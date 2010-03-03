Babylon Trader

Babylon Trader è un sofisticato Expert Advisor MT5 ispirato alla leggendaria ricchezza dell'antica Babilonia. Progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro), combina strategie di trend-following con livelli dinamici di supporto/resistenza per cogliere opportunità redditizie in mercati volatili. Con punti di ingresso graduali, dimensioni dei lotti personalizzabili e strumenti di gestione del rischio come trailing stop o limiti di drawdown, questo EA mira a costruire la tua "antica città della ricchezza" attraverso un trading disciplinato e automatizzato.

Strategia di trading
Babylon Trader opera su un sistema chiaro e basato su regole, ottimizzato per l'esclusiva price action dell'oro:

Rilevamento del trend: utilizza medie mobili esponenziali (EMA veloce: 12, EMA lenta: 26) sul timeframe H1 per identificare trend rialzisti o ribassisti. I segnali di acquisto si attivano nei trend rialzisti, quelli di vendita nei trend ribassisti.

Zone di supporto/resistenza: traccia livelli dal massimo/minimo del giorno precedente su D1, creando "zone di prossimità" (predefinite 50 pip) per i trigger di ingresso. Le posizioni si aprono in prossimità del supporto nei trend rialzisti o della resistenza nei trend ribassisti, con ulteriori ingressi a medio raggio.

Entrate a fasi: adotta un approccio progressivo con tre lotti (predefiniti: 0,15, 0,10, 0,05) e relativi take-profit (800, 600, 400 pip). Attende 15 minuti tra le fasi, verificando la conferma del movimento del prezzo prima di aumentare.

Gestione del rischio: trailing stop opzionali (predefiniti 50 pip) o un limite di drawdown (-$1000) per proteggere il capitale. Tutti i volumi sono normalizzati in base alle specifiche del broker e le posizioni vengono saltate se il margine disponibile è insufficiente.

Ausili visivi: personalizza il grafico con uno sfondo azzurro, linee S/R oro/argento, etichette di profitto ("Tesoro guadagnato" o "Perdita subita") ed evidenziazione delle candele correnti per un facile monitoraggio.

Questa strategia imita la resilienza dell'antica economia babilonese, costruendo posizioni metodicamente nel rispetto dei confini del mercato. Funziona al meglio sui grafici H1 con un broker che offre spread ridotti su XAUUSD.

Risultati del backtest
Testato su XAUUSD H1 da gennaio 2023 ad agosto 2025 (MetaQuotes-Demo, deposito iniziale di $10.000, leva finanziaria 1:500):

Utile netto: +$4.500 (rendimento del 45%).

Drawdown massimo: 12% (prudenziale con trailing off).

Percentuale di vincita: 65% su 250 operazioni.

Fattore di profitto: 1,8.

I risultati possono variare a seconda del broker, dello slippage e delle condizioni di mercato. Scarica la demo per effettuare il backtest sulla tua configurazione. Utilizza sempre prima un conto demo!

Caratteristiche principali
Ottimizzato per XAUUSD: pensato per l'oro; salta i simboli non corrispondenti per garantire la concentrazione.

Input personalizzabili: regola le dimensioni dei lotti, i TP, il trailing, le EMA e altro ancora in base alla tua tolleranza al rischio.

Sicurezza del margine: i controlli integrati prevengono gli errori di "denaro insufficiente" verificando il margine libero prima delle negoziazioni.

Interfaccia grafica intuitiva: trasforma il tuo grafico in una "tesoreria babilonese" con colori tematici ed etichette in tempo reale.

Nessuna griglia/martingala: si basa su trend e S/R per un trading sostenibile, evitando tattiche ad alto rischio.

Avvertenze importanti
Informativa sui rischi: il trading comporta un rischio significativo di perdita e non è adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Utilizzare solo capitale di rischio.

Restrizione sui simboli: questo EA è progettato esclusivamente per XAUUSD. Si inizializza su qualsiasi grafico ma opera solo sull'oro, perfetto per strategie mirate.

Configurazione consigliata: conto minimo di $1.000, leva finanziaria 1:100+, broker ECN con spread bassi sull'oro. Prova la demo prima dell'uso reale.

Informazioni sull'autore
Sviluppato da Alisten, un esperto programmatore MQL5 con oltre 5 anni di esperienza nei sistemi di trading automatizzati. Ispirato da temi storici e dalla finanza moderna, mi concentro su EA affidabili e facili da usare. Consulta il mio profilo per ulteriori strumenti e aggiornamenti. Supporto tramite messaggi MQL5: sono qui per aiutarti!

Pronto a scoprire la ricchezza dell'antica Babilonia nei mercati odierni? Scarica Babylon Trader ora e inizia il tuo viaggio! Per domande o modifiche personalizzate, contattami direttamente.
