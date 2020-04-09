Tarnix MT4

LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 87.

Presentiamo Tarnix – EA Avanzato con Controllo del Rischio 


Tarnix è un robusto Expert Advisor progettato per gestori di rischio intelligenti e trader di prop firm. Funziona completamente in automatico su EURCHF e utilizza M30 come grafico di base. Carica semplicemente l'EA su un solo grafico e lascia che la logica di precisione gestisca tutto.

“Equipaggiato con logica di stop trailing e controllo rigoroso del drawdown — Tarnix è costruito per la sopravvivenza e la crescita.”


Caratteristiche Chiave

  • Funziona in base a: Calcola i ribaltamenti ad alta probabilità utilizzando un algoritmo ibrido che unisce divergenza RSI, simmetria di frattali personalizzati e zone di shock del volume. L'ingresso è quindi convalidato con il mio filtro di precisione per evitare segnali falsi. 
  • Necessario Solo Un Grafico: Attacca a EURCHF e l'EA gestisce tutta la logica internamente.
  • Elenco dei Simboli: Usa con EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD — l'EA è ottimizzato per queste coppie.
  • Modalità di Gestione dei Lotti: Scegli tra lotto fisso o lotto basato sul rischio per SL utilizzando il saldo del conto.
  • Stop Strategico di Drawdown: Chiude automaticamente le operazioni e smette di fare trading quando il drawdown supera il tuo limite configurato (ad es. 70%).
  • Modalità Trailing Stop: Scegli tra trailing fisico basato su pip o trailing dinamico basato su ATR.


Impostazione Raccomandata


Amichevole per le Prop-Firm

  • Progettato per seguire le restrizioni giornaliere di perdita e rischio
  • Può fermare completamente il trading quando la perdita giornaliera supera i tuoi parametri di rischio


Dopo l'Acquisto

Contattaci immediatamente per ottenere accesso al nostro canale Telegram privato dove pubblichiamo aggiornamenti, notizie e suggerimenti esclusivi per l'EA.




