull trap, bear trap) o "false rotture".


La caratteristica più prominente di Fakey è la sua capacità di avvisare delle trappole di mercato. In particolare, quando il prezzo rompe un'area di consolidamento (Inside Bar) ma poi si inverte rapidamente nella direzione opposta, Fakey lo identifica e avvisa, aiutando i trader inesperti a evitare di cadere nella trappola. Questo fenomeno non solo riflette la manipolazione da parte delle grandi istituzioni, ma mostra anche il cambiamento della dinamica psicologica e del controllo tra acquirenti e venditori.


Guida al Trading Efficace con l'Indicatore Fakey Premium Entry Finder


Questo articolo illustrerà in dettaglio le funzioni personalizzabili dell'indicatore.

Fakey Premium Entry Finder - Trading Systems - Draft - Traders' Blogs


Identificare i Segnali di Ingresso

L'indicatore Fakey Premium Entry Finder rileva automaticamente due tipi principali di modelli Fakey. Quando appare un modello valido, l'indicatore determina automaticamente i livelli importanti come il Punto di Ingresso (Entry) e lo Stop Loss sul grafico.

Per aumentare la precisione del segnale, è possibile attivare il filtro di tendenza SMA (Media Mobile Semplice), come SMA 50 e SMA 200. Questo filtro aiuta a eliminare i segnali contro-tendenza e mostra solo le opportunità di trading che si allineano con la principale tendenza del mercato.


Confermare i Segnali e Gestire le Operazioni


Conferma dei segnali di ingresso: L'indicatore visualizzerà una freccia di conferma quando una candela chiude oltre il livello di Ingresso definito. Questo è un ulteriore livello di conferma, che ti aiuta a sentirti più sicuro nell'eseguire un'operazione.


Gestione dei rischi e segnali falliti: Se il prezzo si muove contro il livello di Stop Loss, l'indicatore identificherà un segnale fallito (Fakey Failure Reversal) e visualizzerà una freccia di avviso. Questo segnale non solo supporta la gestione dei rischi, ma suggerisce anche un'opportunità di ingresso inversa con un alto potenziale di profitto.


Punti di uscita intelligenti: I punti PSAR (Parabolic SAR) e le frecce di uscita PSAR appariranno per avvisare quando la tendenza è probabile che si inverta, aiutandoti a decidere di uscire dall'operazione in tempo per proteggere i tuoi profitti.


Scansione automatica dei segnali: Utilizza la funzione Scanner per cercare automaticamente i segnali Fakey su più coppie di valute e intervalli di tempo. Questo ti assicura di non perdere alcuna opportunità di trading in tutto il mercato.


Perché il Fakey Premium Entry Finder è un Assistente Indispensabile


Rileva Automaticamente Segnali Precisi e Diversi 🎯

L'indicatore identifica e avvisa automaticamente sulle due varianti più potenti del modello Fakey.


Filtro di Segnali Avanzato - Aumenta il Tasso di Vittoria 📈

Elimina i segnali rumorosi, concentrandosi solo sulle opportunità con la più alta probabilità di successo grazie a filtri professionali.


Pannello di Controllo Multi-Valuta e Multi-Intervallo di Tempo (Scanner) ⏱️

Non perdere mai un'opportunità: scansiona l'intero mercato (da Market Watch o da un elenco personalizzato) su più intervalli di tempo (M15, H1, H4, D1...) da un unico grafico.

Massimo risparmio di tempo: Invece di dover aprire decine di grafici, il pannello di controllo ti avviserà istantaneamente quando appare un potenziale segnale.


Gestione dell'Operazione Completa e Visiva 📊

Tutti gli elementi necessari per un'operazione perfetta sono visualizzati in modo chiaro sul grafico:

Le linee di Ingresso (Entry), Stop Loss e Take Profit sono tracciate chiaramente.

Calcolo SL/TP flessibile: Supporta il calcolo basato su multipli ATR (si adatta alla volatilità del mercato), rapporto Rischio:Ricompensa (R:R) o un numero fisso di punti.


Strategia per Trader Professionisti 🧠

Trading in caso di fallimento del segnale (Fakey Failure Reversal): Una funzione estremamente potente che aiuta l'indicatore a identificare quando un modello Fakey fallisce per creare un'opportunità di ingresso inversa con un grande potenziale di profitto.

Stop Loss Dinamico usando il PSAR (Trailing Stop): Sposta automaticamente il punto di stop loss insieme alla tendenza del mercato per ottimizzare i tuoi profitti e proteggere la tua posizione.


Sistema di Allerta Intelligente e Istantaneo 🔔

Ricevi notifiche istantanee quando appare un nuovo segnale o quando il prezzo conferma un ingresso, assicurandoti di non perdere nessun momento di trading importante.

Prodotti consigliati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicatori
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicatori
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilità
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Indicatori
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicatori
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Visual Neural Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Neural Trend Analyzer Unlock the market’s true direction with the Visual Neural Trend Analyzer, a sophisticated indicator designed to identify high-probability trading signals with exceptional clarity. For just $30, gain a powerful edge by filtering out market noise and focusing only on significant trend movements. This is not just another arrow indicator. The Visual Neural Trend Analyzer employs an intelligent, multi-layered confirmation system to ensure the signals it generates are both
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Versione gratuita di ProEngulfing: QualifiedEngulfing, con una limitazione di un segnale al giorno e meno funzionalità. Unisciti al canale Koala Trading Solution nella comunità MQL5 per rimanere aggiornato sulle ultime novità su tutti i prodotti Koala, clicca sul link qui sotto: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versione MT4 di questo prodotto è già scaricabile al seguente link: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentazione di ProEngulfing – Il t
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicatori
Doctor Edge Strategy Pro – Range & Breakout Zones Doctor Edge Strategy Pro is a professional indicator designed to simplify market reading based on range and breakout zones. It combines concepts of Price Action, ICT, and Smart Money Concepts, providing an automated and precise approach for traders of synthetic indices, cryptocurrencies, and Forex pairs. How It Works Doctor Edge Strategy Pro automatically draws on the chart: The range zone (lateral accumulation); The upper breakout zone (gr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicatori
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicatori
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicatori
Preoccupato per il tuo prossimo trade? Stanco di non sapere se la tua strategia funziona davvero? Con CRT Liquidity Pro, fai trading con statistiche reali, non con emozioni. Conosci le tue probabilità, monitora le tue prestazioni e fai trading con sicurezza — basato sul Potere di 3, rilevamento intelligente della liquidità e conferme CRT. Vuoi vedere la realtà della strategia CRT Liquidity? Dopo l’acquisto, contattaci e ti forniremo gratuitamente uno dei nostri altri prodotti. Scopri i nostri
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicatori
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (2)
Indicatori
Trend Hunter è un indicatore di tendenza per lavorare nei mercati Forex, criptovaluta e CFD. Una caratteristica speciale dell'indicatore è che segue con sicurezza la tendenza, senza cambiare il segnale quando il prezzo supera leggermente la linea di tendenza. L'indicatore non viene ridisegnato; un segnale per entrare nel mercato appare dopo la chiusura della barra. Quando ci si sposta lungo un trend, l'indicatore mostra ulteriori punti di ingresso nella direzione del trend. Sulla base di quest
Altri dall’autore
TrendSmart Entry Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
TRENDSMART ENTRY PRO - Migliora il tuo gioco di trading Stai cercando uno strumento che ti aiuti ad automatizzare e migliorare l'efficienza del tuo trading? Invece di passare ore ad analizzare i grafici, lascia che TRENDSMART ENTRY PRO diventi il tuo potente assistente per prendere decisioni di trading rapide e accurate. Questo prodotto non è solo un indicatore, ma un sistema di trading completo che ti aiuta a ottimizzare i profitti e a minimizzare i rischi. Perché TRENDSMART ENTRY PRO è la sce
Smart Entry Point Analyzer Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
Smetti di Tirare a Indovinare. Cattura Massimi e Minimi con la Precisione di un Esperto usando Smart Entry Point Analyzer Pro! Sei stanco di: Perdere punti di ingresso perfetti solo perché non stavi guardando il grafico? Perdere denaro a causa di falsi segnali di candele, confusi da mercati laterali (sideways)? Esitare su dove posizionare ragionevolmente il tuo Stop Loss/Take Profit? Passare ore a scansionare manualmente decine di coppie di valute e timeframe? È ora di trasformare la complessit
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO L'indicatore intelligente per il riconoscimento dei pattern candlestick per i nuovi trader. STAI AFFRONTANDO QUESTE DIFFICOLTÀ? Fissi il grafico ma non sai quale pattern candlestick sta apparendo? Perdi opportunità d'oro perché non riconosci i segnali in tempo? Perdi soldi entrando in operazioni su pattern deboli e inaffidabili? LA SOLUZIONE PERFETTA PER TE! FUNZIONALITÀ ECCEZIONALI - NON È NECESSARIO SAPER PROGRAMMARE! 1. RICONOSCIMEN
Smart Pattern Hunter RSI Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
Smart Pattern Hunter RSI Pro - Lo Strumento Intelligente per la Caccia a Pattern di Candele con RSI Scansiona Automaticamente Più Coppie di Valute Contemporaneamente, Combinando con l'RSI per Ottimizzare il Momento di Ingresso. STAI AFFRONTANDO QUESTI PROBLEMI?Perdi Troppo Tempo a Cercare Devi aprire decine di grafici per trovare un pattern di candele? Ti senti sempre come se non avessi abbastanza tempo per monitorare tutte le coppie che ti interessano? Perdi Opportunità di Guadagno Mentre
Filtro:
220072256
4591
220072256 2025.09.04 00:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione