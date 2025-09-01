Session Highlighter Pro
- Indicatori
- Jhonatan Wilson Dos Santos De Morais
- Versione: 1.41
Session Highlighter Pro: Visualizza e Conquista le Sessioni di Mercato!
Ti sei mai perso sul grafico cercando di identificare in quale sessione di trading (Asia, Londra o New York) ti trovi? Session Highlighter Pro è lo strumento definitivo per risolvere questo problema, disegnando in modo chiaro e automatico le zone orarie più importanti direttamente sul tuo grafico.
Questo indicatore non solo colora i periodi di ogni sessione, ma disegna anche un canale preciso che mostra il massimo e il minimo di ciascuna. Ciò trasforma il tuo grafico in una mappa visiva delle zone di liquidità e dei potenziali punti di supporto e resistenza.
🚀 Vantaggi Principali
- ✅ Chiarezza Visiva Immediata: Scopri istantaneamente quale sessione è attiva, aiutandoti ad applicare la strategia giusta.
- 📈 Livelli di Supporto e Resistenza: I massimi e i minimi di ogni sessione vengono disegnati automaticamente, fungendo da livelli chiave.
- 🔔 Allarmi Sonori: Non perdere mai più l'inizio di una sessione importante con allarmi personalizzabili.
- 🎨 Totalmente Personalizzabile: Modifica i colori, gli orari e le sessioni per adattare l'indicatore al tuo stile.
- ⚙️ Leggero ed Efficiente: Non sovraccarica la tua piattaforma, funzionando in modo fluido e stabile.
🛠️ Parametri di Input
L'indicatore è suddiviso in gruppi per una facile configurazione:
Asia Session (Sessione Asiatica)
- Display Asia Session? : true per visualizzare, false per nascondere.
- Asia Session Color (RGB) : Imposta il colore del rettangolo.
- Start Time (Broker Time HH:MM) : Orario di inizio della sessione (orario del tuo broker).
- End Time (Broker Time HH:MM) : Orario di fine della sessione.
... (Parametri simili per le sessioni di Londra e New York)
Alerts (Allarmi)
- Enable session start alerts? : true per abilitare gli allarmi sonori.
- Sound file for the alert : Consente di scegliere il file audio .wav per l'allarme.
