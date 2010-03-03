Major trader NG
- Experts
- Subandriah
- Versione: 1.32
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Canale: https://www.mql5.com/en/channels/XXXX
Guida all'impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX
Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste).
Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress
Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società di prop trading, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione intelligente del capitale.
Motore principale: cosa alimenta Major trader NG
|Componente
|Scopo
|Pulsazione di volatilità
|Utilizza picchi di volatilità per temporizzare le entrate quando i mercati diventano attivi
|Strato di rischio
|Logica di SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid
Perché usare Major trader NG?
- Implementazione ultra-semplice: Carica su un solo grafico—UK100 su M15. Niente giocoleria con più coppie o modelli.
- Completamente autonomo: Dall'entrata all'uscita, Major trader NG gestisce ogni scambio senza input manuale.
- Intelligenza adattabile: Sia che il mercato sia in tendenza o in fascia, la logica interna si adegua per mantenere la coerenza.
Specifiche
|Parametro
|Dettagli
|Grafico richiesto
|UK100 (Intervallo di tempo: M15)
|Deposito minimo
|$100
|Simboli supportati
|UK100,US30,US500
|Tipi di conto
|Standard, ECN, conti di Prop Firm
Per chi è?
Major trader NG è ideale per:
- Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili
- Esperti che necessitano di uno strumento autonomo per completare scambi manuali
- Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico
Come iniziare
Iniziare è semplice:
- Allega Major trader NG a un grafico singolo: UK100 su M15
- Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
- Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi