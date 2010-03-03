Zyra EA

Zyra


Limited-Time Offer: Copies left at 95 USD: (9/10) , Next price: 122.


Zyra è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che vogliono combinare automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo centro, Zyra ti mette al comando mentre gestisce i carichi pesanti.

Il principale approccio è guidato dalla divergenza di momentum tra il prezzo e un RSI personalizzato smussato. L'obiettivo è catturare i primi segni di esaurimento nella direzione del trend prima che il mercato si corregga.


Capacità e Personalizzazioni Chiave:

  • Flessibilità dei Simboli: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, che siano EURGBP, EURUSD, o un paniere dei tuoi preferiti. I simboli predefiniti sono: (EURGBP)
  • Gestione del Rischio Intelligente: Scegli tra dimensioni di lotto fisse o calcoli basati sul rischio (ad es., % del saldo del conto) per adattarsi al tuo profilo di trading.
  • Protezione dal Drawdown: La protezione dal drawdown integrata ferma le nuove operazioni e può eventualmente chiudere tutte le posizioni aperte se il capitale scende oltre la soglia impostata.


Iniziare è Semplice:

Allega Zyra a qualsiasi grafico (ti consigliamo di iniziare con EURGBP su M15) solo una volta, inserisci le tue impostazioni di rischio preferite e lascialo gestire le operazioni in base alle tue regole. Non è necessario allegare a più grafici—l'EA scansiona ed esegue operazioni su tutti i simboli da un unico grafico istanza.

Perché i Trader Amano Zyra

Questo EA si distingue per la sua combinazione di stabilità e adattabilità. Mentre gli EAs usuali richiedono una gestione attenta, Zyra offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con ingressi trasparenti e funzioni di sicurezza, è progettato per coloro che desiderano automazione intelligente senza complessità inutili.

Consigli per le Migliori Prestazioni:

  • Utilizza un Unico Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un'unica istanza di grafico.
  • Predefinito: Inizia con le impostazioni predefinite poiché sono le più adatte e cambia solo l'impostazione del rischio se necessario.
  • Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 e Telegram per aggiornamenti delle versioni e approfondimenti della comunità.(contatta per il link)






Prodotti consigliati
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
GoldenEye MT5
Fahril Zainal Arifin
1 (1)
Experts
GoldenEye Offerta a Tempo Limitato:  Copie rimaste a questo prezzo: ( 9 /10) ,  prezzo finale:   $599. Bonus:   Mandaci un messaggio dopo l'acquisto per ottenere l'accesso al nostro canale Telegram privato. Istruzioni per la Configurazione:   Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluida. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5:   Unisciti qui per aggiornamenti GoldenEye è un potente e raffinato consulente esperto per MT4 & MT5, progettato specificament
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
Experts
Double RSI EA – Smart Multi-Timeframe Strategy This Expert Advisor uses two RSI indicators from different timeframes to confirm Buy/Sell signals. A trade is opened only when both RSI values meet the required level — reducing false entries and improving accuracy. Dual RSI confirmation (e.g., H1 + M15) Price-based SL/TP and optional trailing stop Only one active trade at a time Reverse trades enabled after signal change ️ On-chart status panel for RSI1, RSI2 & trade status Works
FREE
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experts
Multi-Instrument Enabled - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Kindly message for .set files) How It Works: Identifies session highs and lows, executing trades on breakout. Uses dynamic trailing stop to lock in profits. Forward test results included. Input settings available for backtesting customization. Key Features: One to two trades per day for controlled exposure. Multi-year backtesting data available for performance analysis. Max lot size limitation to prevent slippage and unrealistic expectations.
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (3)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Experts
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Experts
AP London Breakout PRO trades the first impulse when Europe hands over and London liquidity hits. It builds a pre-London range (02:00–07:00 server), checks the box height and spread, then posts one clean breakout with fixed risk. No martingale, no grid, no chasing; once filled, it cancels the other side and stands down for the day. Designed for majors and gold on M5–M15, with broker-safe placement (Stops/Freeze aware), lot rounding, and a daily cap. Quick start • Chart: M5 (reads higher TFs inte
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experts
Bantam EA – Structured Scalping on EUR/USD (H1) Bantam is an automated Expert Advisor developed for the EUR/USD currency pair on the 1-hour timeframe (H1) . It is designed to identify and trade price breakouts around recent high and low levels , based on internal logic derived from price structure. The EA places pending orders at selected price points and manages positions with a built-in trailing stop system . Once a trade is activated, the EA may close the position quickly or allow it to cont
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experts
Questo EA progettato per superare la sfida propfirm appositamente per FTMO con account swing. Questo EA utilizza un massimo di 3 scambi e un massimo di 2 ingressi in 1 giorno (si aprirà il giorno successivo se è ancora in saldo negativo). utilizzare con il periodo di tempo XAUUSD M1. Regola il saldo in base alle tue esigenze, normalmente lotsize 0.1 per un account da $ 10.000. Si prega di utilizzare a proprio rischio, non garantisco per la perdita del tuo account..
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Altri dall’autore
GoldenEye MT5
Fahril Zainal Arifin
1 (1)
Experts
GoldenEye Offerta a Tempo Limitato:  Copie rimaste a questo prezzo: ( 9 /10) ,  prezzo finale:   $599. Bonus:   Mandaci un messaggio dopo l'acquisto per ottenere l'accesso al nostro canale Telegram privato. Istruzioni per la Configurazione:   Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluida. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5:   Unisciti qui per aggiornamenti GoldenEye è un potente e raffinato consulente esperto per MT4 & MT5, progettato specificament
GoldenEye MT4
Fahril Zainal Arifin
Experts
GoldenEye Offerta a Tempo Limitato:  Copie rimaste a questo prezzo: ( 9 /10) ,  prezzo finale:   $599. Bonus:   Mandaci un messaggio dopo l'acquisto per ottenere l'accesso al nostro canale Telegram privato. Istruzioni per la Configurazione:   Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluida. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5:   Unisciti qui per aggiornamenti GoldenEye è un potente e raffinato consulente esperto per MT4 & MT5, progettato specificament
Silver Echo MT4
Fahril Zainal Arifin
Experts
Silver Echo Offerta a Tempo Limitato:  Copie rimaste a questo prezzo: ( 9 /10),  prezzo finale:   $599. Bonus:   Contattaci dopo l'acquisto per avere accesso al nostro canale privato Telegram. Istruzioni di Configurazione:   Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione senza problemi. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5:   Unisciti qui per aggiornamenti Silver Echo è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i
Zyra EA MT4
Fahril Zainal Arifin
Experts
Zyra Limited-Time Offer:  Copies left at 95 USD: ( 9 /10) ,  Next price:   122. Bonus:   Mandaci un messaggio dopo il tuo acquisto per ottenere accesso al nostro canale Telegram privato. Istruzioni di Installazione:   Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluida. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5:   Unisciti Qui per Aggiornamenti Zyra è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che vogliono co
Mirova
Fahril Zainal Arifin
2 (3)
Experts
Mirova Mirova è un esperto consulente potente e raffinato per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che desiderano combinare automazione e precisione. Costruito attorno a un motore Martingale stabile , questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi basati su Martingale disponibili oggi sul mercato. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo interno, Mirova ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante. Il nucleo dell
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Experts
Silver Echo Offerta a Tempo Limitato:  Copie rimaste a questo prezzo: ( 9 /10),  prezzo finale:   $599. Bonus:   Contattaci dopo l'acquisto per avere accesso al nostro canale privato Telegram. Istruzioni di Configurazione:   Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione senza problemi. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5:   Unisciti qui per aggiornamenti Silver Echo è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione