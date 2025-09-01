Session Highlighter Pro

Session Highlighter Pro: Visualizza e Conquista le Sessioni di Mercato!

Ti sei mai perso sul grafico cercando di identificare in quale sessione di trading (Asia, Londra o New York) ti trovi? Session Highlighter Pro è lo strumento definitivo per risolvere questo problema, disegnando in modo chiaro e automatico le zone orarie più importanti direttamente sul tuo grafico.

Questo indicatore non solo colora i periodi di ogni sessione, ma disegna anche un canale preciso che mostra il massimo e il minimo di ciascuna. Ciò trasforma il tuo grafico in una mappa visiva delle zone di liquidità e dei potenziali punti di supporto e resistenza.

🚀 Vantaggi Principali

  • Chiarezza Visiva Immediata: Scopri istantaneamente quale sessione è attiva, aiutandoti ad applicare la strategia giusta.
  • 📈 Livelli di Supporto e Resistenza: I massimi e i minimi di ogni sessione vengono disegnati automaticamente, fungendo da livelli chiave.
  • 🔔 Allarmi Sonori: Non perdere mai più l'inizio di una sessione importante con allarmi personalizzabili.
  • 🎨 Totalmente Personalizzabile: Modifica i colori, gli orari e le sessioni per adattare l'indicatore al tuo stile.
  • ⚙️ Leggero ed Efficiente: Non sovraccarica la tua piattaforma, funzionando in modo fluido e stabile.

🛠️ Parametri di Input

L'indicatore è suddiviso in gruppi per una facile configurazione:

Asia Session (Sessione Asiatica)

  • Display Asia Session? : true per visualizzare, false per nascondere.
  • Asia Session Color (RGB) : Imposta il colore del rettangolo.
  • Start Time (Broker Time HH:MM) : Orario di inizio della sessione (orario del tuo broker).
  • End Time (Broker Time HH:MM) : Orario di fine della sessione.

... (Parametri simili per le sessioni di Londra e New York)

Alerts (Allarmi)

  • Enable session start alerts? : true per abilitare gli allarmi sonori.
  • Sound file for the alert : Consente di scegliere il file audio .wav per l'allarme.


Altri dall’autore
Risk Calculattor
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Utilità
Calcola istantaneamente il potenziale profitto e perdita delle tue operazioni direttamente sul grafico. Uno strumento essenziale per una gestione del rischio agile e precisa. Panoramica Il Risk Calculattor è uno strumento indispensabile per i trader che apprezzano la velocità e la precisione. Stanco di calcolare manualmente il valore finanziario del tuo Stop Loss e Take Profit? Questo Expert Advisor aggiunge un pannello intuitivo direttamente al tuo grafico, permettendoti di visualizzare il ri
FREE
Trade Notifier Pro for Telegram
Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
Utilità
Manuale Utente Completo Disponibile! Per garantire la migliore esperienza di installazione e configurazione, abbiamo creato un manuale utente completo e dettagliato che copre assolutamente tutto ciò che devi sapere. Il manuale è disponibile in 11 lingue e, essendo in formato HTML, la navigazione è semplice e intuitiva. Puoi scaricarlo e consultarlo facilmente in qualsiasi momento. Manuale Utente Il nostro obiettivo è che la tua esperienza sia perfetta. Se segui tutte le istruzioni nel manual
Filtro:
andreiamelo
14
andreiamelo 2025.09.03 06:57 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione