Major trader NG MT4

Canale: https://www.mql5.com/en/channels/XXXX

Guida all'impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX

Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste).


Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress

Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società di prop trading, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione intelligente del capitale.


Motore principale: cosa alimenta Major trader NG

Componente Scopo
Pulsazione di volatilità Utilizza picchi di volatilità per temporizzare le entrate quando i mercati diventano attivi
Strato di rischio Logica di SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid


Perché usare Major trader NG?

  • Implementazione ultra-semplice: Carica su un solo graficoUK100 su M15. Niente giocoleria con più coppie o modelli.
  • Completamente autonomo: Dall'entrata all'uscita, Major trader NG gestisce ogni scambio senza input manuale.
  • Intelligenza adattabile: Sia che il mercato sia in tendenza o in fascia, la logica interna si adegua per mantenere la coerenza.


Specifiche

Parametro Dettagli
Grafico richiesto UK100 (Intervallo di tempo: M15)
Deposito minimo $100
Simboli supportati UK100,US30,US500
Tipi di conto Standard, ECN, conti di Prop Firm


    Per chi è?

    Major trader NG è ideale per:

    • Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
    • Esperti che necessitano di uno strumento autonomo per completare scambi manuali
    • Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico

    Come iniziare

    Iniziare è semplice:

    1. Allega Major trader NG a un grafico singolo: UK100 su M15
    2. Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
    3. Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi


    Prodotti consigliati
    Double Fractal Entry Bot MT4
    Denys Babiak
    Experts
    Double Fractal Entry Bot trades automatically using fractal breakouts or rebounds. It detects precise entry points, places SL and TP based on market structure, and includes logic to manage risk and avoid false signals. Simple, smart, and powerful. This product is also available for MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot is an intelligent trading robot based on the proven logic of the Double Fractal Entry indicator. It analyzes price using upper a
    Two Candle Smart
    Sumini
    Experts
    The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
    WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    Experts
    I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1, H4 and D1 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pa
    WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    Experts
    I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M30 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M30 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 8 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto cur
    WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    Experts
    I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push No
    Infinity Sniper
    Said Nabouti
    Experts
    --- Infinity Sniper: The Ultimate Trend Master Introducing Infinity Sniper, the most powerful and reliable Expert Advisor I have ever developed. This EA takes your trading to the next level, combining pure price action with smart money management and innovative trade strategies. It’s designed for traders who want consistent profits and long-term growth, with a proven track record of success. Why Infinity Sniper is a Game-Changer Infinity Sniper doesn’t just follow the trend—it masters i
    Perfection
    Mikhail Senchakov
    Experts
    Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
    Prosperity MT4
    Mr James Daniel Coe
    Experts
    High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
    BotForex Rsi Cci Scalper
    Thierry Iltis
    Experts
    This is a fully automatic Expert Advisor. It can trade any market, any timeframe and any currency pair. The EA uses simple indicators like SMA, RSI and CCI, and a smart martingale system, that does not open systematical new positions, but waits for a new signal for each new order, wich is limiting drawdown compared to other martingale systems. It uses a combination of seven strategies you can select in the parameters to fit your needs. The strategy tester in MetaTrader 4 can give you the setup y
    Be Bestowed By Heaven
    Ding Bo Dai
    Experts
    1. Valutazione logica rigorosa: Inserendo gerarchicamente più condizioni, si garantisce che l'apertura di posizioni avvenga solo in circostanze specifiche e strettamente limitate, come ad esempio l'attivazione dell'interruttore del programma, la presenza di linee di ritracciamento di Fibonacci, non essere nell'ora di apertura del MACD e non avere avviato la strategia della Martingala. Ciò evita operazioni non necessarie e riduce rischi inappropriati. 2. Integrazione di varie strumenti di anali
    Trend Power Bot
    Lachezar Krastev
    2.67 (6)
    Experts
    Trend Power Bot is a unique combination between highly efficient breakout detecting algorithm and very effective drawdown compensation money management. The money management could be considered a martingale, but used with low risk, the strategy survives 20+ years trading with acceptable drawdown. The default /safe/ risk is 0.2% (0.02 lots per $10k account equity) and this is extremely safe. However, if you decide to try your luck, you can bump the risk up to 1% (0.1 lot per $10k account equity)
    FREE
    Equilibrium Trader
    Stefan Petkov
    5 (1)
    Experts
    Si prega di notare !   Non cercare di testare Equilibrium Trader nello Strategy Tester a causa delle limitazioni della piattaforma MetaTrader 4 e della disponibilità della piattaforma di testare solo una coppia alla volta. Equilibrium Trader tiene posizioni su diverse coppie di valute FX contemporaneamente. Risultati di trading live  :  https://www.mql5.com/it/signals/1877603 Versione MetaTrader 5  :  https://www.mql5.com/it/market/product/94695 Equilibrium Trader   è un'interfaccia di trading
    Jobot Basic Martingale
    Jakkarin Chinsuwan
    Experts
    This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
    Sure Hedging AIEA
    Osamudiamen Lambert Osawaru
    Experts
    EnhancedGridAI - Advanced Automated Trading System Comprehensive User Guide & Technical Reference Disclaimer:T rading foreign exchange on margin carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of_
    The Grid Inside
    Luiz Godoy
    5 (1)
    Experts
    The Grid Inside works on a counter trend mode, automatically opens a new order when it hits the price target due to the Fibonacci levels at 23.6 and 73.6. If the price goes the wrong way it opens another order with a calculated lot and position. All the positions are closed when it reaches the target profit defined on settings. As TGI does not use stop loss, I don't recommend you put on your account more than you can afford to lose, the higher the timeframe safer it gets. Once an order is trigge
    Vikopo Fractal MT4
    Farahbod Nikfar
    Experts
    Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Fractal MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114986 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a formid
    MonexScalp
    Behzad Shadfar
    Experts
    Monex Scalp is an intelligent trading robot designed for 1-minute time frames, offering simplicity and efficiency for traders. Key Features: •   User-Friendly Settings:   Monex Scalp offers straightforward settings, making it accessible for traders of all experience levels. •   Session Scheduling:   Customize trading sessions to align with various market hours, enhancing strategy execution. •   Adjustable Stop-Loss:   Set personalized stop-loss levels to effectively manage risk according to yo
    TrixEA
    Gabriel Selegean
    Experts
    mql5 equivalent: https://www.mql5.com/en/market/product/43341#!tab=overview TrixEA is an EA using the triple exponential strategy, using crossover of 15 exponential moving agerage, 25 exponential moving average, and 50 exponential moving average. Recommended configuration: take profit: 390 stop loss: 455 trailing value: 295 short ema: 15 medium ema: 25 long ema: 50 Period: M30 For USCrude, taking into consideration a spread of 10, which is a worst case scenario for tier-2 brokers, the EA is c
    Ai Multi Trend MT4
    Mansour Babasafary
    3.67 (3)
    Experts
    Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
    Fibonacci Trend Marker
    Grigoriy Malychenko
    Indicatori
    Fibonacci Trend Marker   — è un indicatore di tendenza che analizza il comportamento della candela corrente rispetto all’intervallo Alto-Basso (High-Low, HL) delle candele precedenti utilizzando i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Monitora visivamente la forza del trend, segnalando un possibile indebolimento o inversione attraverso un cambio di colore della candela. Caratteristiche: Progettato per trader orientati al trend, aiuta a identificare rapidamente i cambiamenti di tendenza basat
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Imperium Pattern EA
    Botond Ratonyi
    5 (2)
    Experts
    Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
    SentimentEA
    Sergii Onyshchenko
    Experts
    This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
    Fibonacci Arman EA4
    Samir Arman
    Experts
    The expert works on the Fibonacci levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3
    No Marti No Party
    Agus Santoso
    Experts
    Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Ti presentiamo l'Expert Advisor (EA) "No Marti No Party": l'epitome delle strategie di trading aggressive. Questo EA non è per i deboli di cuore, poiché funziona secondo un principio ad alto rischio e alta ricompensa che può portare a guadagni sostanziali o perdite significative. Il nome dice tutto: la strategia Martingale è al centro di questo EA. È progettato per raddoppiare
    Stardust
    Evgeniy Zhdan
    Experts
    StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
    MerkaStudent Advance
    Merkabot
    Experts
    To use MerkaStudent Advance you need to purchase the paid version. Once you have purchased MerkaStudent Advance, you have to communicate it to the email: merkabot.io@gmail.com. You will be sent all the necessary documentation to perform the necessary training in the use and understanding of the Expert (EA). The purchase of MerkaStudent Advance includes 12 hours of online tutoring. Note: to clarify any doubts before purchasing the product, you can contact a member of the team by scheduling a
    Intelligence
    Mikhail Rasporskiy
    Experts
    the expert Advisor is an artificial intelligence that uses built-in algorithms to calculate currency support levels and place orders. defined by five main levels support.in in cases of a breakdown of the strongest support, the adviser closes orders and opens an order in the direction of the trend, thereby saving the Deposit from being completely drained. new levels are defined, and the EA starts working. does not use martingale. it works on any timeframe, but preferably 30 minutes. the tes
    Fx Lion Gold Trading
    Mr Viwat Kongthon
    Experts
    ... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
    Moving Pivot Average Fibonacci
    Daifallah Alamri
    Indicatori
    Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.76 (21)
    Experts
    Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.85 (60)
    Experts
    1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Experts
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Experts
    VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    Experts
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Experts
    L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
    Croesus Gold EA MT4
    Lin Lin Ma
    3.43 (7)
    Experts
    Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
    Gold Throne MT4
    DRT Circle
    4.5 (2)
    Experts
    Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experts
    Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
    OpenScalp GXT AI Mt4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    Recovery Manager Pro MT4
    Ianina Nadirova
    5 (1)
    Experts
    Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
    GoldMinerFX
    Van Hoa Nguyen
    5 (3)
    Experts
    GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
    Altri dall’autore
    Major trader NG
    Subandriah
    Experts
    Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Guida all'impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo c
    Xendro
    Subandriah
    3 (2)
    Experts
    Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con un
    Xendro MT4
    Subandriah
    Experts
    Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con un
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione