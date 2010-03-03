Major trader NG

Canale: https://www.mql5.com/en/channels/XXXX

Guida all'impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX

Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste).


Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress

Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società di prop trading, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione intelligente del capitale.


Motore principale: cosa alimenta Major trader NG

Componente Scopo
Pulsazione di volatilità Utilizza picchi di volatilità per temporizzare le entrate quando i mercati diventano attivi
Strato di rischio Logica di SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid


Perché usare Major trader NG?

  • Implementazione ultra-semplice: Carica su un solo graficoUK100 su M15. Niente giocoleria con più coppie o modelli.
  • Completamente autonomo: Dall'entrata all'uscita, Major trader NG gestisce ogni scambio senza input manuale.
  • Intelligenza adattabile: Sia che il mercato sia in tendenza o in fascia, la logica interna si adegua per mantenere la coerenza.


Specifiche

Parametro Dettagli
Grafico richiesto UK100 (Intervallo di tempo: M15)
Deposito minimo $100
Simboli supportati UK100,US30,US500
Tipi di conto Standard, ECN, conti di Prop Firm


    Per chi è?

    Major trader NG è ideale per:

    • Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
    • Esperti che necessitano di uno strumento autonomo per completare scambi manuali
    • Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico

    Come iniziare

    Iniziare è semplice:

    1. Allega Major trader NG a un grafico singolo: UK100 su M15
    2. Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
    3. Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi


    Prodotti consigliati
    Velvet Ace EA
    Natalyia Nikitina
    Experts
    Attenzione! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e raccomandazioni! Velvet Ace EA — l’intelligenza che opera al posto tuo Benvenuto in una nuova era del trading Forex! Sei stanco dei rischi continui e dell’incertezza? Con Velvet Ace EA MT5 dimentica lo stress e i risultati imprevedibili. Questo innovativo sistema di trading automatizzato apre la strada a un reddito stabile, trasformando il tuo investimento in una fonte affidabile di profitto! Avvia s
    Wonder Wizard EA
    Borja Mayoral Arauz
    5 (1)
    Experts
    This Expert Advisor (EA) is a fully autonomous trading solution designed for major market reversals with integrated self-learning algorithms. Using neural network analysis of historical trades and recent price action over the past month, the EA continuously adapts to changing market conditions, optimizing its approach in real-time. User Configuration: To enhance ease of use, input parameters are minimized and structured as follows: Symbols: Comma-separated list of symbols the EA should operate
    Double Fractal Entry Bot
    Denys Babiak
    Experts
    Double Fractal Entry Bot trades automatically using fractal breakouts or rebounds. It detects precise entry points, places SL and TP based on market structure, and includes logic to manage risk and avoid false signals. Simple, smart, and powerful. This product is also available for MetaTrader 4 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/143609 Double Fractal Entry Bot is an intelligent trading robot based on the proven logic of the Double Fractal Entry indicator. It analyzes price using upper a
    Gold Trend Swing
    Luis Ruben Rivera Galvez
    5 (1)
    Experts
    Send me a message so I can send you the setfile $498 per l'introduzione, aumenterà di 100 al mese fino a raggiungere $1298 Bot di trading automatizzato per XAUUSD (ORO). Collega questo bot ai tuoi grafici XAUUSD (GOLD) H1 e lascialo operare automaticamente con una strategia comprovata! Progettato per i trader che cercano un'automazione semplice ma efficiente, questo bot esegue operazioni in base a una combinazione di indicatori tecnici e andamento dei prezzi, ottimizzato per spread bassi e m
    Ilon Clustering
    Andriy Sydoruk
    Experts
    Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
    BtcAI
    Novin Ghasemi Nik
    Experts
    BTC AI Trading Bot - Trading Crypto Avanzato con Integrazione IA Link ai canali:   https://www.mql5.com/en/channels/btcai IMPORTANTE AVVISO SUL BACKTESTING Questo Expert Advisor utilizza strategie diverse per il backtesting rispetto al trading dal vivo: Modalità Backtest: Utilizza una strategia semplificata basata su indicatori tecnici tradizionali. Trading dal Vivo: Impiega un'analisi completa tramite IA, inclusi sentiment di mercato, impatto delle notizie e riconoscimento di schemi com
    Born to Kill Zone
    Erlan Sumanjaya
    Experts
    Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
    NDX 100 Swing EA MT5
    Carlos Osvaldo Delgado
    Experts
    NDX 100 Swing EA   We lower prices! This expert advisor trades the Nasdaq 100 index. The strategy buys dips by taking profit from bullish trends. The investment is long term (Swing). It uses the RSI daily indicator as a signal to open operations, the management of operations, the level of risk and capital management is carried out based on probability calculations based on statistics. To achieve this, this project has been in development for more than 5 years, during which large amounts of data
    Fibonacci MT5
    Konstantin Chechnev
    Experts
    Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
    FREE
    CRT Pro
    Jose Antonio Cantonero Velasco
    Experts
    Resumen Ejecutivo CRT_PRO_EA ( Candle Range Theory ) es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para operar en los mercados de divisas (Forex) utilizando MetaTrader 5. Combina múltiples estrategias basadas en análisis técnico, gestión de riesgo adaptativa y un sistema de recuperación inteligente para maximizar la eficiencia en diferentes condiciones de mercado. Características Principales 1. Múltiples Estrategias Integradas Cierre por encima/anterior de la vela anterior : Opera en ru
    Prosperity MT5
    Mr James Daniel Coe
    5 (2)
    Experts
    High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
    Interest Arbitrage
    Yan Jian Luo
    Experts
    High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
    Myfxpaddy Binary Options Predictor
    Joseph Wonder Obasi
    Utilità
    Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
    High frequency Arbitrage
    Yan Jian Luo
    Experts
    High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
    Vikopo Fractal MT5
    Farahbod Nikfar
    Experts
    Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Fractal MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114993 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a formid
    AutoChannels
    Thekeunpie
    Indicatori
    "Manual channel drawing? Not anymore. Let the market structure reveal itself automatically." "Track long-term price zones 24/7, in real-time." Real Trader Pain Points Identifying pivot points manually takes   huge time   and   effort Difficult to adapt to   high volatility   and pinpoint   reliable channels Copy Ideas "Markets never sleep. Why should your analysis stop?" "Dozens of assets a day—how do you keep up?" Core Claim AutoChannels   automatically reads market structure , reducin
    Gordian Knot 1
    Hidenori Tanaka
    Experts
    This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
    SchermanActionPro
    AutomaticTrading
    Experts
    Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
    Ai Multi Trend MT5
    Mansour Babasafary
    2.85 (13)
    Experts
    Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
    Account Risk Hedge Bot
    Clinton Dennis Edem
    Utilità
    Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
    HenGann
    Ehsan Kariminasab
    Experts
    Hengann Sq, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you be able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position according your desir
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Roseflare Ingotron
    YIVANI KUNDAI CHITUMWA
    Experts
    Roseflare Ingotron – Technical Manifest In the crucible of code and arcana, Roseflare Ingotron wields two immutable runes of market alchemy: Trend Sigil: Simple Moving Average Forged Periods : 21 | 34 | 55 Mechanism : Price must cleave across the SMA’s tempered ridge—ascending for longs, descending for shorts—before any further ritual may commence. Momentum Sigil: Stochastic Oscillator Rune Lines : %K / %D / Slowing  Temporal Vantage : Choose any timeframe—M5, M15, H1, H4, or beyond—to dr
    ProfitOnFibonacci
    Matus German
    Indicatori
    mql4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44606   Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed  - select what value will be fix, lot or profit Fixed value  - value that will be fix on all levels Levels  - levels for which
    Scipio Ea Mt5
    Stefano Frisetti
    Experts
    SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
    Seasonal Pattern Trader
    Dominik Patrick Doser
    Experts
    Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
    Lizard MT5
    Fatme Othman Goehringer
    Experts
    5 copies left at $70                                                         Next price - - > $100                                                        **Leave a 5-star review and get a second EA for free**                                   Introduction: Are you tired of losing you money with curve fitted experts or so called holy grails which promise thousands of dollars every day? Did you spent hours of research or while developing y
    Cypher invest
    Arnold Byarufu
    Experts
    Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
    Eyes Storm MT5
    Vu Tuan Nguyen
    Experts
    Bot Description The trading bot is designed to follow market trends ( trend following ) and manage orders by setting stop-loss (SL) and take-profit (TP) points. It incorporates the following advanced features: Utilizes Engulfing Candles pattern : A powerful technical tool to determine entry points based on price action. Trend-based signal filtering : The bot can identify and filter trading signals according to the primary market trend, enhancing accuracy. Dynamic SL and TP adjustment based on ma
    No Marti No Party MT5
    Agus Santoso
    Experts
    Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Ti presentiamo l'Expert Advisor (EA) "No Marti No Party": l'epitome delle strategie di trading aggressive. Questo EA non è per i deboli di cuore, poiché funziona secondo un principio ad alto rischio e alta ricompensa che può portare a guadagni sostanziali o perdite significative. Il nome dice tutto: la strategia Martingale è al centro di questo EA. È progettato per raddoppiar
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (8)
    Experts
    Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Experts
    AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (18)
    Experts
    Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (8)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (18)
    Experts
    VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Experts
    Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Experts
    Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Experts
    Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Experts
    Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Experts
    EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.26 (57)
    Experts
    SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Experts
    VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Experts
    AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Experts
    Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Experts
    Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Experts
    Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.93 (43)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (23)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Altri dall’autore
    Xendro
    Subandriah
    3 (2)
    Experts
    Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con un
    Xendro MT4
    Subandriah
    Experts
    Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con un
    Major trader NG MT4
    Subandriah
    Experts
    Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Guida all'impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo c
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione