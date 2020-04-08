Evening Star pattern mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Evening Star Pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Evening Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sull'azione dei prezzi.
- L'indicatore rileva i pattern ribassisti "Evening Star" sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- È disponibile anche il suo indicatore gemello, il "Morning Star Pattern" rialzista (segui il link qui sotto).
- L'indicatore "Evening Star Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.