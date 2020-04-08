WPR Speed md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "WPR SPEED" per MT4 - ottimo strumento predittivo, senza ridisegno.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. WPR SPEED è la derivata prima dell'oscillatore WPR stesso.
- WPR SPEED è ottimo per le entrate di scalping su mercati laterali e piatti.
- L'indicatore WPR SPEED mostra la velocità con cui WPR cambia direzione: è molto sensibile.
- Si consiglia di utilizzare l'indicatore WPR SPEED per strategie di trading di scalping momentum: individuare picchi di grandi dimensioni dell'indicatore e aprire posizioni di scalping in direzioni opposte (come nelle immagini).
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.