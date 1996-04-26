Risk Calculattor

Calcola istantaneamente il potenziale profitto e perdita delle tue operazioni direttamente sul grafico. Uno strumento essenziale per una gestione del rischio agile e precisa.

Panoramica

Il Risk Calculattor è uno strumento indispensabile per i trader che apprezzano la velocità e la precisione. Stanco di calcolare manualmente il valore finanziario del tuo Stop Loss e Take Profit? Questo Expert Advisor aggiunge un pannello intuitivo direttamente al tuo grafico, permettendoti di visualizzare il rischio e il rendimento di un'operazione in pochi secondi, prima ancora di piazzare l'ordine.

Con un'interfaccia pulita e ad alte prestazioni, questo strumento si integra perfettamente nel tuo ambiente di trading, fornendo informazioni cruciali senza ingombrare il grafico o rallentare il computer.

Caratteristiche Principali

  • Calcolo Istantaneo: Inserisci la dimensione del lotto, la distanza in punti per il tuo Take Profit e Stop Loss, e visualizza immediatamente i valori corrispondenti nella valuta del tuo conto.
  • 📈 Interfaccia Intuitiva sul Grafico: Un pannello moderno e facile da usare, posizionato in modo da non interferire con la tua analisi tecnica.
  • 💲 Valore del Punto in Tempo Reale: Il calcolatore mostra il valore monetario di ogni punto (valore del tick) per il simbolo corrente, aiutandoti a comprendere meglio la volatilità.
  • 🌐 Compatibilità Universale: Funziona perfettamente con qualsiasi simbolo sulla tua piattaforma MetaTrader 5 (Forex, indici, materie prime, ecc.).
  • Leggero ed Efficiente: Progettato per consumare risorse minime, garantendo che la tua piattaforma rimanga veloce e reattiva.

Come si Usa

  1. Allega l'Expert Advisor a qualsiasi grafico.
  2. Il pannello del calcolatore apparirà nell'angolo in alto a destra.
  3. Inserisci i valori desiderati nei campi Lot Size, Take (pts) e Stop (pts).
  4. Clicca sul pulsante "Calculate".
  5. I risultati finanziari per "Take" (profitto) e "Stop" (perdita) verranno visualizzati istantaneamente.

Ottimizza la tua gestione del rischio e prendi decisioni di trading più intelligenti e informate. Ottieni il Risk Calculattor e porta la tua analisi pre-trade al livello successivo!

