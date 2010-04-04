Zyra EA MT4

Zyra


Limited-Time Offer: Copies left at 95 USD: (9/10) , Next price: 122.


Zyra è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che vogliono combinare automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più bilanciati e intelligentemente progettati sistemi sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo centro, Zyra ti mette al comando mentre gestisce i carichi pesanti.

Il principale approccio è guidato dalla divergenza di momentum tra il prezzo e un RSI personalizzato smussato. L'obiettivo è catturare i primi segni di esaurimento nella direzione del trend prima che il mercato si corregga.


Capacità e Personalizzazioni Chiave:

  • Flessibilità dei Simboli: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, che siano EURGBP, EURUSD, o un paniere dei tuoi preferiti. I simboli predefiniti sono: (EURGBP)
  • Gestione del Rischio Intelligente: Scegli tra dimensioni di lotto fisse o calcoli basati sul rischio (ad es., % del saldo del conto) per adattarsi al tuo profilo di trading.
  • Protezione dal Drawdown: La protezione dal drawdown integrata ferma le nuove operazioni e può eventualmente chiudere tutte le posizioni aperte se il capitale scende oltre la soglia impostata.


Iniziare è Semplice:

Allega Zyra a qualsiasi grafico (ti consigliamo di iniziare con EURGBP su M15) solo una volta, inserisci le tue impostazioni di rischio preferite e lascialo gestire le operazioni in base alle tue regole. Non è necessario allegare a più grafici—l'EA scansiona ed esegue operazioni su tutti i simboli da un unico grafico istanza.

Perché i Trader Amano Zyra

Questo EA si distingue per la sua combinazione di stabilità e adattabilità. Mentre gli EAs usuali richiedono una gestione attenta, Zyra offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con ingressi trasparenti e funzioni di sicurezza, è progettato per coloro che desiderano automazione intelligente senza complessità inutili.

Consigli per le Migliori Prestazioni:

  • Utilizza un Unico Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un'unica istanza di grafico.
  • Predefinito: Inizia con le impostazioni predefinite poiché sono le più adatte e cambia solo l'impostazione del rischio se necessario.
  • Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 e Telegram per aggiornamenti delle versioni e approfondimenti della comunità.(contatta per il link)






