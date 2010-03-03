Canale: https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Guida all'impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste).

Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress

Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo conto o lavorando con una società di prop trading, questo EA ti aiuta a rimanere in carreggiata con l'esecuzione degli scambi guidata dalla logica e una protezione intelligente del capitale.





Motore principale: cosa alimenta Major trader NG

Componente Scopo Pulsazione di volatilità Utilizza picchi di volatilità per temporizzare le entrate quando i mercati diventano attivi Strato di rischio Logica di SL, TP e trailing stop integrata—niente martingale, niente grid





Perché usare Major trader NG?

Implementazione ultra-semplice: Carica su un solo grafico — UK100 su M15 . Niente giocoleria con più coppie o modelli.

Carica su — su . Niente giocoleria con più coppie o modelli. Completamente autonomo: Dall'entrata all'uscita, Major trader NG gestisce ogni scambio senza input manuale.

Dall'entrata all'uscita, Major trader NG gestisce ogni scambio senza input manuale. Intelligenza adattabile: Sia che il mercato sia in tendenza o in fascia, la logica interna si adegua per mantenere la coerenza.





Specifiche

Parametro Dettagli Grafico richiesto UK100 (Intervallo di tempo: M15) Deposito minimo $100 Simboli supportati UK100,US30,US500 Tipi di conto Standard, ECN, conti di Prop Firm





Per chi è?

Major trader NG è ideale per:

Coloro che cercano soluzioni di trading passive affidabili

Esperti che necessitano di uno strumento autonomo per completare scambi manuali

Principianti che cercano un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico





Come iniziare

Iniziare è semplice:

Allega Major trader NG a un grafico singolo: UK100 su M15 Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi







