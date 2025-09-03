Il Fakey Premium Entry Finder è uno strumento professionale di analisi tecnica, progettato per trovare potenti modelli di candele di inversione, noti anche come "trappole di prezzo" (bull trap, bear trap) o "false rotture".





La caratteristica più prominente di Fakey è la sua capacità di avvisare delle trappole di mercato. In particolare, quando il prezzo rompe un'area di consolidamento (Inside Bar) ma poi si inverte rapidamente nella direzione opposta, Fakey lo identifica e avvisa, aiutando i trader inesperti a evitare di cadere nella trappola. Questo fenomeno non solo riflette la manipolazione da parte delle grandi istituzioni, ma mostra anche il cambiamento della dinamica psicologica e del controllo tra acquirenti e venditori.





Guida al Trading Efficace con l'Indicatore Fakey Premium Entry Finder





Questo articolo illustrerà in dettaglio le funzioni personalizzabili dell'indicatore.





Identificare i Segnali di Ingresso

L'indicatore Fakey Premium Entry Finder rileva automaticamente due tipi principali di modelli Fakey. Quando appare un modello valido, l'indicatore determina automaticamente i livelli importanti come il Punto di Ingresso (Entry) e lo Stop Loss sul grafico.

Per aumentare la precisione del segnale, è possibile attivare il filtro di tendenza SMA (Media Mobile Semplice), come SMA 50 e SMA 200. Questo filtro aiuta a eliminare i segnali contro-tendenza e mostra solo le opportunità di trading che si allineano con la principale tendenza del mercato.





Confermare i Segnali e Gestire le Operazioni





Conferma dei segnali di ingresso: L'indicatore visualizzerà una freccia di conferma quando una candela chiude oltre il livello di Ingresso definito. Questo è un ulteriore livello di conferma, che ti aiuta a sentirti più sicuro nell'eseguire un'operazione.





Gestione dei rischi e segnali falliti: Se il prezzo si muove contro il livello di Stop Loss, l'indicatore identificherà un segnale fallito (Fakey Failure Reversal) e visualizzerà una freccia di avviso. Questo segnale non solo supporta la gestione dei rischi, ma suggerisce anche un'opportunità di ingresso inversa con un alto potenziale di profitto.





Punti di uscita intelligenti: I punti PSAR (Parabolic SAR) e le frecce di uscita PSAR appariranno per avvisare quando la tendenza è probabile che si inverta, aiutandoti a decidere di uscire dall'operazione in tempo per proteggere i tuoi profitti.





Scansione automatica dei segnali: Utilizza la funzione Scanner per cercare automaticamente i segnali Fakey su più coppie di valute e intervalli di tempo. Questo ti assicura di non perdere alcuna opportunità di trading in tutto il mercato.





Perché il Fakey Premium Entry Finder è un Assistente Indispensabile





Rileva Automaticamente Segnali Precisi e Diversi 🎯

L'indicatore identifica e avvisa automaticamente sulle due varianti più potenti del modello Fakey.





Filtro di Segnali Avanzato - Aumenta il Tasso di Vittoria 📈

Elimina i segnali rumorosi, concentrandosi solo sulle opportunità con la più alta probabilità di successo grazie a filtri professionali.





Pannello di Controllo Multi-Valuta e Multi-Intervallo di Tempo (Scanner) ⏱️

Non perdere mai un'opportunità: scansiona l'intero mercato (da Market Watch o da un elenco personalizzato) su più intervalli di tempo (M15, H1, H4, D1...) da un unico grafico.

Massimo risparmio di tempo: Invece di dover aprire decine di grafici, il pannello di controllo ti avviserà istantaneamente quando appare un potenziale segnale.





Gestione dell'Operazione Completa e Visiva 📊

Tutti gli elementi necessari per un'operazione perfetta sono visualizzati in modo chiaro sul grafico:

Le linee di Ingresso (Entry), Stop Loss e Take Profit sono tracciate chiaramente.

Calcolo SL/TP flessibile: Supporta il calcolo basato su multipli ATR (si adatta alla volatilità del mercato), rapporto Rischio:Ricompensa (R:R) o un numero fisso di punti.





Strategia per Trader Professionisti 🧠

Trading in caso di fallimento del segnale (Fakey Failure Reversal): Una funzione estremamente potente che aiuta l'indicatore a identificare quando un modello Fakey fallisce per creare un'opportunità di ingresso inversa con un grande potenziale di profitto.

Stop Loss Dinamico usando il PSAR (Trailing Stop): Sposta automaticamente il punto di stop loss insieme alla tendenza del mercato per ottimizzare i tuoi profitti e proteggere la tua posizione.





Sistema di Allerta Intelligente e Istantaneo 🔔

Ricevi notifiche istantanee quando appare un nuovo segnale o quando il prezzo conferma un ingresso, assicurandoti di non perdere nessun momento di trading importante.