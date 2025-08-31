Starspire Capital AI

5
StarSpire Capital AI — Assistente Analitico Intelligente con Funzione di Trading Automatico

Innovazione Chiave:
StarSpire Capital AI è il primo algoritmo di trading dotato di un’interfaccia di dialogo completa basata su IA. Non si limita a eseguire operazioni, ma spiega anche ogni azione in tempo reale. L’utente può interagire con il sistema attraverso un dialogo significativo, richiedere analisi, porre domande sulle condizioni di mercato e chiarire i dettagli alla base delle decisioni di trading.

Segnale in Tempo Reale: https://www.mql5.com/it/signals/2329041

Segui le prestazioni in tempo reale e valuta la strategia direttamente in condizioni di mercato reali.

Funzioni di Comunicazione con l’IA

1. Analisi Interattiva del Mercato
Esempio di richiesta: “Analizza la situazione attuale dell’oro.”
Il sistema genera una risposta strutturata che include:

  • livelli chiave di prezzo

  • zone di volatilità

  • opportunità di trading

  • azioni suggerite

2. Spiegazione delle Decisioni di Trading
All’apertura o alla chiusura delle posizioni, il sistema fornisce commenti come:
“Apertura di un long — breakout a 2345.20 con aumento dei volumi, confermato dal MACD su H4.”

  • dettaglio dei criteri di ingresso con i pesi dei fattori

  • valutazione della qualità del segnale su una scala da 1 a 10

  • spiegazioni in tempo reale per ogni operazione eseguita

3. Modalità Dialogo
L’utente può richiedere ulteriori informazioni, ad esempio:

  • “Perché questa dimensione della posizione?”

  • “Quali scenari alternativi sono stati considerati?”

  • “Analizza la mia ultima operazione — cosa si può migliorare?”

4. Notifiche Proattive

  • avvisi automatici sui cambiamenti delle condizioni di mercato

  • raccomandazioni per l’adattamento della strategia

  • aggiornamento delle conclusioni analitiche con l’arrivo di nuovi dati

Architettura Tecnologica

  • Dynamic Analysis Framework: interpretazione adattiva delle condizioni di mercato

  • Multi-Layer Data Processing: sistema di filtraggio e analisi dei segnali a tre livelli

  • Contextual Reporting System: generazione di report strutturati collegati al contesto di mercato

  • Adaptive Logic Core 3.0: motore decisionale auto-ottimizzante

  • Neural Interpretation Engine: trasformazione di dati complessi in risultati analitici

  • Multi-dimensional Scanner: analisi simultanea di cluster di prezzi e caratteristiche di volume

  • Interactive AI Feedback: accesso in tempo reale ai commenti dell’IA su richiesta

Metodologia

  • strumento principale: XAUUSD, timeframe H1

  • strategia ibrida: price action + analisi algoritmica

  • gestione dinamica delle posizioni basata sulla liquidità

  • analisi di correlazione con asset correlati

Vantaggi del Sistema di Dialogo

  • trasparenza della logica di trading

  • possibilità di apprendimento durante l’operatività

  • accesso immediato a commenti di livello esperto

  • riduzione del tempo di analisi del mercato

  • analisi approfondita senza interrompere l’attività di trading

Esempi di Interazione

  • “Quali fattori influenzano l’attuale movimento dei prezzi?”

  • “Mostrami le statistiche su situazioni di trading simili.”

  • “Spiega il motivo dell’ultimo stop loss.”

  • “Quali sono i rischi in questa operazione?”

Impostazioni Professionali

  • regolazione della profondità dei report analitici

  • personalizzazione dei parametri di spiegazione delle operazioni

  • priorità delle informazioni visualizzate

  • opzioni avanzate di filtraggio del rumore

Specifiche Tecniche

  • requisiti minimi: 4 GB RAM, processore 2.5 GHz

  • deposito consigliato: a partire da 300 USD

  • ottimizzato per VPS con latenza ≤ 50 ms

  • supporto per formati di dati standard

Pubblico di Riferimento

  • trader professionisti che richiedono spiegazioni dettagliate delle decisioni

  • fondi algoritmici che necessitano di verifica delle operazioni

  • analisti finanziari che utilizzano sistemi automatizzati

Caratteristiche di Implementazione

  • integrazione completa con la piattaforma di trading senza dipendenze esterne

  • architettura modulare con possibilità di espansione

  • protezione dei dati e riservatezza

  • aggiornamenti regolari degli algoritmi analitici

Importante: Il sistema è destinato a investitori qualificati. Le conclusioni analitiche hanno carattere puramente informativo e devono essere verificate dall’utente. Tutte le decisioni di trading sono sotto la responsabilità esclusiva del trader.

Recensioni 1
IbrahimMels
25
IbrahimMels 2025.09.07 09:58 
 

I have been using this EA and it has honestly exceeded my expectations. What I like most is that it doesn't just execute trades, but acts as a true personal advisor: you ask it about the market or the possible direction of an asset and it responds with a very clear, easy-to-understand analysis and well-thought-out scenarios. This has helped me a lot to make decisions with more confidence and improve my discipline as a trader. The interface is very intuitive. Another very important point is the support: there is only one seller behind the project and the service they offer is excellent, always available, friendly, and willing to answer any questions. That closeness and seriousness generate a lot of confidence. For me, it's a 10/10 EA.

Prodotti consigliati
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, ti preghiamo di lasciare una recensione positiva come incoraggiamento per la sua condivisione gratuita. Grazie!     Esplora altri EA su MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro: Trading di Precisione sulle Inversioni USD su Base Giornaliera Cattura inversioni ad alta probabilità nelle principali coppie USD con automazione intelligente e robusta gestione del rischio.
FREE
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experts
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Experts
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Guidebook Live signal: 2 000 000$ https://www.mql5.com/en/signals/2288221 Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges befo
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
Experts
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experts
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Experts
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
News and Events Companion
Loncey Duwarkah
Experts
The News and Events Trading EA is designed to capitalize on market volatility driven by economic news and events. It strategically places trades based on the impact levels of various news releases, ensuring you capture the best trading opportunities. The strategies work best with accounts that include the commission in the spread amount Key Features: Impact Level Filtering: Trades are triggered only for news events that meet predefined impact levels (low, medium, high). Customizable settings all
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experts
SpectraCore Genesis Progettato per l’oro. Raffinato per la precisione. Entra quando gli altri esitano. SpectraCore Genesis non è un Expert Advisor qualunque. È un sistema di trading algoritmico professionale, sviluppato esclusivamente per XAU/USD (oro) . Niente strategie generiche, niente compromessi — solo logica strutturata, controllo del rischio ed esecuzione precisa. Questo EA non si lancia sul mercato d’impulso. Aspetta. E colpisce quando il mercato lo permette. Un segnale di trading live
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Experts
SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi–Valuta di Precisione per Trader Intraday (EA grafico M15 • Conferma di trend H4 • Robot Forex con SL/TP fissi • No Grid / No Martingale / No Hedging • Analisi Top-Down • Miglior EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot di Trading Automatico Sicuro) Offerta di Lancio – Prezzi Speciali Early-Adopters Valida fino al 31 luglio 2025 o fino alle prime 15 vendite di luglio , a seconda di quale evento si verifichi per primo. Tipo di licenza Prezzo Promo Prezz
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping di precisione su US30 sviluppato da VENOM LABS L'EA CHE NON BRUCERÀ MAI IL TUO CONTO SIGNAL   :   Click Here Per i broker con un fuso orario diverso (come Exness), imposta l’ultimo parametro su TRUE se il tuo broker non è su GMT+3. Usa solo il timeframe a 30 minuti. ️ Avviso : Impostazioni errate di fuso orario o timeframe possono causare un funzionamento scorretto dell’EA. PREZZO DI LANCIO VALIDO SOLO PER 24 ORE! Acquista subito la tua copia! Cos’è Venom US30 Sc
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experts
Blog MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron f
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Altri dall’autore
Luminar EA
Solomon Din
Experts
Luminar AI Chat — Motore Prismatico Cognitivo con Dialogo in Tempo Reale Innovazione chiave Luminar AI Chat è un sistema di trading di nuova generazione con un’interfaccia di dialogo completamente integrata. Non solo esegue operazioni, ma fornisce anche spiegazioni strutturate e un contesto analitico in tempo reale. L’architettura enfatizza trasparenza, adattabilità e comunicazione interattiva, consentendo agli utenti di comprendere la logica dietro ogni decisione direttamente all’interno dell’
Filtro:
IbrahimMels
25
IbrahimMels 2025.09.07 09:58 
 

I have been using this EA and it has honestly exceeded my expectations. What I like most is that it doesn't just execute trades, but acts as a true personal advisor: you ask it about the market or the possible direction of an asset and it responds with a very clear, easy-to-understand analysis and well-thought-out scenarios. This has helped me a lot to make decisions with more confidence and improve my discipline as a trader. The interface is very intuitive. Another very important point is the support: there is only one seller behind the project and the service they offer is excellent, always available, friendly, and willing to answer any questions. That closeness and seriousness generate a lot of confidence. For me, it's a 10/10 EA.

Rispondi alla recensione